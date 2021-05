5 loại nước trái cây giúp giảm cân hiệu quả

3. Nước ép cải xoăn - táo: Vị ngọt từ táo giúp giảm bớt vị đắng của cải xoăn, do đó mọi người thường kết hợp hai thực phẩm này. Loại nước ép này giàu chất xơ gây no, giúp thúc đẩy giảm cân ở cả trẻ em và người lớn. Ảnh: Eat This Much.