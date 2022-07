5 giá trị cốt lõi tạo nên thế hệ học sinh toàn cầu của Royal School

“Tiên phong - Kết nối - Tự tin - Nhạy bén - Sáng tạo” là 5 giá trị tạo nên chân dung thế hệ học sinh tài năng, bản lĩnh tại Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School).

Đào tạo nên thế hệ học sinh giỏi toàn diện, bồi dưỡng những tài năng trẻ có trách nhiệm, đóng góp cho cộng đồng là mục tiêu giáo dục hàng đầu tại Royal School. Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh trang bị nền tảng tri thức và kỹ năng vững chắc, Royal School còn chú trọng hình thành ý thức về trách nhiệm và vai trò của bản thân cho học sinh.

Sinh ra và lớn lên trong thời đại Internet phủ sóng rộng khắp, kỹ thuật số lên ngôi với đa dạng thiết bị học tập thông minh, học sinh Royal School được ưu tiên phát triển bản thân, trở thành thế hệ tiên phong, đón đầu công nghệ và hòa chung xu thế của thế giới.

Các em đã để lại ấn tượng với bản lĩnh và tinh thần của một “leadership” (nhà lãnh đạo) - những người luôn sẵn sàng tìm tòi, khám phá kiến thức, dám thách thức bản thân với nhiều điều mới mẻ.

Việc định hướng xây dựng chương trình học phù hợp, hướng đến yếu tố hiện đại đã giúp Royal School tiên phong, đi đầu trong việc ứng dụng kỹ thuật số vào quá trình giảng dạy.

Điển hình nhất, trong giai đoạn học tập trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nhà trường đã sử dụng nhiều hình thức minh họa trực quan, ứng dụng phần mềm công nghệ và áp dụng phương pháp học trải nghiệm thông qua các trò chơi trực tuyến. Tất cả nhằm giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập.

Bằng việc tận dụng tối đa không gian trực tuyến và lợi ích công nghệ, Royal School đã mang đến học sinh những giờ học sinh động, đầy tính sáng tạo, biến thử thách thành lợi thế để tạo nên các giá trị nổi bật.

Được học tập trong môi trường song ngữ, tiếp xúc với giáo viên nước ngoài và bạn bè đến từ nhiều quốc gia hàng ngày,… là “chìa khóa” quan trọng để học sinh Royal School mở cửa tương lai.

Từ đây, khả năng kết nối, giao lưu, hội nhập quốc tế của các em được thể hiện rõ ràng qua kỹ năng tiếng Anh lưu loát, giao tiếp tự tin trong mọi hoạt động. Qua đây, học sinh Royal School từng bước trở thành những “công dân toàn cầu” với bản lĩnh và kiến thức vượt trội.

Từ “gia tài” kiến thức, kỹ năng được trang bị tại trường, học sinh hào hứng tham gia các giải thi đấu, cuộc thi quốc tế và nhận được những thành tích ấn tượng trong năm học. Không ít học sinh Royal School đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế: Cuộc thi Imagine Cup Junior do Microsoft tổ chức trên toàn cầu, cuộc thi Toán Quốc tế SEAMO...

Bên cạnh đó, Royal School cũng tổ chức đa dạng chương trình định kỳ trong năm học, nhằm nâng cao tinh thần kết nối cho học sinh tại trường. Một số hoạt động tiêu biểu có thể kể đến là cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh - Royal Speaking Contest”, hội trại “Camp Festival - The first experience”, cuộc thi nhảy cổ động “Infinity cheer championships”, ngày hội “Experience To Grow - Trải nghiệm để trưởng thành”… Đây đều là những sân chơi bổ ích để học sinh tìm hiểu và có thêm kiến thức, đồng thời thể hiện sự tôn trọng tính đa dạng của các nền văn hóa.

Với tinh thần và tư duy trẻ, học sinh Royal School sở hữu ưu điểm đặc trưng nhất của thế hệ Z - tự tin, không ngại bày tỏ quan điểm, suy nghĩ cá nhân trước các vấn đề xã hội, dám mơ lớn và phấn đấu để đạt được ước mơ đó. Và Royal’s Got Talent, Royal Olympics chính là những sân chơi giúp các em tự tin khẳng định bản thân, thể hiện cá tính riêng nổi trội.

Mỗi học sinh Royal School được khuyến khích trở thành bản thể riêng biệt, phát huy tối đa ưu điểm của bản thân, tự tin trong hành trình khai phá đam mê. Từ các hoạt động ngoại khóa, chương trình trải nghiệm thực tế,… các em có cơ hội cùng bạn bè làm quen, tìm tòi, định vị sở thích cá nhân, tăng cường cọ xát, rèn luyện sự tự tin.

Kim Jin Ha - học sinh lớp 8A1 tại Royal School - là ví dụ điển hình về một người trẻ tự tin và mạnh dạn theo đuổi đam mê. Niềm yêu thích với âm nhạc đã đưa Jin Ha trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình văn nghệ, lễ hội lớn tại trường. Bên cạnh đó, em còn còn sở hữu nhiều biệt tài khác như chơi nhạc cụ, sáng tác thơ, viết lời bài hát… Trở thành niềm tự hào của gia đình, nhà trường, cô nàng lớp trưởng 8A1 như một minh chứng sống động cho thế hệ tài năng, cá tính, tự tin tại Royal School.

Hướng tới đào tạo những công dân hội nhập toàn cầu, Royal School rèn luyện sự nhạy bén, tập trung, tư duy rộng mở và nhanh nhạy cho học sinh.

Điều này được thể hiện qua sự chủ động, khả năng thích ứng và làm quen với kiến thức đa chiều trong học tập cũng như các hoạt động sinh hoạt, vui chơi.

Học sinh Royal School tiếp cận vấn đề dưới nhiều góc nhìn, bật lên những năng khiếu nổi trội, với tư duy “nhanh - gọn - hiệu quả” được định hình.

Thầy Donovan Cedric Rogiers - Phó giám đốc Chương trình Cambridge - chia sẻ: “Đến trường và trò chuyện cùng học sinh mỗi ngày, điều khiến tôi bất ngờ nhất là sự thay đổi, tiến bộ của các em. Ngày hôm qua, các em còn phân vân về cách giải bài tập này, nhưng hôm nay đã tự tin chia sẻ lời giải mới một cách logic, khoa học nhất”.

Việc học sinh luôn chủ động và nhạy bén là động lực tập thể giáo viên Royal School tiếp tục cống hiến, phấn đấu, cập nhật các phương pháp giảng dạy tốt nhất trên hành trình đồng hành cùng thế hệ tương lai của đất nước.

Trong môi trường quốc tế hiện đại, sự sáng tạo trở thành nhân tố quyết định giúp học sinh Royal School tỏa sáng. Niềm đam mê sáng tạo trong các em được nuôi dưỡng từ những giờ học và hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế diễn ra liên tục.

Đó là những giờ học STEM, Robotics, sáng tạo tranh cạo, làm tranh từ lá cây,… hay các chương trình như “Ngày hội Sáng tạo Creatio Day”, hội thi “Sáng tạo tên lửa nước”,… để khơi nguồn cảm hứng khoa học trong học sinh.

Qua mỗi tuần, trong từng môn học, giáo viên đều cố gắng lồng ghép các hoạt động thực hành để học sinh vừa được trải nghiệm thực tế, vừa có thể thỏa sức sáng tạo không giới hạn.

Tích hợp các phương pháp giảng dạy thông minh, Royal School mong muốn tạo nên môi trường học tập an toàn, lành mạnh - nơi học sinh có điều kiện phát huy tối đa lợi thế của thế hệ trẻ “Tiên phong - Kết nối - Tự tin - Nhạy bén - Sáng tạo”. Hành trình tạo nên thế hệ trẻ ưu tú là mục tiêu, định hướng bền vững mà nhà trường luôn hướng tới và phát triển mỗi ngày.