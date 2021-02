5 loại thực phẩm giúp tóc, móng và da đẹp hơn

Gốc tự do đẩy nhanh quá trình lão hóa trên da. Các yếu tố góp phần làm tăng việc sản sinh gốc tự do như ô nhiễm không khí, tia UV, rượu, thực phẩm chiên… Chất chống oxy hóa như vitamin A, C và E giúp ngăn cản tác hại gây ra bởi gốc tự do. Do đó, thực đơn giàu chất chống oxy hóa mang đến nhiều lợi ích, giữ cho da, móng và tóc trông khỏe mạnh, nhiều sức sống. Ảnh: @romi.fit.