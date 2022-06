5 khách sạn lớn nhất thế giới

Mỗi khách sạn khổng lồ này cung cấp hơn 6.000 phòng cùng nhiều tiện ích cao cấp, phục vụ đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Dưới đây là top 5 khu phức hợp khách sạn lớn nhất trên thế giới tính theo số lượng phòng.

05. The Londoner Macao - 6.246 phòng

Khách sạn lớn thứ 5 trên thế giới, với 6.246 phòng. Ảnh: Wpcpey.

Londoner Macau là một resort sòng bạc ở khu Lộ Đãng Thành (Cotai), Ma Cao, Trung Quốc. Mở cửa vào năm 2012, nơi đây có tên gọi là Sands Cotai Central với 3 tòa tháp gồm hơn 6.000 phòng và dãy phòng, trung tâm mua sắm, hồ bơi, spa, không gian vui chơi 17.000 m2...

Vào năm 2017, kế hoạch cải tạo Sand Cotai Central với chủ đề London được công bố. Đến ngày 8/2/2002, toàn bộ khu phức hợp chính thức được đổi tên thành The Londoner Macau. Khách sạn vẫn đang được cải tạo và mở rộng với các thay đổi mang chủ đề London từ bên trong và bên ngoài, với những công trình biểu tượng như Tòa nhà Quốc hội, tháp Big Ben.

4. CityCenter - 6.790 phòng

CityCenter Las Vegas là khách sạn lớn thứ 4 trên thế giới với 6.790 phòng. Ảnh: Saifulbouquet.

CityCenter là một khu phức hợp đô thị hỗn hợp ở Las Vegas Strip, Paradise, Nevada, Mỹ. Dự án được ủy quyền bởi MGM Resorts International và là dự án xây dựng do tư nhân tài trợ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Aria là trung tâm của khu phức hợp với 4.004 phòng khách, 16 nhà hàng, 7 quán bar, 5 hồ bơi và một sòng bạc lớn... Mandarin Oriental là khách sạn sang trọng nhỏ hơn, lý tưởng cho những du khách tìm kiếm trải nghiệm Vegas yên bình.

Khách sạn cuối cùng trong số 3 khách sạn lớn trong khu phức hợp là Vdara. Vdara không có sòng bạc, tất cả phòng đều theo phong cách phòng suite với bếp nhỏ nên không có nhà hàng trong khuôn viên.

MGM Grand & The Signature - 6.852 phòng

Từ năm 1993 đến năm 2006, MGM Grand là khu phức hợp khách sạn lớn nhất thế giới. Ảnh: MGM Resorts.

MGM Grand Las Vegas & The Signature là một khách sạn và sòng bạc tọa lạc tại Las Vegas Strip ở Paradise, Nevada, Mỹ.

MGM Grand là khách sạn đơn lớn nhất ở Mỹ với 6.852 phòng. Đây cũng là khu phức hợp khách sạn lớn thứ 3 thế giới tính theo số phòng và khu phức hợp khách sạn nghỉ dưỡng lớn thứ hai của Mỹ.

Khách sạn có tòa nhà chính 30 tầng cao 89 m, 5 hồ bơi ngoài trời, sông và thác nước, một trung tâm hội nghị rộng 35.000 m2, MGM Grand Garden Arena, Grand Spa, một số cửa hàng, câu lạc bộ đêm, nhà hàng và sòng bạc lớn nhất ở hạt Clark, có diện tích gần 16.000 m2...

The Venetian & The Palazzo - 7.117 phòng

The Venetian & The Palazzo là khách sạn lớn nhất thế giới từ năm 2008 đến năm 2015. Ảnh: Aaronp.

The Venetian Las Vegas & The Palazzo là một khách sạn sang trọng và resort sòng bạc tiếp theo ở Las Vegas Strip. Tòa nhà của khách sạn cũng là tòa nhà đã hoàn thành cao nhất ở Nevada.

The Palazzo có 7.117 phòng, hơn 40 nhà hàng, spa đẳng cấp thế giới với hơn 90 phòng trị liệu, 10 hồ bơi và sòng bạc rộng 120.000 m2.

1. First World Hotel & Plaza - 7.351 phòng

First World Hotel giữ danh hiệu Kỷ lục Guinness Thế giới cho khách sạn lớn nhất thế giới tính theo số lượng phòng kể từ năm 2015. Ảnh: Eqdoktor.

First World Hotel & Plaza ở Pahang, Malaysia là khu phức hợp khách sạn, mua sắm và giải trí. Khách sạn 3 sao này có 3 tòa tháp và 7.351 phòng.

First World Hotel & Plaza đã nhận được kỷ lục Guinness thế giới về khách sạn lớn nhất lần đầu tiên vào năm 2006, nhưng để mất danh hiệu này từ năm 2008 đến năm 2015 bởi The Venetian Las Vegas & The Palazzo. Khách sạn đã lấy lại danh hiệu sau khi xây thêm một tòa nhà bổ sung 1.233 phòng.

Khách sạn nổi bật với những tòa nhà đầy màu sắc sở hữu một loạt tiện nghi hấp dẫn, được đánh giá là một trong những khách sạn được yêu thích nhất cho kỳ nghỉ ở Genting Highlands.