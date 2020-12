5 kiểu áo khoác giúp nam giới trông sành điệu

2. Áo gió: Trang Who What Where cho rằng thời trang thu - đông năm 2020 thiên hướng về sự tinh tế, tối giản. Áo gió là một trong những món đồ không có dấu hiệu lỗi mốt. Chúng được biến tấu về kiểu dáng và màu sắc. Với chất liệu mỏng, nhẹ nhàng, trang Sohu khuyên nam giới nên diện khi thời tiết có nhiều gió hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Ảnh: Pinterest.