5 kiểu cha mẹ khó dạy con ngoan

2. Cha mẹ thích so sánh: Nhiều cha mẹ có xu hướng so sánh con với người khác để tạo động lực phấn đấu, hy vọng trẻ học điểm tốt từ người khác. Tuy nhiên, việc so sánh quá mức có thể gây phản tác dụng và tác động tiêu cực đến tâm lý trẻ. Thực tế, nhiều đứa trẻ vì bị so sánh quá mức nên cảm thấy tự ti, mất đi lòng tự trọng. Mỗi đứa trẻ là một loài hoa, sở hữu đặc điểm, tài năng và cách trưởng thành riêng. Những cha mẹ thông minh sẽ trở thành bạn đồng hành thay vì bình luận về cuộc đời con cái. Ảnh: Sohu.