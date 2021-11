5 hành vi độc hại của cha mẹ khiến trẻ tự ti

2. So sánh: Tình trạng so sánh thường xảy ra trong những gia đình đông con, đứa trẻ dễ bị cha mẹ so sánh với anh, chị, em của mình. Nhiều người thường cho rằng so sánh là cách giúp trẻ có thêm động lực phấn đấu. Trái lại, cách làm này để lại nhiều hậu quả lâu dài về mặt tâm lý cho trẻ. Các em dễ cảm thấy tự ti, thậm chí đố kỵ với người thân của mình. Một nghiên cứu tại Mỹ từng chỉ ra điểm số và thành tích của thanh, thiếu niên thường bị ảnh hưởng bởi niềm tin của cha mẹ. Những đứa trẻ ít bị so sánh có xu hướng tự tin và đạt kết quả học tốt hơn, theo Today’s Parent. Ảnh: FirstCry Parenting.