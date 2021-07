5 lý do nên mua OnePlus Nord CE 5G

Thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng ấn tượng, cụm camera đa dụng và mức giá thuộc tầm trung… là những lý do OnePlus Nord CE 5G được nhiều tín đồ công nghệ đánh giá cao.

OnePlus Nord CE 5G mới ra mắt, là mẫu smartphone 5G nổi bật của gia đình Nord.

Thiết kế mỏng nhẹ, màn hình chất lượng

OnePlus Nord CE 5G sở hữu độ mỏng 7,9 mm và trọng lượng 170 gram - nhẹ nhất trong 3 mẫu OnePlus Nord Series chính hãng ở Việt Nam, cũng là smartphone mỏng nhẹ nhất của hãng kể từ OnePlus 6T. Phiên bản màu xám (charkoal ink) có mặt lưng bóng nhưng hạn chế bám dấu tay, khả năng phản chiếu và đổi màu dưới các góc độ ánh sáng khác nhau.

Mặt lưng bóng nhưng hạn chế bám dấu tay của OnePlus Nord CE 5G.

Nord CE 5G trang bị màn hình kích thước 6,43 inch, tấm nền Fluid AMOLED, độ phân giải Full HD+ 1080 x 2400 và tần số quét 90 Hz, cho người dùng chạm lướt mượt mà cũng như chơi game tốt. Màn hình này tương thích chuẩn HDR10+, mang đến trải nghiệm hình ảnh, màu sắc sống động khi giải trí hay bất cứ tác vụ nào.

Cụm 3 camera đa dụng

Cụm 3 camera sau được xếp dọc về cạnh trái, gồm cảm biến chính có độ phân giải 64 MP, khẩu độ lớn f/1.79 giúp thu nhiều sáng hơn, tái tạo nên những bức ảnh hay video sắc nét, chi tiết; cảm biến 8 MP với ống kính chụp góc siêu rộng 119 độ, khẩu độ f/2.25 hỗ trợ ghi lại khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay những công trình kiến trúc đồ sộ. Máy cũng trang bị cảm biến 2 MP đo độ sâu trường ảnh, hỗ trợ chụp chân dung xóa phông tốt hơn. Nord CE 5G có nhiều chế độ như chụp đêm, tự động chụp tối đa 8 ảnh ở các mức phơi sáng khác nhau, sau đó kết hợp lại để tạo nên bức ảnh rõ nét, chất lượng hơn.

Cụm 3 camera trên máy có khả năng chụp nhiều chế độ khác nhau.

Phía mặt trước máy là camera selfie dạng đục lỗ, có độ phân giải 16 MP cùng chế độ chụp chân dung, hỗ trợ tạo ra những bức ảnh xóa phông có bokeh ấn tượng.

Hiệu năng tốt, 5G tốc độ cao

Trang bị Qualcomm Snapdragon 750G 5G, OnePlus Nord CE 5G mang lại hiệu năng mạnh mẽ nhờ 8 nhân Kryo 570, với 2 nhân có mức xung tối đa 2,2 GHz đảm nhiệm tác vụ nặng, xử lý đa nhiệm; trong khi 6 nhân hoạt động ở xung 1,8 GHz cho phép tiết kiệm năng lượng tối ưu.

Con chip này tích hợp modem Snapdragon X52 5G, hỗ trợ cả 2 băng tần Sub-6 GHz và mmWave cho độ tương thích tốt với các nhà mạng tại Việt Nam, đồng thời cung cấp kết nối 5G tốc độ cao (băng thông tải xuống tối đa 2,95 Gbps), độ trễ thấp cho những tín đồ công nghệ.

Máy sở hữu hiệu năng tốt nhờ trang bị 8 nhân Kryo 570.

Hoạt động trên nền OxygenOS 11, OnePlus Nord CE 5G sở hữu những cải tiến và tính năng hữu ích như chế độ tối (dark mode), thư giãn (zen mode) hay màn hình luôn hiển thị (always on display) cho phép cá nhân hóa dễ dàng. OxygenOS 11 cũng tối ưu trải nghiệm sử dụng máy bằng một tay, mang đến sự chính xác và thoải mái trong thao tác nhờ định vị lại các nút điều khiển cảm ứng.

Pin 4.500 mAh, sạc nhanh Warp 30T Plus

Trong những ngày giãn cách xã hội, nhu cầu sử dụng smartphone cho giải trí dự đoán tăng cao, do vậy việc đảm bảo thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng là điều cần thiết.

OnePlus Nord CE 5G sở hữu pin dung lượng 4.500 mAh, song hành cùng sạc nhanh Warp 30T Plus. Nhờ công suất 30 W, Warp 30T Plus có khả năng nạp đến 70% dung lượng pin cho máy chỉ sau 30 phút sạc mà vẫn đảm bảo an toàn nhờ nhiều lớp bảo vệ. Phương thức sạc qua đêm cũng được OnePlus cải tiến, giúp giảm thời gian pin ở trạng thái đầy 100%, kéo dài tuổi thọ.

Giá tầm trung, giảm sâu

Máy có mức giá từ 8,99 triệu đồng.

Tại Việt Nam, người dùng với nhu cầu vừa phải có thể chọn phiên bản Nord CE 5G RAM 8 GB và 128 GB lưu trữ, bán độc quyền tại hệ thống CellphoneS từ ngày 16/7, giá 8,99 triệu đồng. Khi mua máy, khách hàng nhận nhiều ưu đãi như trả góp 0%, giảm 300.000 đồng thanh toán qua VNPAY, thu cũ đổi mới và tặng kèm loa JBL Go 3 nếu đặt trước trong khoảng thời gian 5-15/7.

Phiên bản Nord CE 5G “max cấu hình” có giá 9,49 triệu đồng với RAM 12 GB và 256 GB lưu trữ, được phân phối độc quyền trên sàn thương mại điện tử Tiki từ ngày 13/7. Người mua còn có cơ hội nhận flash sale giảm đến 1 triệu đồng khi mua trong ngày mở bán.