5 điều giúp buổi xem Euro tại nhà thêm thú vị

Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ, bạn có thể giúp buổi xem bóng đá tại nhà của mình trở nên hấp dẫn hơn. Dưới đây là 5 điều bạn có thể tham khảo để giữ nhiệt cho các trận cầu mùa Euro năm nay.

Một căn phòng được trang trí theo phong cách bóng đá mang đến bầu không khí cuồng nhiệt hơn cho các fan hâm mộ bộ môn thể thao vua. Bạn có thể sử dụng những vật trang trí mang hình ảnh quen thuộc như sân cỏ, quả bóng, khung thành, tranh ảnh đội tuyển, cầu thủ hâm mộ… để làm mới không gian phòng hay khu vực đặt TV, giúp buổi xem bóng đá thêm phần thú vị, hứng khởi hơn.

Đơn giản hơn, bạn có thể treo lịch thi đấu Euro ở vị trí dễ nhìn để theo dõi bất cứ khi nào cần, tránh bỏ lỡ trận cầu của đội tuyển yêu thích.

Bên cạnh đó, một chỗ ngồi thoải mái cũng là thứ bạn nên chuẩn bị để theo dõi xuyên suốt 90 phút của trận đấu mà không cảm thấy nhức mỏi.

Trang trí phòng theo phong cách bóng đá để mang không khí Euro về nhà. Ảnh: The Rug Seller.

Có nhiều cách để thể hiện tình yêu với bóng đá, một trong số đó là mặc trang phục mang màu sắc của đội tuyển hâm mộ hay in hình cầu thủ yêu thích lên áo. Ngoài ra, nếu muốn tiết kiệm và ít tốn thời gian chuẩn bị hơn, bạn có thể mua miếng dán decal hay băng rôn theo phong cách của các đội tuyển mùa Euro năm nay để tiếp thêm sự hào hứng, vui nhộn.

Bên cạnh đó, để bầu không khí xem đá bóng tại nhà thêm gay cấn, bạn có thể chuẩn bị sẵn thanh đập cổ vũ để ăn mừng khi đội tuyển bạn ủng hộ phá lưới đối thủ. Nhờ vậy, dù không có cơ hội xem trực tiếp tại sân vận động, bạn vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của các trận cầu nảy lửa theo cách của riêng mình.

Các trận Euro thường bắt đầu sau 23h theo giờ Việt Nam nên các fan bóng đá phải “đấu tranh tư tưởng” với bản thân rất nhiều mới có thể thức dậy vào đêm khuya để theo dõi, hay khó lòng tránh khỏi tình trạng ngủ gật khi xem. Để tiếp thêm động lực và giúp bản thân tỉnh táo hơn, bạn có thể rủ người thân xem cùng. Các cuộc tranh luận về pha bóng đẹp hay những mẩu chuyện tán gẫu vui vẻ bên lề sẽ giúp bạn dễ dàng quên đi cơn buồn ngủ.

Quan trọng hơn cả, khi đội tuyển yêu thích liên tục ghi bàn, bạn và người thân có thể cùng nhau san sẻ niềm vui chiến thắng. Những khoảnh khắc vui vẻ của buổi xem bóng đá sẽ giúp tình cảm của cả gia đình thêm gắn bó, giảm bớt căng thẳng trong những ngày phải quanh quẩn ở nhà.

Việc thức khuya, trải qua những giây phút kịch tính, hồi hộp của các trận cầu sẽ tiêu hao không ít năng lượng của cơ thể, làm người xem thường nhanh cảm thấy đói bụng. Để duy trì năng lượng suốt trận đấu, bạn có thể chuẩn bị một vài món ăn ngon nhâm nhi thưởng thức cùng người thân. Nếu không có tài nấu nướng, bạn có thể mua sẵn một vài món ăn vặt đơn giản như hấp dẫn như nem chua, lạc rang, khô mực, bò khô, gà khô…

Mùa Euro diễn ra trong dịp hè nắng nóng, một ly bia hay nước ngọt mát lạnh sẽ giúp bạn giải nhiệt, cảm thấy sảng khoái hơn khi theo dõi các pha bóng mãn nhãn từ các tuyển thủ danh tiếng. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung thực đơn của mình thêm nhiều loại trái cây giàu vitamin, giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể khi liên tục thức khuya mà không sợ tăng cân.

Trong bối cảnh giản cách xã hội, các fan bóng đá không thể tụ họp cùng bạn bè để cùng xem bóng đá. Để khắc phục điều này, nhiều người chọn cách gọi video call cho chiến hữu, cùng nhau phân tích chiến thuật và lối chơi của các đội bóng. Tuy nhiên, việc phải cầm liên tục hay tìm cách cố định smartphone dễ khiến trải nghiệm xem bóng đá bị gián đoạn.

Nếu sở hữu TV Neo QLED 8K của Samsung, bạn có thể loại bỏ bất tiện khi gọi video call bằng smartphone nhờ tính năng Multi View, cho phép phát cùng lúc nội dung từ TV và điện thoại trên cùng một màn hình. Theo đó, người dùng có thể kết nối Neo QLED 8K với smartphone để chia TV thành 4 khung hình, một khung hình lớn để theo dõi trận đấu, còn lại 3 khung hình nhỏ có thể sử dụng để gọi video call, lướt tin tức hay kiểm tra bảng thống kê tỷ số.

Ngoài ra, Neo QLED 8K của Samsung hứa hẹn là TV dành cho fan hâm mộ bộ môn thể thao vua với kích thước màn hình đến 85 inch, mang đến trải nghiệm chân thật hơn khi xem bóng đá. TV trang bị độ phân giải 8K kết hợp công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot cho hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động. Công nghệ Ultra Viewing Angle của Neo QLED giúp người dùng có thể thưởng thức trận bóng với chất lượng như nhau ở nhiều góc nhìn. Ngoài ra, với công nghệ âm Object Tracking Sound Pro - nhận diện đối tượng chuyển động, tạo hiệu ứng âm thanh vòm chân thật, TV giúp người xem dễ dàng cảm nhận không khí sôi động của các trận cầu.

