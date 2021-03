5 hãng túi xách bình dân có thiết kế đẹp như hàng hiệu

3. House of Want: Đây là tên tuổi khá mới đến từ Mỹ. Các thiết kế của hãng mang hơi hướm cổ điển, sang trọng, giúp người đeo toát lên vẻ thanh lịch đúng chuẩn quý cô. Hãng bán nhiều kiểu túi xách khác như túi mini, túi đeo chéo, túi kẹp nách... Giá của chúng từ 98 USD . Ảnh: House of Want.