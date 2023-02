5 loại thực phẩm nên ăn trong mỗi bữa để giảm cân nhanh hơn

Theo nghiên cứu của tạp chí Dinh dưỡng, thêm nửa quả bơ vào bữa trưa có thể thúc đẩy cảm giác no trong 3-5 giờ sau khi ăn.

Bạn có thể đẩy nhanh tiến độ giảm cân bằng cách thêm bơ, rau họ cải và một số món ăn khác vào thực đơn. Ảnh: Martha Stewart.

Bất cứ ai đang cố gắng giảm cân đều biết rằng hành trình này đầy rẫy những khó khăn và cám dỗ. Một khi bạn có thói quen ăn uống lành mạnh phù hợp, bạn sẽ có thể tăng tốc độ giảm cân sau mỗi bữa ăn.

Melissa Mitri, nhà văn dinh dưỡng và chủ sở hữu của Melissa Mitri Nutrition, chia sẻ với Eat This Not That 5 loại thực phẩm tốt nhất để thêm vào bữa ăn thông thường sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến kết quả giảm cân.

Rau họ cải

Nếu bạn muốn giảm cân, hãy ăn các loại rau họ cải. Theo nhà văn dinh dưỡng Melissa Mitri, súp lơ, bông cải xanh, rau lá xanh và cải Brussels (bắp cải tí hon) có hàm lượng calo và carb thấp, đồng thời chứa nhiều chất xơ giúp no. Những loại rau lành mạnh này cũng giúp giảm viêm.

Bà Melissa Mitri gợi ý cách để chế biến những loại rau trên vào thực đơn hàng ngày bằng cách thêm chúng vào sinh tố tươi, trứng tráng hoặc thưởng thức chúng như một món ăn phụ dễ kết hợp.

Bơ

Loại trái cây này rất giàu chất xơ và chất béo lành mạnh. Nhà văn dinh dưỡng Melissa Mitri nói chúng cũng liên quan đến việc giảm cân.

Theo nghiên cứu của tạp chí Dinh dưỡng, thêm nửa quả bơ vào bữa trưa của bạn có thể thúc đẩy cảm giác no trong 3-5 giờ sau khi ăn.

Một nghiên cứu khác cũng tiết lộ nhiều phụ nữ ăn một quả bơ mỗi ngày giảm được nhiều chất béo hơn những người không ăn bơ.

Các loại ngũ cốc

Nhà văn dinh dưỡng Melissa Mitri nói: "Bạn không cần phải từ bỏ carbs khi đang cố gắng giảm cân. Bạn nên chọn carbs từ ngũ cốc nguyên hạt trong mỗi bữa ăn như quinoa, mì ống làm từ lúa mì nguyên cám, gạo lứt chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng để giúp bạn no lâu".

Ngoài ra, mọi người nên kết hợp các loại ngũ cốc vào bữa ăn hàng ngày để giảm bớt cảm giác thèm ăn đường và carbs tinh chế.

Hạt quinoa, ngũ cốc hay yến mạch chứa nhiều chất xơ và dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Verywell Fit.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, hạt dẻ cười, quả óc chó, hạt lanh, hạt bí ngô và hạt chia là sự bổ sung tuyệt vời cho kế hoạch giảm cân của bạn.

Theo bà Melissa Mitri, các loại hạt là nguồn giàu chất béo chống viêm lành mạnh, protein từ thực vật và chất xơ giúp bạn no lâu để bạn dễ dàng đạt được mục tiêu giảm cân.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thưởng thức món sinh tố xay, bên trên là sữa chua hoặc một hỗn hợp kem ít béo để làm món ăn nhẹ.

Cá béo

Theo Eat This Not That, đã đến lúc chúng ta thêm nhiều cá béo vào chế độ ăn uống càng sớm càng tốt. Cá mòi, cá ngừ và cá hồi có thể giúp giảm mỡ toàn thân.

Cá béo có hàm lượng protein cao nhưng tương đối ít calo và giàu chất béo có lợi cho tim. Các nghiên cứu đã chỉ ra ăn cá béo giúp hỗ trợ giảm cân bằng cách điều chỉnh mức độ hormone thèm ăn của bạn.

Nhà văn dinh dưỡng Melissa Mitri khuyên mọi người nên thường xuyên thưởng thức các loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp như cá hồi, cá ngừ đóng hộp nhẹ, cá mòi và cá tuyết.