5 điều làm nên chuẩn sống cao cấp tại Vinhomes Smart City

Tại Việt Nam, Vinhomes ra mắt mô hình đại đô thị với dự án điển hình là Vinhomes Smart City phía tây thủ đô, tạo ra hệ sinh thái cùng chuỗi giá trị chất lượng cao. Với 5 tiêu chí mũi nhọn dưới đây, Vinhomes Smart City mở ra không gian sống khác biệt.

Trong tổng số hơn 280 ha, Vinhomes Smart City có mật độ xây dựng 14,7% - tỷ lệ thấp trên thị trường bất động sản hiện nay. Phần lớn diện tích còn lại dành cho dịch vụ tiện ích, mảng xanh.

Mật độ xây dựng thấp giúp đại đô thị có đủ diện tích kiến tạo nên những giá trị sống cân bằng như môi trường trong lành, không gian thư giãn để cư dân tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và kết nối với cộng đồng.

Với hệ thống sân tập thể thao miễn phí với hơn 1.000 máy tập chức năng, vườn nướng BBQ cùng chuỗi 16 công viên chủ đề, Vinhomes Smart City sở hữu công viên thể thao thuộc hàng lớn nhất Đông Nam Á, hứa hẹn kiến tạo không gian sống lành mạnh cho cư dân mọi lứa tuổi.

Cùng với đó, công viên trung tâm với điểm nhấn là hồ nước trải cát trắng và hệ thống cây xanh sẽ mang đến khoảng không thoáng đãng, từ đó cải thiện chất lượng không khí của toàn khu vực.

Chủ đầu tư dành tới 6 ha để xây dựng khu vườn chuẩn Nhật, điều vốn chỉ xuất hiện tại những dự án nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới.

Qua bàn tay của kiến trúc sư am hiểu văn hoá Á Đông, các hạng mục cảnh quan được bài trí khéo léo, mở ra bối cảnh hùng vĩ như núi nhân tạo, thác đá, vườn tùng la hán, con đường đèn lồng, cầu đỏ, rừng tre, suối nước, hồ cá… Tất cả được chăm sóc chỉn chu, mang đến không gian tĩnh lặng, giúp chủ nhân thoát khỏi phiền muộn và nạp năng lượng tích cực.

Không chỉ dẫn dắt thị trường bằng những dự án cao cấp, Vinhomes còn nổi tiếng nhờ dịch vụ vận hành 5 sao. Được đào tạo bài bản, đội ngũ dọn dẹp, kỹ thuật, lễ tân tại các dự án Vinhomes luôn giữ thái độ niềm nở, sẵn sàng hỗ trợ cư dân trong mọi tình huống. Đây cũng là đặc quyền tại Vinhomes Smart City so với các đô thị khác, góp phần thúc đẩy cuộc sống chất lượng và cao cấp hơn.

Môi trường sống xanh càng trở nên trọn vẹn khi Vingroup triển khai mô hình xe buýt nội khu từ đại đô thị đến những điểm trọng yếu của thành phố như đô thị Times City, Ocean Park, bến xe Mỹ Đình, sân bay Nội Bài...

Tuyến buýt xanh hợp cùng tuyến metro số 5, 6, 7 chạy ngang đại đô thị trong tương lai có thể thuận tiện đưa cư dân tới nhiều điểm đến của Hà Nội.

The Grand Sapphire là phân khu duy nhất của đại đô thị sở hữu biểu tượng Blue Sapphire may mắn, đồng thời thừa hưởng hệ thống cảnh quan nội khu gồm bể bơi ngoài trời tới 1.000 m2, sân thể thao, sân chơi trẻ em, vườn dạo cảnh quan… Vị trí kế cận cầu vượt số 2 nối thẳng tới trục đường chính còn giúp cư dân The Grand Sapphire dễ dàng di chuyển đến các tiện ích của dự án như Vincom Mega Mall; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec với sân đỗ trực thăng và phòng tổng thống; Trường mầm non và liên cấp Vinschool; hệ thống vận hành tiêu chuẩn Vinhomes.