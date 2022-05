5 khuyến mãi hấp dẫn của BenThanh Tourist tại Ngày hội Du lịch

Tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2022, BenThanh Tourist áp dụng chương trình khuyến mãi để du khách sở hữu tour với giá ưu đãi, dịch vụ giảm giá tới 50%, cùng loạt quà tặng miễn phí.

Hàng trăm ưu đãi tour du lịch giá tốt, dịch vụ giảm giá cùng nhiều quà tặng ý nghĩa đang chờ du khách tại gian hàng BenThanh Tourist trong Ngày hội Du lịch TP.HCM, diễn ra từ 14/5 đến 17/5 tại công viên Lê Văn Tám.

50 suất tour Thái Lan giá hời

Tại Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2022, BenThanh Tourist tung ra 50 suất tour trọn gói Thái Lan Bangkok - Muang Boran - Pattaya - Chợ nổi Bốn Miền (5 ngày) với giá ưu đãi 5,99 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng cho 50 khách đầu tiên đăng ký và thanh toán 100% giá trị tour, giới hạn một khách/suất tour.

Ngoài ra, khách hàng mua tour Singapore với giá từ 9,99 triệu đồng trở lên sẽ được tặng thêm quà tặng của Tổng cục Du lịch Singapore trong dịp này.

BenThanh Tourist mở bán 50 suất tour Thái Lan giá tốt trong Ngày hội Du lịch TP.HCM.

Quay số trúng quà, giảm giá 50%

Từ 18h30 đến 19h30 hàng ngày, BenThanh Tourist tổ chức hoạt động quay số trúng quà. Người tham gia sẽ trúng thưởng các phần quà du lịch chất lượng như voucher du lịch trị giá 1 triệu đồng, voucher giảm 50% giá dịch vụ phòng khách sạn 3 sao Viễn Đông (quận 1, TP.HCM), voucher giảm 30% giá các tour trong và ngoài nước.

Trong đó, tour Thái Lan Bangkok - Muang Boran - Pattaya - Chợ Bốn Miền (5 ngày) giá giảm còn 4,89 triệu đồng; tour Đà Nẵng - Hội An - Huế (4 ngày) giá giảm còn 3,85 triệu đồng; tour Phú Quốc - Vin Wonder - Safari (3 ngày) giá còn 4,82 triệu đồng.

Du khách đến thăm gian hàng của BenThanh Tourist tại Ngày hội Du lịch TP.HCM có cơ hội quay số trúng tour giảm giá lên tới 30%.

Hàng trăm phần quà miễn phí mỗi ngày

Vào 10h và 18h hàng ngày, gian hàng BenThanh Tourist có minigame “Đố vui trúng quà”. Du khách trả lời nhanh và đúng các câu hỏi của chương trình sẽ nhận quà tặng du lịch tiện ích từ BenThanh Tourist và các Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Singapore trao tặng.

Trong 4 ngày hội chợ, BenThanh Tourist còn có hoạt động tặng chân dung tò he (do nghệ nhân Lê Xuân Tùng đích thân thực hiện) cho tất cả khách hàng like, share bài viết về Ngày hội Du lịch TP.HCM trên fanpage BenThanh Tourist ở chế độ công khai.

Du khách được tặng chân dung tò he do nghệ nhân Lê Xuân Tùng thực hiện.

Ưu đãi dịch vụ khách sạn, khu du lịch

Tại hội chợ, du khách đặt mua dịch vụ của khách sạn Viễn Đông (275A Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) có cơ hội nhận các khuyến mãi gồm giảm 20% giá menu tiệc, trang trí tiệc và 30% dịch vụ karaoke khi đặt tiệc từ 5 bàn trở lên; tổ chức hội nghị từ 30 khách trở lên được giá ưu đãi 199.000 đồng/ khách; dịch vụ lưu trú phòng khách sạn từ 649.000 đồng/đêm.

Các khuyến mãi được khách sạn Viễn Đông áp dụng đến ngày 30/6.

Khách sạn Viễn Đông có nhiều ưu đãi cho du khách.

Bên cạnh đó, khu du lịch Vinh Sang (tổ 14, ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) miễn phí vé tham quan, tặng khăn rằn truyền thống Nam Bộ và 3 trò chơi “Đi dây văng qua hồ”, “Đạp xe qua cầu” và “Chinh phục cầu khỉ miền Tây” cho khách hàng đặt mua tour “Tát mương bắt cá”.

Nhà hàng Tre Xanh nằm trong khu du lịch miễn phí vé tham quan cho khách hàng đặt ăn tại đây trước 24 tiếng.

Hơn 100 đường tour hè giá tốt

Trong khuôn khổ sự kiện, BenThanh Tourist phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Singapore và các đối tác Huế Travel, Sandy Beach Non Nuoc Resort, Muine Bay Resort… giới thiệu tới du khách nhiều điểm đến thơ mộng, đi cùng các gói dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn hấp dẫn.

Các hoạt động giải trí tại khu du lịch Vinh Sang thu hút nhiều du khách tham gia.

Trong dịp này, công ty mở bán hơn 100 tour hè trong và ngoài nước, nội dung mới lạ và giá cả cạnh tranh. Cụ thể, chùm tour miền Bắc giá 5,2-7,9 triệu đồng; các tour miền Trung giá 4,89-8,59 triệu đồng; các tour Tây Nguyên giá 2,49-6,49 triệu đồng.

Ngoài ra, các tour biển đảo có giá 3,29-6,79 triệu đồng, tour miền Tây giá 2,75-3,25 triệu đồng. Tour đi nước ngoài như Thái Lan, Singapore, Indonesia, châu Âu, châu Đại Dương, Mỹ, Dubai… được mở bán với giá 6,99-99,8 triệu đồng tùy chương trình.