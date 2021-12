5 game show gây tranh cãi nhất năm 2021

Từ việc hẹn hò vì tiền, yêu chung một người đàn ông... các game show bị chỉ trích vì bất chấp mọi thứ để đổi lấy sự chú ý của khán giả.

Từ những cuộc chơi sinh tồn với người chơi khỏa thân đến người độc thân hẹn hò trong với lớp mặt nạ động vật, nhiều chương trình thực tế khiến người xem bất ngờ, thậm chí phản đối vì sự kỳ quặc quá mức, theo New York Post.

Naked and Afraid of Love

Là phần phụ của show sinh tồn Naked and Afraid, chương trình thực tế được bổ sung thêm phần hẹn hò để tạo cảm giác kịch tính cho người xem.

Để tham gia chương trình, người chơi phải khỏa thân, chấp nhận sống ở nơi hoang dã, hòa nhập với nhau để tìm kiếm tình yêu.

Chương trình thu hút hàng loạt người chơi tham gia. Điều khiến khán giả bất ngờ là họ không ngại khỏa thân đứng trước mặt đối phương. Trong thời gian dài, Discovery+ bị chỉ trích vì phát sóng game show thí sinh ăn mặc thiếu vải.

FBoy Island

Chương trình được dẫn dắt bởi diễn viên hài Nikki Glaser. Show thực tế lấy cảm hứng từ The Bachelor. Trong chương trình, ba phụ nữ độc thân được quyền lựa chọn một trong 24 người đàn ông để hẹn hò.

Trong khi 12 người đàn ông vào chương trình để tìm kiếm tình yêu đích thực, một nửa còn lại tự xưng là FBoys, họ đồng ý tham gia chỉ để kiếm tiền.

Theo New York Post, FBoy Island vừa là chương trình hẹn hò, vừa là thử nghiệm tâm lý, kiểm tra tính cách người chơi. Điều khiến khán giả phản đối là phụ nữ có thể bị lợi dụng tình cảm bởi những người đàn ông tham gia vì tiền.

Sexy Beasts

Hồi tháng 6, chương trình hẹn hò Sexy Beasts ra mắt khiến khán giả bất ngờ vì người chơi mang mặt nạ để hẹn hò. Việc thí sinh xuất hiện trong hình thù quái lạ tại quán cà phê thu hút sự chú ý của khách hàng.

Theo mô tả của nhà sản xuất, mục đích của việc mang mặt nạ, hóa trang đến chương trình hẹn hò là để thí sinh tìm hiểu sâu hơn tính cách đối phương, không quan tâm vẻ ngoài.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Post, một thí sinh cho rằng việc hóa trang khiến họ sợ hãi, đôi khi mất tập trung.

"Tôi tưởng tượng mình đang nói chuyện với gà. Chúng tôi hoang mang vì không biết giao tiếp với ai", người chơi tên Martha nói.

Người chơi mang mặt nạ kỳ quái để hẹn hò trong chương trình Sexy Beasts. Ảnh: Netflix.

Extreme Sisters

TLC là đơn vị chuyên sản xuất các chương trình theo chân người bình thường trong cuộc sống nhưng có cuộc sống hào nhoáng, kỳ quặc.

TLC thành công khi sản xuất Extreme Sister - show thực tế giới thiệu cặp chị em song sinh ăn mặc giống nhau, làm mọi thứ cùng nhau. Điều khiến Extreme Sister bị xếp vào danh sách những show kỳ quặc nhất năm 2021 là cặp chị em song sinh cùng yêu một người đàn ông.

Bling Empire

Từ ngày ra mắt, chương trình thực tế được giới thiệu là phiên bản đời thực của Crazy Rich Asians. Show thực tế hứa hẹn giới thiệu cuộc sống hào nhoáng của giới siêu giàu tại California.

Dàn diễn viên tham gia chương trình là Christine Chiu - cựu thí sinh Dancing with the Star, đồng sáng lập công ty làm đẹp nổi tiếng Beverly Hills Plastic Surgery Inc; DJ kiêm người mẫu gốc Việt Kim Lee; người mẫu Kevin Kreider; Kane Lim - con trai của ông trùm vận tải và Anna Shay - con gái của ông trùm buôn bán vũ khí khét tiếng trên thế giới.

Sự kỳ quặc, phô trương của các thí sinh chương trình thực tế liên tục bị khán giả phản đối. Ảnh: TLC, Netflix.

Việc phơi bày cuộc sống giàu có của dàn thí sinh tham gia chương trình bị đánh giá là phô trương quá mức cần thiết. Show thực tế bị đánh giá không mang lại nhiều giá trị cho người xem.