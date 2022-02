5 lãnh đạo ngành ôtô với các phát ngôn nổi tiếng

Enzo không muốn Ferrari có động cơ đặt giữa hay Henry Ford chỉ muốn sản xuất Model T màu đen là 2 trong số những câu nói đáng chú ý của lãnh đạo ngành ôtô.

Trước khi Elon Musk trở thành một CEO nổi bật trong khoảng một thập kỷ qua với những phát ngôn “đình đám” và tranh cãi, đã có không ít lãnh đạo tiếng tăm khác của ngành ôtô để lại dấu ấn bằng các câu nói có sức ảnh hưởng, vừa thể hiện tầm nhìn sâu rộng vừa cho thấy cái tôi khác biệt với số đông.

Henry Ford

“Ông tổ” của ngành công nghiệp ôtô Mỹ thường được nhắc đến với câu nói “Khách hàng có thể mua Ford Model T với bất kỳ màu nào họ muốn, miễn là màu đen”.

Ford Motor Company xác nhận rằng tuyên bố vừa kể được ông chủ phát biểu vào năm 1909. Đó là thời điểm một năm sau khi Model T được bán ra thị trường và Ford buộc phải thay đổi chiến lược chỉ bán những chiếc ôtô màu đen để đơn giản hóa sản xuất.

Henry Ford và chiếc Quadricycle do mình thiết kế. Ảnh: Zmescience.

Thực tế, Henry Ford vẫn là một người nhạy bén và đã nhận thấy rằng các nhân viên kinh doanh có thể bán được nhiều ôtô hơn nếu cung cấp cho khách hàng nhiều tùy chọn màu sắc.

Từ đó, Ford Model T đã được sản xuất với danh sách màu sơn đa dạng và trở thành một trong những dòng xe quan trọng nhất ở thế kỷ 20 với doanh số 15 triệu chiếc.

Ngoài câu nói nổi tiếng về màu sắc của Model T, Henry Ford còn đưa ra nhiều lời khuyên cho bộ phận bán hàng thông qua cuốn sách My Life and Work do ông chấp bút.

Enzo Ferrari

Người sáng lập hãng siêu xe Ferrari thường được nhắc đến với tính cách mạnh mẽ và các phát ngôn gây tranh cãi.

Hai trong số những câu nói nổi tiếng nhất của Enzo Ferrari về khả năng vận hành của các mẫu xe mang thương hiệu "ngựa chồm" có thể kể đến “Tôi không quan tâm đến việc các khe cửa có thẳng hay không. Khi anh ấy nhấn ga, tôi muốn anh ấy bĩnh ra quần" và "Khí động học chỉ dành cho những người không thể chế tạo động cơ đủ tốt".

Enzo Ferrari từng không thích xe có động cơ đặt giữa (mid-engine). Ảnh: koniukhchaslau.

Không chỉ vậy, ông còn từng không muốn sản xuất xe Ferrari có động cơ đặt giữa khi tuyên bố "Ngựa kéo cỗ xe chứ không phải đẩy chúng", ý chỉ động cơ cần nằm phía trước 2 trục.

Dù vậy, sau đó Enzo và đội ngũ thiết kế đã thay đổi quyết định khi phát triển Dino Berlinetta Speciale - mẫu xe ý tưởng động cơ đặt giữa đầu tiên của Ferrari vào năm 1965. Sau đó 3 năm, Ferrari Dino 206 được tung ra thị trường với động cơ V6 nằm giữa 2 trục.

Soichiro Honda

Là một thiên tài cơ khí có tính cách và suy nghĩ dị biệt, Soichiro Honda thường được nhớ đến với những phát ngôn hàm chứa nhiều tính triết học, thay vì mang yếu tố hài hước hay kỹ thuật.

Lần hiếm hoi nhà sáng lập Honda thể hiện nhận định về ngành công nghiệp ôtô là trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông từng dự đoán "Trong tương lai, sẽ có nửa tá công ty xe hơi, và Morgan".

Ngụ ý của ông cho rằng có thể xuất hiện sáu công ty lớn chi phối ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, trong khi đó hãng xe Anh quốc Morgan vẫn sẽ sản xuất ôtô thủ công. Đến nay, vế sau của câu nói này vẫn chính xác.

Soichiro Honda chụp ảnh cùng nguyên mẫu xe đua F1 có tên Honda RA270F vào năm 1963. Ảnh: Roderick Eime.

Soichiro Honda cũng từng phát biểu rằng: "Giá trị của cuộc sống có thể được đo lường bằng cách tâm hồn bạn được khuấy động sâu sắc bao nhiêu lần". Từ đó, ông đã nói với các nhà thiết kế và kỹ sư của mình rằng hãy chế tạo những cỗ máy khuấy động tâm hồn, hoặc rời khỏi công ty.

Carroll Shelby

Ngoài việc là tay đua từng giành chiến thắng giải đua 24h Le Mans năm 1959, Carroll Shelby còn được biết đến với tư cách nhà thiết kế ôtô nổi tiếng và người đứng đầu Shelby American, công ty chuyên phát triển các dòng xe hiệu năng cao và có nhiều năm hợp tác cùng Ford để sản xuất Mustang.

Shelby đã châm biếm các nhà sản xuất ôtô khi phát biểu rằng "Mã lực bán được ôtô, còn mô-men xoắn chiến thắng các cuộc đua".

Carroll Shelby đứng cạnh một chiếc Shelby GT Mustang đời 2007. Ảnh: Motor1.

Tiếp nối nhận định này, Carroll Shelby trong một lần trả lời phỏng vấn với Road & Track đã nói “1.000 mã lực có quá nhiều không? Chắc chắn là có. Nhưng thông số này vẫn sẽ được đưa lên bìa tạp chí, nơi mà công suất 300 mã lực không còn đủ gây được chú ý”.

“Đó là vấn đề liên quan đến marketing, chúng tôi sẽ bán một vài mẫu xe như vậy, có thể số ít không đủ tạo ra lợi nhuận nhưng nó giúp cải thiện hình ảnh của dòng Mustang, từ đó doanh số của những phiên bản Ford Mustang dùng động cơ V6 sẽ tăng theo”, Shelby nói.

Colin Chapman

Xuất phát điểm là một nhà thiết kế động cơ và kỹ thuật ôtô, Colin Chapman đã thành lập công ty xe thể thao Lotus Cars. Dưới sự dẫn dắt của ông, Team Lotus đã giành hàng loạt chức vô địch ở giải đua Công thức Một trong giai đoạn 1962-1978.

Làm nên thành công đó là định hướng thiết kế xe khác biệt với số đông đương thời. Colin Chapman không tin rằng sức mạnh là mấu chốt tạo nên một chiếc xe tuyệt vời, cho dù là trên đường trường hay đường đua.

Colin Chapman (giữa) chụp ảnh cùng đội đua Team Lotus Formula One năm 1981. Ảnh: The National News.

Thay vào đó, ông nói rằng "Thêm sức mạnh giúp bạn nhanh hơn trên đường thẳng. Trừ đi trọng lượng giúp bạn nhanh hơn ở mọi nơi", hay như một phát biểu ngắn gọn hơn là "Đơn giản hóa, sau đó thêm sự nhẹ nhàng”.

Châm ngôn này được phản ánh qua những mẫu xe Lotus có khối lượng nhẹ và khả năng vận hành linh hoạt, thay vì chú trọng vào công suất động cơ.