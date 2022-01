5 gợi ý du lịch an toàn đầu năm

Du lịch an toàn là cụm từ các tín đồ xê dịch quan tâm khi lên kế hoạch cho chuyến đi đầu năm khi dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt.

Thay vì cứ "xách ba lô lên và đi" như nhiều năm trước, giờ đây thói quen du lịch của các tín đồ xê dịch có phần thay đổi khi yếu tố an toàn luôn được ưu tiên.

Để chuyến đi đón năm mới trọn vẹn, du khách nên tìm hiểu kỹ về quy định phòng dịch ở địa phương dự định tới, chọn nơi lưu trú và các điểm đến an toàn trong suốt hành trình, ưu tiên vùng xanh. Zing gợi ý một số điểm đến đã mở cửa đón khách du lịch để bạn tham khảo cho chuyến đi đầu năm.

Đi đâu chơi dịp Tết Nguyên đán?

Hạ Long (Quảng Ninh)

Hạ Long (Quảng Ninh) là địa phương có ngành du lịch phát triển nhờ lợi thế di sản, nhiều trải nghiệm như tắm biển, công viên nước, du thuyền... Từ đầu tháng 11/2021, tỉnh Quảng Ninh cho phép đón khách ngoại tỉnh nhưng làm chặt công tác kiểm tra phòng chống dịch từ cơ sở kinh doanh đến du khách.

Nghỉ dưỡng trên du thuyền phù hợp với những du khách thích chuyến đi riêng tư, tiện nghi. Ảnh: Ảnh Tú.

Hiện tại, địa phương này tập trung vào khách đi theo đoàn, tour khép kín. Yếu tố đảm bảo an toàn phòng, chống dịch được tỉnh đặt lên hàng đầu. Du khách từ Hà Nội đi Quảng Ninh cần phải thực hiện khai báo y tế, tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.

Từ Hà Nội, du khách di chuyển bằng xe khách đến Hạ Long, giá vé hiện tại dao động khoảng 300.000 đồng/người mỗi chiều. Nếu đi nhóm đông, bạn có thể thuê xe riêng hoặc tự lái xe.

Đầu năm, thời tiết ở Hạ Long khá lạnh, một trong những loại hình du lịch được ưa chuộng dịp này là nghỉ dưỡng trên du thuyền. Nghỉ dưỡng trên du thuyền đảm bảo sự an toàn, riêng tư trong thời điểm dịch bệnh.

Hiện tại, mức giá các du thuyền đưa ra từ khi mở cửa trở lại đều ở mức thấp (khoảng 3-3,2 triệu đồng/người/đêm chưa bao gồm xe đưa đón, dịch vụ khác). Du khách có thể tiếp cận loại hình nghỉ dưỡng 5 sao với mức giá vừa phải.

Nha Trang (Khánh Hòa)

Từ tháng 10, tỉnh Khánh Hòa cho phép mở cửa lại du lịch, đón du khách đến địa phương này nghỉ dưỡng. Nhằm đảm bảo an toàn trong thời dịch, Khánh Hòa có những quy định cụ thể đối với khách du lịch ngoại tỉnh.

Du khách phải đáp ứng các điều kiện gồm tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.

Nha Trang phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng riêng tư. Ảnh: Vương Mạnh Cường.

Đến phố biển dịp năm mới, du khách có thể tham gia vào các hoạt động như lặn ngắm san hô, đi bộ dưới đáy biển, lướt sóng, tham quan di tích Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng, đi cáp treo sang đảo Hòn Tre…

Tour biển đảo đã hoạt động, bến tàu du lịch cũng mở cửa để đưa du khách đi khám phá các đảo biệt lập với cảnh sắc hoang sơ như Hòn Mun, Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Bãi Tranh… Du khách muốn rời xa thị thành mà vẫn được thỏa thích với biển đảo, cát trắng có thể mua tour tham quan đảo Điệp Sơn, Cá Voi (Vạn Ninh), Bình Hưng, Bình Ba (Cam Ranh)...

Du khách từ TP.HCM và Hà Nội có thể đến Nha Trang bằng đường hàng không. Theo khảo sát giá vé máy bay trên Traveloka, mức giá giảm nhiều vào dịp trước Tết Nguyên đán.

Chặng Hà Nội - Nha Trang trong tháng 1 có mức giá dao động từ 908.000 đồng đến 1,4 triệu đồng/khứ hồi. Chặng TP.HCM - Nha Trang có giá từ 740.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/khứ hồi.

Chặng Hà Nội - Nha Trang trong tháng 1 có mức giá dao động từ 908.000 đồng đến 1,4 triệu đồng/khứ hồi. Chặng TP.HCM - Nha Trang có giá từ 740.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/khứ hồi.

Đà Lạt

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều người lựa chọn không về quê do điều kiện cách ly của các địa phương khác nhau. Theo đó, Đà Lạt (Lâm Đồng) là một điểm đến được nhiều du khách lựa chọn ghé thăm bởi khí hậu mát mẻ và không khí trong lành.

Hiện, du khách đến Đà Lạt chỉ cần khai báo y tế trước khi vào địa phận tỉnh Lâm Đồng và Trạm y tế phường tại địa điểm cư trú. Đà Lạt đang dần mở cửa các hoạt động du lịch và dịch vụ giải trí. Chợ Đà Lạt vẫn đóng cửa nhằm đảm bảo phòng dịch.

Đà Lạt đầu năm đang vào mùa mai anh đào. Ảnh: Đồng Ngô.

Có 2 lựa chọn phương tiện di chuyển đến Đà Lạt từ TP.HCM là xe khách và máy bay. Mức giá xe khách khoảng 250.000 đồng/chiều, ưu điểm là rẻ nhưng tiếp xúc nhiều người. Vé máy bay chi phí cao, nhưng mức độ an toàn tốt hơn.

Theo khảo sát của Zing trong tháng 1, giá vé máy bay khứ hồi từ TP.HCM đến Đà Lạt dao động từ 820.000 đồng, từ Hà Nội là 707.000 đồng, mức giá rẻ vào sát dịp Tết Nguyên đán.

TP.HCM

Nhiều du khách TP.HCM không có ý định đi chơi xa vào dịp cận Tết Nguyên đán, thay vào đó, họ chọn những chuyến nghỉ dưỡng ngay trong thành phố. Staycation là một lựa chọn thích hợp cho những kỳ nghỉ ngắn ngày.

Tại TP.HCM, bạn dễ dàng tìm được một điểm lưu trú phù hợp nhu cầu nghỉ dưỡng. Một chuyến staycation lý tưởng cần có điểm lưu trú phù hợp. Tại trung tâm TP.HCM, có nhiều loại hình cho bạn lựa chọn như dạng căn hộ, khách sạn, homestay, villa.

Staycation đang là hình thức du lịch được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nếu đi nhóm đông từ 5-10 người, du khách có thể đặt một căn villa ở ngoại thành. Các khu vực tập trung nhiều villa thường ở TP Thủ Đức. Những tín đồ "sống ảo" có thể lựa chọn một khách sạn cao cấp trong trung tâm thành phố với các góc chụp hình sang chảnh. Du khách chú trọng sự riêng tư, tiện ích nên lựa chọn điểm lưu trú dạng căn hộ hoặc homestay.

Du khách nên đặt phòng ngay từ thời điểm này để có nhiều lựa chọn.

Phú Quốc

Vào thời điểm đầu năm, bờ tây đảo sóng yên biển lặng, là địa điểm lý tưởng nhất cho kỳ nghỉ dưỡng của du khách. Đa số bãi biển đẹp và dịch vụ du lịch tại đây tập trung từ nam đảo đến bắc đảo theo bờ tây, trên một trục đường rất dễ di chuyển.

Bạn có thể chọn lưu trú tại các resort ven biển ở bãi Trường hoặc tại thị trấn Dương Đông, lệch về phía tây của đảo.

Đầu năm là thời điểm lý tưởng để du lịch Phú Quốc. Ảnh: Chí Hùng.

Khu vực thị trấn Dương Đông tập trung nhiều khách sạn, có đủ loại hình từ giá rẻ đến cao cấp. Ngoài ra, con đường Trần Hưng Đạo từ Dương Đông qua Dương Tơ cũng có nhiều lựa chọn cho bạn cân nhắc.

Đến Phú Quốc, bạn có thể lựa chọn 2 cách di chuyển, đường hàng không hoặc đường bộ kết hợp đường thủy. Hàng không là lựa chọn nếu du khách muốn tiết kiệm thời gian. Chặng bay từ Hà Nội - Phú Quốc mất khoảng 2 giờ, giá vé khứ hồi có giá từ 4,7 triệu đồng. Chặng TP.HCM - Phú Quốc với hơn 1 giờ bay, giá vé từ 3,5 triệu đồng/khứ hồi.

Hiện, du khách đến Kiên Giang cần đảm bảo các điều kiện:

- Đối với du khách sử dụng phương tiện đường bộ: Yêu cầu phải tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng.

- Đối với du khách sử dụng phương tiện đường thủy từ đất liền ra đảo hoặc phương tiện hàng không: Ngoài những điều kiện như du khách sử dụng phương tiện đường bộ thì cần có thêm kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ.

- Người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam đến du lịch tại Kiên Giang thực hiện các điều kiện như đối với khách trong nước.

Du lịch an toàn thời dịch

Kiểm tra điều kiện dành cho khách du lịch tại địa phương: Tại nhiều nơi, quy định cách ly, di chuyển đối với người đến từ địa phương khác vẫn còn nghiêm ngặt. Bạn cần nắm rõ quy định kiểm soát, phòng chống bệnh dịch tại địa phương để có phương án xử lý phù hợp.

Ngoài ra, bạn cần mang theo đủ giấy tờ xét nghiệm, chứng nhận tiêm vaccine Covid-19... theo yêu cầu, để chuyến đi không bị gián đoạn bởi các thủ tục.

An toàn ở nơi lưu trú: Để chủ động trong phòng ngừa Covid-19 và đảm bảo an toàn cho bản thân cùng gia đình, hãy chọn nơi lưu trú và các điểm đến an toàn trong suốt hành trình, ưu tiên vùng xanh.

Sử dụng phương tiện giao thông công cộng an toàn: Máy bay, xe khách, taxi là những nơi đông người, nguy cơ lây nhiễm lớn, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Chủ động phòng dịch, bạn nên đeo khẩu trang trong suốt hành trình, tránh tiếp xúc với người lạ, hạn chế cầm/nắm bề mặt hay vật dụng trên phương tiện và luôn chú ý rửa tay sát khuẩn.

Sử dụng các ứng dụng đặt vé, đặt phòng trực tuyến: Để chuyến đi tiện lợi, nhanh chóng và hạn chế tiếp xúc, du khách nên sử dụng các ứng dụng đặt vé bay, đặt phòng... trực tuyến để đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch.

Sử dụng các ứng dụng đặt vé, đặt phòng trực tuyến: Để chuyến đi tiện lợi, nhanh chóng và hạn chế tiếp xúc, du khách nên sử dụng các ứng dụng đặt vé bay, đặt phòng... trực tuyến để đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch.

Du khách cũng có thể dễ dàng đổi vé, hoàn tiền khi thay đổi kế hoạch. Ngoài ra, vào dịp lễ, Tết thường có nhiều ưu đãi, giảm giá trên nền tảng này. Hiện tại, Traveloka đang có ưu đãi giảm giá đến 500.000 đồng khi đặt vé máy bay, phòng khách sạn và 200.000 đồng khi đặt vé vui chơi, tour tham quan giúp cho chuyến đi của bạn thêm tiết kiệm.