5 kiểu trà, bánh biến tấu khay mứt hiện đại ngày Tết

Bên cạnh mâm cỗ tất niên, người Việt coi trọng bàn trà tiếp khách. Quây quần bên ấm trà nóng, nhâm nhi vài món ăn vặt và trò chuyện đầu năm là nét văn hóa đẹp của nhiều gia đình.

Trong ngày Tết, bàn trà truyền thống không thể thiếu những loại bánh kẹo, mứt hoa quả hay hạt sấy quen thuộc. Khay mứt Tết đủ đầy vừa thể hiện sự hiếu khách, vừa ngụ ý mong muốn một năm mới thịnh vượng của gia chủ.

Nếu chưa có ý tưởng lấp đầy khay mứt Tết của gia đình, bạn có thể tham khảo 5 gợi ý thực phẩm “nhâm nhi” từ Lifestyle.

Bánh tráng

Giá từ 22.000 đồng

Bằng cách kết hợp nhiều nguyên liệu, gia vị, bánh tráng trở thành món ăn vặt “gây nghiện” của nhiều người, nhất là các bạn trẻ. Nếu bánh tráng tỏi ớt là sự kết hợp hài hòa giữa lớp bánh giòn rụm cùng lớp gia vị mặn ngọt thơm ngon, thì vị gà cay lại có hương vị đậm đà của những sợi gà chất lượng.

Với đa dạng hương vị và cách thưởng thức, món ăn này sẽ là một lựa chọn mới lạ cho đồ ăn nhâm nhi Tết năm nay.

Giờ đây, bạn có thể đặt mua bánh tráng trên sàn thương mại điện tử với chất lượng đảm bảo và dịch vụ giao hàng tận nơi. Sản phẩm có hạn sử dụng đến 3 tháng kể từ ngày sản xuất, phù hợp cho những cuộc nói chuyện “lai rai” ngày Tết.

Kẹo hạt

Giá từ 25.000 đồng

Nougat (kẹo hạnh phúc) là loại kẹo quen thuộc tại nhiều quốc gia như Đài Loan, Pháp, Tây Ban Nha… Món ăn này nổi tiếng với hương vị ngọt, bùi, béo ngậy tan trong miệng.

Thành phần chính của kẹo nougat là sữa, các loại hạt, mật ong và trái cây sấy giàu dinh dưỡng. Ngoài ra, kẹo cũng có những biến tấu thú vị như phiên bản ca cao hoặc trà xanh để tăng thêm sự đa dạng về hương vị. Quá trình chế biến là yếu tố quyết định chất lượng kẹo nougat. Thời gian nấu phải được căn chỉnh vừa đủ, chính xác để cho ra đời miếng kẹo vừa ăn, không quá cứng cũng không quá mềm.

Kẹo nougat chứa khoảng 398 kcl cho 100 g kẹo. Vì thế, nếu lựa chọn món ăn này cho bàn trà Tết, bạn cần cân nhắc không nên ăn quá nhiều.

Trái cây sấy

Giá từ 13.000 đồng

Danh sách món ăn vặt ngày Tết của nhiều gia đình không thể thiếu trái cây sấy. Điểm hấp dẫn ở món ăn này là chất dinh dưỡng từ trái cây tươi được cô đặc gần như hoàn toàn.

Thời gian gần đây, vỏ bưởi sấy dẻo được nhiều người ưa chuộng nhờ vị the the cùng độ ngọt vừa phải, kích thích vị giác. Đặc biệt, vỏ bưởi chứa nhiều vitamin C cùng các loại hợp chất, giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên. Hương thơm dễ chịu từ vỏ bưởi sấy dẻo cũng là điểm cộng khi giúp tinh thần chúng ta thư giãn và dễ chịu hơn.

Trên sàn thương mại điện tử Shopee, vỏ bưởi sấy dẻo của Greenfarm đang có ưu đãi hấp dẫn. Bạn có thể dùng sản phẩm ngay không qua chế biến và bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.

Trà hoa hồng

Giá từ 119.000 đồng

Trà hoa hồng có mùi thơm đặc trưng, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dùng. Chỉ cần một vài bông hồng, bạn dễ dàng pha chế món thức uống đặc biệt này.

Những búp hoa hồng cổ xuất xứ từ Sa Pa được sấy lạnh khép kín 40-60 tiếng để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng ban đầu. Khi pha, bông hoa sẽ nở đều và giữ nguyên vẹn màu sắc, mùi vị, kích thước như bông hoa tươi.

Trà có tác dụng làm đẹp da, giảm quá trình lão hóa, đồng thời tốt cho hệ tiêu hóa, phù hợp để thưởng thức sau những mâm cỗ Tết. Bạn có thể lấy 2-3 bông hoa cho vào trong bình, thêm 300 ml nước nóng vào và đậy nắp chờ khoảng 5-7 phút và thưởng thức. Lưu ý, bạn chỉ nên sử dụng khoảng 10-20 g mỗi ngày và tránh uống trà lúc bụng đói.

Trà thảo mộc

Giá từ 199.900 đồng

Trà thảo mộc được nhiều người ưa chuộng nhờ chiết xuất tự nhiên và chứa các thành phần dinh dưỡng, chất chống oxy hóa. Bên cạnh tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể, uống trà thảo mộc còn hỗ trợ bạn trong quá trình giảm cân, hạn chế hấp thụ chất béo.

Các sản phẩm trà thảo mộc hiện nay chủ yếu làm từ những nguyên liệu chính như gạo lứt, đậu đen, đậu đỏ, hoa, cỏ ngọt, nấm linh chi đỏ và lá nếp. Tất cả hòa quyện, mang đến một tách trà thơm hương, ngọt vị trong tiết trời lạnh ngày Tết.

Đặc biệt, hương vị trà còn kết hợp hoàn hảo với các món ăn vặt có vị ngọt và mặn. Thức uống này hoàn thiện bàn trà Tết vừa tinh tế, vừa tốt cho sức khỏe cho gia đình và khách đến thăm nhà.