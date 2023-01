5 loại nước ép làm chậm quá trình lão hóa

Một số loại nước ép trái cây như lựu, bưởi hồng có chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Nước ép lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt cho cơ thể. Ảnh: Verywell Health.

Nước trái cây có thể cung cấp một số chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần trong những ngày bận rộn. Theo Eat This Not That, một số loại nước trái cây giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Đầu tiên, có một sự khác biệt quan trọng cần hiểu giữa các loại nước trái cây. Nước trái cây bạn mua ở cửa hàng về cơ bản chỉ là trái cây cô đặc và thêm đường. Những loại đồ uống có đường này có liên quan đến nguy cơ béo phì, bệnh tim cao hơn, bệnh tiểu đường tuýp II, bệnh gan và thận.

Trong khi đó, những loại nước trái cây 100% tự nhiên và không chứa thêm đường hoặc chất bảo quản sẽ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, không gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Nước ép lựu

Lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, có thể giúp giảm viêm, chống ung thư và hạ huyết áp. Ngoài những lợi ích này, quả lựu còn được biết là có tác dụng đối với các tế bào lão hóa của cơ thể bạn.

Sau 50 tuổi, các tế bào trong cơ thể bạn bắt đầu vật lộn với việc tái chế ty thể, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của cơ bắp. Không chỉ vậy, nếu cơ thể bạn không thể tái chế ty thể đủ nhanh, chúng có thể tích tụ và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như Parkinson.

Lựa cũng chứa một phân tử mà hệ vi sinh vật đường ruột có thể chuyển đổi thành urolithin A, một hợp chất có thể giữ cho quá trình ty thể của bạn khỏe mạnh. Tuy nhiên, với những người có có hệ thực vật đường ruột không thể chuyển đổi hợp chất này, nước ép lựu sẽ không có nhiều tác dụng.

Nước ép cà rốt

Cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể cải thiện sức khỏe khi cơ thể ngày càng già đi. Cà rốt rất giàu lutein, giúp cải thiện sức khỏe của mắt và não. Cà rốt cũng rất giàu chất chống oxy hóa khác gọi là beta carotene, giúp cơ thể sử dụng để biến thành vitamin A.

Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe tiềm ẩn của beta carotene không dừng lại ở đó.Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention cho thấy nó có khả năng giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới trẻ tuổi.

Nước ép cà rốt giàu chất chống oxy hóa. Ảnh: Shutterstock.

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền là loại thức uống có tác dụng mạnh trong việc giúp làm chậm quá trình lão hóa. Một nghiên cứu từ Redox Biology phát hiện ra những người uống nước ép củ dền giúp cải thiện nhận thức và sức khỏe mạch máu so với những người tham gia uống giả dược. Những người tham gia này cũng thấy huyết áp giảm sau khi uống nước ép củ dền.

Kết quả của nghiên cứu này là do nồng độ nitrat cao có trong củ dền, rất hữu ích trong việc giữ cho các mạch máu của bạn khỏe mạnh đồng thời cải thiện chức năng nhận thức khi bạn già đi. Những tác dụng này áp dụng cho cả củ dền nấu chín và nước ép dền sống. Tuy nhiên, theo tạp chí Human Hypertension, nước ép củ dền được phát hiện là có tác động lớn hơn so với dạng nấu chín.

Nước ép bưởi hồng

Trong bưởi hồng có chứa một hợp chất tạo màu tự nhiên, giúp làm chậm quá trình lão hóa được gọi là lycopene. Hợp chất này cũng được tìm thấy trong cà chua và dưa hấu.

Lycopene được biết với nhiều đặc tính tốt cho sức khỏe, thậm chí còn được phát hiện là có tác dụng cải thiện vẻ ngoài của làn da bạn. Nghiên cứu được công bố trên Food Science & Nutrition cho thấy lycopene có tác dụng "làm trẻ hóa" làn da của những người tham gia ở độ tuổi trung niên.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu trên tạp chí Dinh dưỡng Mỹ kết luận lycopene có thể làm giảm cholesterol LDL (loại xấu) và tăng mức cholesterol HDL (loại tốt), đây là những yếu tố quan trọng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nếu bạn là người yêu thích bưởi, hãy thử một cốc nước ép này để làm chậm quá trình lão hóa.

Bưởi hồng có tác dụng "làm trẻ hóa" làn da của những người ở độ tuổi trung niên. Ảnh: Everyday Health.

Nước ép cỏ lúa mì

Nước ép cỏ lúa mì có vị khá kinh khủng nhưng những lợi ích sức khỏe và đặc tính chống lão hóa của loại nước ép này rất tốt cho sức khỏe của mọi người.

Đầu tiên, cỏ lúa mì chứa vitamin C, vitamin E và flavonoid là những chất tự nhiên có trong trái cây và rau quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Cỏ lúa mì cũng có hàm lượng chất diệp lục rất cao, hợp chất làm cho nhiều loại cây có màu xanh.

Chất diệp lục đã được tìm thấy có đặc tính chống oxy hóa cũng như khả năng bảo vệ hóa học, nó bảo vệ cơ thể bạn khỏi các tác dụng phụ tiêu cực của hóa trị liệu.