5 lần cầu hôn vợ của ông Joe Biden

Ngày 17/6/1977, hai người tổ chức hôn lễ tại nhà nguyện của Liên Hợp Quốc, chiêu đãi tiệc ở Sign of the Dove (New York). Họ đưa hai con trai Beau và Hunter đi nghỉ tuần trăng mật. Năm 1981, ông Joe Biden và vợ chào đón con gái Ashley. “Gia đình của chúng tôi đã hoàn chỉnh”, bà Jill nói trong một video được chiếu tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ năm 2020.