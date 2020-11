5 lý do Innova là mẫu xe lý tưởng cho gia đình

Dù phục vụ mục đích di chuyển hàng ngày hay vượt đường trường để du lịch… Toyota Innova cũng là lựa chọn lý tưởng, đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình.

Trong gần 15 năm qua, hơn 140.000 chiếc ôtô Toyota Innova đã đến tay khách hàng Việt Nam, trở thành một trong những mẫu xe sở hữu doanh số tích lũy lớn nhất phân khúc MPV. Chiến binh kỳ cựu của nhà Toyota sớm ghi dấu trong lòng khách hàng Việt như một biểu tượng của sự kinh tế và đa dụng, thỏa mãn nhiều nhu cầu di chuyển khác nhau.

Năm nay, hãng xe Nhật Bản tiếp tục tung ra thị trường phiên bản mới của Innova với thiết kế thêm phần tinh tế, cá tính và gia tăng tiện nghi.

Toyota Innova 2020 có 4 phiên bản để khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu sử dụng, gồm: Innova 2.0V AT (7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng dung tích 1.998 cm3); Innova 2.0E MT (8 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng dung tích 1.998 cm3). Innova Ventrurer và Innova 2.0G AT đều có 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp và động cơ xăng dung tích 1.998 cm3.

Một trong những lợi thế nổi bật nhất trên phiên bản mới của Innova là khoang chỗ ngồi rộng rãi bậc nhất phân khúc và tiện nghi nội thất đầy đủ. Phiên bản Innova E và G có nội thất tiêu chuẩn với ốp nhựa và viền mạ bạc, còn Innova Venturer, V có bảng táp lô ốp gỗ, viền mạ bạc sang trọng.

Các phiên bản Innova đời mới được thiết kế với vô lăng 3 chấu thể thao, mạ bạc và chỉnh cơ 4 hướng. Phiên bản Innova E và G sử dụng chất liệu urethan cho vô lăng, trong khi Venturer, Innova V có vô lăng bọc da, ốp gỗ cao cấp.

Trên bề mặt vô lăng, người lái dễ dàng làm chủ tiện ích với các nút điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay và màn hình hiển thị đa thông tin. Các phiên bản Innova G, Venturer và V được trang bị đồng hồ lái Optitron với giao diện hiện đại, đi kèm màn hình đa thông tin TFT 4,2 inch hỗ trợ hiển thị thông số vận hành.

Đối với hàng ghế đầu, hãng xe Nhật Bản thiết kế ghế lái chỉnh tay 6 hướng và ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng tiêu chuẩn. Các phiên bản G, Venturer trang bị ghế ngồi bọc nỉ cao cấp, riêng mẫu V được nâng tầm với ghế ngồi bọc da với ghế lái chỉnh điện 8 hướng.

Hàng ghế thứ 2 của xe vẫn duy trì sự linh hoạt với khả năng điều chỉnh 4 hướng và có thể gập gọn theo tỷ lệ 60:40 để mở rộng tối đa khoang hành lý. Innova V có hàng ghế thứ 2 là 2 ghế rời với tựa tay độc lập cao cấp. Còn phiên bản G, Venturer, E có bàn gập tích hợp sau lưng hàng ghế trước, tựa tay trung tâm tích hợp giá để cốc tiện dụng cho các hành trình. Hàng ghế thứ 3 cũng là điểm nhấn đáng chú ý trên phiên bản 2020 khi có thể điều chỉnh độ ngả lưng với thiết kế 3 chỗ ngồi, thay vì 2 ghế và tựa lưng cố định kém thoải mái.

Thừa hưởng bản sắc thương hiệu đến từ Nhật Bản, Innova luôn được biết đến là mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố từ nhà sản xuất, 4 phiên bản Innova 2020 tiêu thụ mức nhiên liệu 12,63-14,57 lít cho 100 km trong đô thị. Khi ra ngoại thành, các mẫu xe này tiêu tốn 7,8-8,63 lít nhiên liệu cho 100 km.

Trong phân khúc MPV, Innova là mẫu xe duy nhất sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Lợi thế này giúp chiến binh nhà Toyota có sức kéo bền bỉ, dù chở tải trọng nặng với nhiều hành lý vẫn không bị ỳ, nặng nề.

Bên cạnh hành trình di chuyển trong đô thị hàng ngày, cả gia đình có thể yên tâm trải nghiệm những chuyến picnic, du lịch dã ngoại với nhiều đồ đạc, hành lý mà không lo xe gặp khó khi vượt đường trường.

Sau 24 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc khi sở hữu hệ thống 67 đại lý trải rộng trên 31 tỉnh thành cả nước, mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Ra mắt thị trường Việt Nam hơn 15 năm qua, Innova đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, mang đến những hành trình thoải mái và tiện nghi cho cả gia đình, đặc biệt trên chuyến đi xa. Mẫu xe này cũng là sự lựa chọn hàng đầu của các công ty, tổ chức và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hay sử dụng nội bộ.

Để hỗ trợ khách hàng dễ dàng sở hữu chiếc xế hộp đa dụng, Toyota Việt Nam mang đến chương trình thay đổi sản phẩm đi kèm mức giá hợp lý và gói bảo dưỡng trong vòng 3 năm.

Cả 4 phiên bản Innova 2020 được trang bị động cơ VVT-I kép, máy xăng, 4 xylanh thẳng hàng, 16 van DOHC. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 102 mã lực ở 5.600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 183 Nm ở 4.000 vòng/phút. Bên cạnh đó, hộp số sàn 5 cấp hoặc AT 6 cấp cùng hệ thống dẫn động cầu sau giúp phiên bản mới của xế hộp kỳ cựu nhà Toyota vận hành ổn định và mạnh mẽ.

Khả năng vận hành của Innova phiên bản mới nhất khá linh hoạt khi trang bị thêm chế độ Eco Mode và PWR Mode. Tính năng này giúp người lái tùy chỉnh khi có nhu cầu khác nhau như di chuyển trong phố khi đi làm, đưa con đi học, đi chơi xa vượt đường trường hay cần tải nặng.

Hãng xe Nhật Bản cũng tích hợp nhiều tiện nghi hỗ trợ người lái như chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm trên 2 phiên bản Venturer và G, cửa sổ chỉnh điện một chạm chống kẹt các cửa cùng hệ thống báo động và mã hóa động cơ. Cảm biến hỗ trợ đỗ xe từ 2 điểm lên 6 điểm cùng camera lùi giúp người lái đỗ xe an toàn hơn.

Ngoài ra, phiên bản 2020 còn được trang bị hệ thống treo trước/sau dạng tay đòn kép/liên kết 4 điểm, mang đến sự êm ái khi xe vượt qua những cung đường khó khăn.

Là mẫu xe thuộc thế hệ đầu của Toyota, Innova mang đậm triết lý thiết kế và sản xuất của thương hiệu với độ bền cao, cảm giác chắc chắn cùng trải nghiệm lái an toàn.

Tính đến nay, Innova là mẫu MPV duy nhất đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCAP - chương trình đánh giá xe mới của Đông Nam Á xét về tính năng an toàn. Đến đời 2020, Innova tiếp tục được trang bị các tính năng an toàn mang đến sự an tâm cho cả gia đình như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống ổn định thân xe, hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), đèn báo phanh khẩn cấp (EBS), 7 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm 7/8 vị trí, khung xe GOA…

Chú trọng nâng cấp ngoại hình để tăng thiện cảm với người sử dụng, Toyota tái thiết kế mặt trước giúp Innova trở nên tinh tế và cá tính hơn. Mẫu xe MPV mang đậm dấu ấn cứng cáp với cụm lưới tản nhiệt hình thang góc cạnh kết hợp các thanh ngang màu đen.

Trên 2 phiên bản Venturer và G, cụm đèn trước được nâng cấp từ đèn halogen 4 bóng sang cụm đèn halogen và LED, giúp tăng cường độ chiếu sáng cho xe vào ban đêm. Hai phiên bản này còn được trang bị thêm đèn chờ dẫn đường và hệ thống chiếu sáng ban ngày.

Ngoài ra, 3 phiên bản Venturer, V và G còn bổ sung đèn LED sương mù, hệ thống cân bằng góc chiếu được nâng cấp từ chỉnh tay lên chỉnh điện. Đối với phiên bản Venturer, thiết kế của bộ body kit mang đến vẻ trẻ trung, hiện đại và cá tính; còn hệ thống chiếu sáng được trang bị thêm đèn chiếu ban ngày khá tiện ích. Phía dưới là cụm đèn sương mù được đặt ở vị trí thấp hơn, mang đến sự khác biệt cho phần đầu xe.

Ở phía sau, mẫu xe đa dụng nhà Toyota được thiết kế khá chắc chắn với cụm đèn hậu lớn, sử dụng công nghệ LED kết hợp cánh gió thể thao phía trên, vây cá ăng ten, giúp xe vừa mang hơi thở hiện đại và thể thao, vừa không kém phần sang trọng.