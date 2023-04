5 lần đột nhập nhà dân trộm tài sản hơn 300 triệu đồng

Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, bắt giữ nghi phạm thực hiện liên tiếp 5 vụ đột nhập nhà dân trộm tài sản.

Từ đầu tháng 3 đến nay, nhiều vụ trộm đột nhập nhà dân liên tục xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng. Nghi phạm trộm thoát ẩn thoát hiện, thường gây án lúc gần sáng và nhắm vào các ngôi nhà người dân ngủ quên khóa cửa hoặc chủ nhà đi tập thể dục sớm không đóng cửa cổng, cửa nhà. Có vụ khi bị chủ nhà phát hiện và truy đuổi, nghi phạm đã quay lại, vung hung khí để đe dọa rồi mới tẩu thoát. Trước tình hình trên, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành rà soát, thu thập thông tin để đấu tranh. Kết quả đã xác định được người nghi vấn là Ngô Văn Lâm (SN 1996, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà). Lâm đang mang trên mình 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Thời gian gần đây, người này có nhiều bất minh về kinh tế, thường đi khỏi nhà lúc đêm khuya và trở về lúc trời chưa sáng tỏ. Ngô Văn Lâm. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của Ngô Văn Lâm, chiều 31/3, Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp nghi phạm. Lâm khai nhận từ đầu tháng 3 đến nay đã gây ra 5 vụ đột nhập, trong đó có vụ đột nhập trộm cắp tài sản của người nước ngoài, lấy cắp số tài sản tổng giá trị tài hơn 300 triệu đồng. Phần lớn tài sản trộm được, Lâm dùng để mua ma túy sử dụng và tiêu xài phung phí. Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 5 ĐTDĐ các loại, máy tính xách tay, iPad, đồng hồ và xe máy SH là tang vật liên quan đến các vụ trộm cắp. Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục tiến hành đấu tranh mở rộng để làm rõ các vụ trộm cắp khác có thể liên quan đến Ngô Văn Lâm. Một số tài sản Lâm trộm cắp được cơ quan công an thu giữ. Trước đó, ngày 29/3, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cũng đã bắt giữ Nguyễn Văn Long (SN 1989, trú phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Đây là thủ phạm cũng thực hiện 5 vụ đột nhập nhà các hộ dân trên địa bàn quận Liên Chiểu và Sơn Trà, lấy trộm số tài sản trị giá khoảng nửa tỷ đồng. Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/con-nghien-5-lan-dot-nhap-nha-dan-khoang-hon-300-trieu-dong-i688628/