5 loại thực phẩm nên có đề phòng bạn bị ốm

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết giữ những thực phẩm này trong nhà là cách tốt nhất để duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Giao mùa là thời điểm mọi người dễ bị mắc các loại cúm. Do đó, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng thực phẩm và thuốc để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: iStock.

Các chuyên gia đã cảnh báo mọi người về các dịch bệnh của năm nay - kết quả của sự gia tăng các ca nhiễm RSV, các ca cúm và đại dịch Covid-19 - vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù không thể tránh được việc bị nhiễm bệnh, có nhiều cách để chuẩn bị cho cho cơ thể khỏe mạnh bằng cách tập trung vào hệ thống miễn dịch.

Để chuẩn bị cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, CDC Mỹ khuyến nghị những việc như duy trì chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục, uống vitamin, giảm uống rượu và ngủ ngon mỗi đêm. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chuẩn bị một số thực phẩm và thuốc trong nhà phòng khi bạn bị cảm lạnh hoặc cúm.

Để tìm hiểu thêm về loại thực phẩm nào sẽ hữu ích để hỗ trợ hệ thống miễn dịch đủ mạnh, giúp vượt qua mùa cảm lạnh và cúm, Eat This Not That đã hỏi các chuyên gia dinh dưỡng về loại thực phẩm cần có khi bị ốm.

Trái cây và rau quả

Theo Eat This Not That, chuẩn bị sẵn một số thực phẩm nhiều màu sắc khi bạn bị ốm có thể giúp bạn phục hồi nhanh hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson cho biết: “Các chất chống oxy hóa như flavonoid, anthocyanin và carotenoid giúp chống lại các gốc tự do (còn gọi là kẻ xấu), có khả năng gây tổn hại cho tế bào và làm tổn hại hệ thống miễn dịch của bạn. May mắn thay, những chất dinh dưỡng này được tìm thấy trong trái cây và rau quả".

"Flavonoid được tìm thấy trong các loại thực phẩm như quả mọng, cải xoăn, bắp cải và thậm chí cả chocolate đen; anthocyanin được tìm thấy trong quả mọng, nho, lựu và chà là medjool; carotenoid được tìm thấy trong các sản phẩm màu cam, vàng và đỏ như bí mùa hè, bí ngô, xoài và quả mơ", chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson nói.

Bổ sung rau củ và trái cây thường xuyên để cung cấp chất xơ và nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ảnh: Eat This Not That.

Vitamin C

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson nói: “Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh, chống lại bệnh tật”.

Thực tế, loại vitamin này giúp các tế bào bạch cầu phát triển và sản xuất, đây là chất mà cơ thể bạn cần để giúp chống lại nhiễm trùng. Hơn nữa, vitamin C giúp chống lại các gốc tự do, tương tự như các chất chống oxy hóa khác đã đề cập ở trên. Tất nhiên, bạn có thể mang theo thực phẩm chức năng bổ sung vitamin C khi bạn không ở nhà.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhận được lượng vitamin C cần thiết trong ngày từ các loại thực phẩm khác nhau. Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson giải thích: “Mặc dù bạn có thể chỉ nghĩ đến ăn cam và uống nước cam, bạn cũng có thể nhận được vitamin C từ cà chua, nước ép, ớt chuông đỏ, các loại trái cây có múi như bưởi, dâu tây và rau xanh như rau bina và đậu xanh”.

Trái cây, rau xanh chứa vitamin C rất cần thiết khi bạn bị ốm. Ảnh: NetDoctor.

Thịt bò nạc

Nếu bạn không theo chế độ ăn thuần chay, bạn có thể dự trữ một ít thịt bò nạc khi bạn cần tăng cường chất dinh dưỡng sau khi bị ốm.

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson cho biết: “Kẽm là khoáng chất giúp duy trì hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và thịt bò được coi là nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời, cung cấp gần một nửa lượng kẽm bạn cần trong một ngày".

Nếu bạn là người ăn chay hoặc chỉ đơn giản là thích protein từ thực vật hơn thịt đỏ, bạn cũng có thể tăng cường kẽm từ các loại đậu, quả hạch, hạt, thực phẩm từ sữa và thậm chí chocolate đen.

Khoảng 100 gram thịt bò chứa 4,8 mg kẽm, chiếm 44% lượng kẽm mà cơ thể chúng ta cần mỗi ngày. Ảnh: Men's Health.

Sữa chua Hy Lạp

Theo Toby Amidor, một chuyên gia dinh dưỡng từng đoạt giải thưởng và là tác giả bán chạy nhất cuốn sách The Family Immunity Cookbook của Wall Street Journal, sữa chua Hy Lạp giúp cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng quan trọng một cách dễ dàng.

Chuyên gia dinh dưỡng Toby Amidor nói: "Tôi dự trữ nhiều hộp sữa chua Hy Lạp vì đây là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch tự nhiên như protein, vitamin B12, selen và kẽm. Sữa chua Hy Lạp hoạt động như vi khuẩn 'tốt' trong ruột và giúp bảo vệ đường tiêu hóa".

Nếu bạn không thích sữa chua Hy Lạp nguyên chất, hãy kết hợp sữa chua với các loại hạt hoặc làm các công thức smoothie giúp ích cho sức khỏe đường ruột.

Sữa chua Hy Lạp có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe đường ruột. Ảnh: Healthline.

Trà xanh

Dù không phải là thực phẩm, nhấm nháp một ít trà xanh giúp ích cho sức khỏe tổng thể của bạn, đặc biệt là trong mùa cúm.

Chuyên gia dinh dưỡng Toby Amidor nói: "Tôi luôn có túi trà xanh trong tủ đựng thức ăn của mình vì trà xanh chứa polyphenol, đây là chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại bệnh tật. Polyphenol có xu hướng kích hoạt tín hiệu trong hệ thống miễn dịch giúp cơ thể phản ứng theo bất kỳ cách nào cần thiết để chống lại vi khuẩn".

Nếu không phải là người thích uống trà xanh nóng, bạn có thể thử sinh tố trà xanh.

Cùng với trà xanh, những món được đề cập ở trên là rất tốt để có trong tay những lúc bạn đột nhiên bị ốm. Điều quan trọng là bạn phải luôn chăm sóc hệ thống miễn dịch. Bên cạnh đó, việc cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng quan trọng sẽ giúp bạn đẩy nhanh quá trình hồi phục.