5 dự án tiêu biểu của Quảng Ninh trong năm 2021

5 dự án đầu tư vào Quảng Ninh trị giá khoảng 13 tỷ USD đồng loạt khởi công, giúp địa phương giữ vững vị trí trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh.

Những năm gần đây, Quảng Ninh phát triển mạnh cả về kinh tế, văn hoá, xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh khá cao so với khu vực và cả nước. GRDP của Quảng Ninh luôn đạt và giữ tốc độ tăng hai con số. Cụ thể, năm 2018 là 11,5%; năm 2019 là 12,2%; năm 2020 dù chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, GRDP vẫn đạt 10,05%.

9 tháng đầu năm 2021, GRDP của tỉnh tăng ước đạt 8,6%, phấn đấu đạt tốc độ tăng GRDP cả năm là 10,5% theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trong bối cảnh hầu hết doanh nghiệp địa phương bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Quảng Ninh vẫn là địa chỉ hút nhà đầu tư, doanh nghiệp đến nghiên cứu xúc tiến xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng, khu công nghiệp... Chỉ riêng năm 2021, 5 dự án trị giá khoảng 13 tỷ USD đồng loạt khởi công đã chứng minh năng lượng dồi dào, sức vươn mạnh mẽ của Quảng Ninh.

Siêu dự án khu đô thị Hạ Long Xanh

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng mức đầu tư dự kiến 232.369 tỷ đồng là dự án nổi bật nhất được Quảng Ninh nhấn nút khởi công vào cuối tháng 10/2021 vừa qua. Dự án có vị trí đắc địa khi giáp các tuyến đường huyết mạch của khu vực phía Bắc như tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng - Vân Đồn, quốc lộ 18A và cận kề nhiều điểm đến nổi tiếng của Quảng Ninh như vịnh Hạ Long, khu du lịch Bãi Cháy, khu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh góp phần đồng bộ quy hoạch đô thị giữa thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên. Ảnh: Quốc Nam.

Dự án có diện tích xây dựng trên 4.109 ha, gồm khoảng 3.186 ha thuộc các xã, phường Tân An, Hà An, Hoàng Tân, Liên Hòa (TX Quảng Yên), trên 923 ha thuộc các phường Hà Khẩu, Đại Yên (TP Hạ Long) do liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư.

Đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển, kết nối không gian đô thị, du lịch, dịch vụ của TP Hạ Long, TX Quảng Yên nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh cụ thể hóa Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 07/6/2019; Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 30/5/2018.

Dự án bao gồm đô thị ven biển phức hợp đa năng, gắn với khu nghỉ dưỡng sinh thái, sân golf và dịch vụ hiện đại, đồng bộ, quan tâm đến yếu tố bảo tồn di tích văn hóa, lịch sử truyền thống, cảnh quan mặt nước tự nhiên.

Bổ sung hoạt động logistics cho khu kinh tế cửa khẩu

Cùng với khu đô thị Hạ Long Xanh, Quảng Ninh cấp phép cho Công ty CP cảng biển Vạn Ninh xây dựng dự án Cảng biển tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái. Trong đó, Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) làm tổng thầu, góp 40% vốn vào dự án.

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT Vinaconex - cho biết dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1) nằm trong nhóm cảng biển số 1 thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.248 tỷ đồng , diện tích đất sử dụng sử dụng 82,79 ha (gồm 46,55 ha đất và 36,24 ha mặt nước). Trong đó, bến cầu chính dài 500 m, đáp ứng nhu cầu neo đậu đồng thời 2 tàu có trọng tải 20.000 DWT hoặc 3 tàu có trọng tải 10.000 DWT và các sà lan ở mặt sau.

Ông Nguyễn Văn Khắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết bến cảng tổng hợp Vạn Ninh là dự án đầu tư đầu tiên được khởi công xây dựng sau khi Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 tại Quyết định số 368.

“Dự án sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ cảng biển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thúc đẩy hoạt động logistics, xuất nhập khẩu, giao thương quốc tế thông qua hệ thống cảng biển của tỉnh Quảng Ninh, nhất là giao thương hàng hóa bằng đường biển giữa khu vực Asean với Đông Bắc Á”, ông Khắng chia sẻ.

Ông Khắng nhấn mạnh dự án khi hoàn thành sẽ hỗ trợ các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ cùng phát triển, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP và thu ngân sách của thành phố Móng Cái nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. Dự án cũng góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, đặc biệt là chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Nhà máy điện sử dụng khí LNG nhập khẩu đầu tiên của miền Bắc

Tại khu công nghiệp Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cấp phép cho dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. Đây là nhà máy điện sử dụng khí LNG nhập khẩu đầu tiên của miền Bắc có công suất dự kiến 1.500 MW. Khi hoàn thành, dự án bổ sung lượng điện lớn cho lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính.

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trao giấy chứng nhận đầu tư cho liên doanh nhà đầu tư dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. Ảnh: Quốc Nam.

Dự án được Thủ tướng đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011- 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh) tại văn bản 1409/TTg- CN ngày 17/10/2020 với quy mô công suất 1.500MW, tiến độ vận hành năm 2026-2027 nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án nhiệt điện khí đầu tiên tại Quảng Ninh sẽ góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh từ “nâu” sang “xanh” Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn

Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) - đại diện liên doanh nhà thầu cho biết dự án xây dựng trên diện tích 55,9 ha (gồm: 42,5 ha đất và 13,4 ha mặt nước). Tổng mức đầu tư khoảng 47.480 tỷ đồng . Nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh điện/năm và đóng góp vào ngân sách địa phương khoảng 57.700 tỷ đồng trong vòng 25 năm.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh 1.500 MW là công trình có ý nghĩa quan trọng, nhằm thúc đẩy quá trình đầu tư, đưa nhà máy điện khí vận hành đúng tiến độ, đảm bảo nguồn an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài ra, dự án là một trong những nội dung Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết số 55- NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mục tiêu đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và ưu tiên phát triển nguồn điện khí.

Dự án công nghiệp công nghệ cao đầu tiên tại Quảng Ninh

Giữa tháng 9/2021, Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án công nghệ tấm Silic Jinko Solar Việt Nam tại khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD chia làm 2 giai đoạn, thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo và danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ.

Dự án có công suất thiết kế khoảng 1.430 triệu sản phẩm tấm silic/năm (tương đương 39.900 tấm sản phẩm/năm), đóng vai trò quan trọng, góp phần hoàn thiện chuỗi dây chuyền sản xuất tấm quang năng quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2021 đạt hai con số. Ảnh: Quốc Nam.

Sau khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến có doanh thu bình quân năm hơn 25.654 tỷ đồng , nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (sau thời gian ưu đãi về thuế) là 461,3 tỷ đồng . Tổng số lao động khi dự án đi vào hoạt động là 2.188 người, mức lương trung bình trên 11 triệu đồng/người/tháng. Nhà đầu tư cam kết đưa dự án đi vào hoạt động chính thức sau 11 tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dự án sân golf Đông Triều

Sân golf Đông Triều có tiêu chuẩn 5 sao được xây dựng tại khu vực hồ Trại Lứa, thôn Tam Hồng, xã An Sinh, thị xã Đông Triều. Đây là vị trí đắc địa, hài hòa với thiên nhiên, gắn liền với hệ thống di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần (Đông Triều) ở phía tây tỉnh Quảng Ninh. Dự án do Công ty Cổ phần Sân Golf Silk Path thuộc Tập đoàn Silk Path làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.277 tỷ đồng , diện tích quy hoạch rộng gần 130 ha. Sân golf 27 lỗ đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ khoảng 800 khách/ngày. Diện tích quy hoạch sân golf rộng 128,72 ha với các hạ tầng giao thông, căn hộ lưu trú thấp tầng, khu khách sạn cao tầng, sân tập golf, hạ tầng cây xanh, cảnh quan, khu vui chơi giải trí, không gian nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp...

Dự án được tư vấn, thiết kế bởi các đơn vị uy tín hàng đầu thế giới như Faldo Design, Sir Nick Faldo đảm bảo đạt tiêu chuẩn tổ chức các giải thi đấu golf quốc tế, thu hút nguồn khách chơi golf du lịch nội địa và các thị trường như Hàn Quốc, Australia, Mỹ và châu Âu...

Cả 5 công trình được khởi công đều là những dự án quan trọng của Quảng Ninh trong năm nay, thể hiện khát vọng vươn lên của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là một trong nhiều khởi động tích cực của Quảng Ninh, khẳng định nỗ lực của tỉnh trong thực hiện "mục tiêu kép" đảm bảo mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.