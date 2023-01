5 điều bác sĩ muốn bạn biết về ung thư đại tràng

Nắm được các dấu hiệu về ung thư đại tràng sẽ giúp bạn phòng tránh và trị liệu tốt nhất.

Nắm được các dấu hiệu về ung thư đại tràng sẽ giúp bạn phòng tránh và trị liệu tốt nhất. Ảnh: Shutterstock.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), các nhà nghiên cứu đã có nhiều đột phá trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư. Nhưng ung thư vẫn là nguyên nhân tử vong đứng thứ 2 tại Mỹ. Ung thư đại tràng là loại phổ biến thứ 4 ở cả 2 giới.

Bên cạnh yếu tố về di truyền, phần lớn nguyên nhân gây ung thư xuất phát từ hút thuốc, không tập thể dục và chế độ ăn uống. Trung tâm Y tế UT Southwestern cho biết: "Chẩn đoán ung thư đại tràng (khoảng 70%) được coi là do các yếu tố bên ngoài".

Những người có nguy cơ mắc ung thư đại tràng thường là:

- Người mắc bệnh viêm ruột, viêm loét đại tràng, bệnh Crohn.

- Người có chế độ ăn không hợp lý: Nhiều chất béo/ít chất xơ.

- Người lười hoạt động thể chất, hút thuốc lá.

- Bệnh nhân tiểu đường type II.

Ung thư đại tràng không dễ nhận ra vì các dấu hiệu thường xuất hiện ở giai đoạn sau. Ung thư đại tràng đang gia tăng với đối tượng dưới 50 tuổi. Đây là vấn đề ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. Khoảng 90% ca ung thư đại tràng được cho là có thể phòng ngừa được.

Theo Đại học California, San Francisco, ngoài việc bạn nên kiểm tra ung thư đại tràng thường xuyên, tập thể dục và duy trì cân nặng hợp lý có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Ung thư đại tràng là bệnh phổ biến thứ 3 trong số bệnh ung thư được chẩn đoán ở Mỹ. Ảnh: Shutterstock.

Những điều cần biết về ung thư đại tràng

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa ung thư Misagh Karimi tại Trung tâm Ung thư City of Hope Orange County Lennar, Irvine, California, đồng thời là Giám đốc điều hành lâm sàng tại City of Hope Newport Beach Fashion Island, cho biết: "Ung thư đại tràng là bệnh phổ biến thứ 3 trong số bệnh ung thư được chẩn đoán ở Mỹ. Hầu hết bệnh nhân ung thư đại tràng đều bắt đầu phát triển polyp ở lớp lót bên trong của đại tràng hoặc trực tràng. So với các bệnh ung thư khác, ung thư đại tràng bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống và tập luyện. Ăn nhiều rau củ, ngũ cốc, ít chất béo động vật sẽ giảm nguy cơ ung thư đại tràng".

Ngoài ra, khoảng 70% những người bị ung thư đại trực tràng không phải do yếu tố di truyền. Điều này có nghĩa là, đối với hầu hết mọi người, lựa chọn lối sống lành mạnh, khám sàng lọc theo khuyến cáo của bác sĩ là điều quan trọng nhất giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Bạn phải trải qua các cuộc kiểm tra trong thời gian sớm, theo khuyến nghị của bác sĩ.

Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo người có nguy cơ mắc ung thư đại tràng nên bắt đầu sàng lọc thường xuyên ở tuổi 45. Nội soi theo dõi nên được thực hiện 1-3 năm một lần, tùy thuộc vào nguy cơ của từng cá nhân và kết quả từ lần kiểm tra đầu tiên. Nói đơn giản, giảm thiểu rủi ro và phát hiện sớm là chìa khóa giúp bạn phòng ngừa bệnh.

Ung thư đại tràng phổ biến ở những người dưới 50 tuổi. Ảnh: Shutterstock.

Phổ biến ở những người dưới 50 tuổi

Tiến sĩ Karimi cho biết trong những năm gần đây, chúng ta đang chứng kiến ​​sự thay đổi đáng kể ung thư đại tràng. Trong khi các ca bệnh khác đang giảm ở những người từ 65 tuổi trở lên, chúng lại gia tăng ở nhóm 50 tuổi trở xuống. Trên thực tế, cứ 5 trường hợp chẩn đoán ung thư đại trực tràng thì có một người ở độ tuổi 20-54.

Các nghiên cứu cho thấy những người sinh năm 1990, nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao gấp đôi so với những người sinh năm 1950. Tỷ lệ tử vong cao hơn. Nguyên nhân có thể là chế độ ăn kiêng và thiếu tập thể dục.

Tập thể dục là phần quan trọng đối với sức khỏe. Việc tập thể dục ít hay nhiều sẽ tác động đến nguy cơ ung thư đại tràng. Một nửa số bệnh nhân được chẩn đoán ung thư đại tràng thuộc nhóm trẻ tuổi, thừa cân.

Người bệnh nên ăn những thực phẩm bổ dưỡng và tập thể dục hàng ngày, ngay cả khi chỉ 10 phút mỗi ngày. Những thay đổi nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn. Cách tốt nhất để ngăn chặn ung thư là ngăn ngừa nó ngay từ đầu và lựa chọn chế độ sinh hoạt lành mạnh.

Quan niệm sai lầm về ung thư đại tràng

Nhiều người nghĩ rằng đây là căn bệnh chỉ ảnh hưởng đến đàn ông lớn tuổi. Tuy nhiên, ung thư đại tràng không chỉ ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi mà còn phổ biến ở nam giới. Một quan niệm sai lầm khác là không cần sàng lọc khi không có triệu chứng. Tuy nhiên, các triệu chứng của ung thư đại tràng có xu hướng xuất hiện ở giai đoạn sau.

Bệnh nhân ung thư đại tràng có thể không có bất kỳ triệu chứng nào hoặc các triệu chứng của họ có thể giống với các vấn đề về đường tiêu hóa khác. Nếu không có triệu chứng, polyp chứa tế bào ung thư có thể tồn tại trong đại tràng không chỉ vài tháng mà trong nhiều năm.

Khi các triệu chứng phát sinh nghiêm trọng, ung thư thường đã tiến triển đến giai đoạn nặng hơn. Đây là một trong số lý do bạn nên biết tình trạng sức khỏe gia đình. Nếu các triệu chứng có thể do ung thư đại tràng gây ra, bạn có thể thực hiện các xét nghiệm sàng lọc để tìm ra nguyên nhân.

Dấu hiệu ung thư đại tràng

Các dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng mà mọi người tuyệt đối không được bỏ qua và thông báo cho bác sĩ khi gặp phải:

- Thay đổi thói quen đại tiện (hơn một vài ngày).

- Chảy máu trực tràng.

- Máu trong phân.

- Đau bụng.

- Chuột rút.

- Yếu hoặc mệt mỏi.

- Đầy hơi.

- Sụt cân ngoài ý muốn.

- Buồn nôn và ói mửa.

Nếu bạn bị chẩn đoán mắc ung thư đại tràng, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bắt đầu điều trị. Cùng với chuyên gia kinh nghiệm, tiến bộ trong nghiên cứu và điều trị có thể giúp bạn hiểu đầy đủ về bệnh tình để đưa ra quyết định tốt nhất có thể.

Ung thư đại tràng lây lan chậm, sàng lọc là cứu cánh. Ảnh: Shutterstock.

Sàng lọc là bước quan trọng

Tiến sĩ Karimi giải thích: "Chúng tôi biết rằng các polyp chứa tế bào ung thư có thể nằm trong đại tràng nhiều tháng thậm chí nhiều năm. Nó không gây chảy máu, đau đớn hoặc các triệu chứng khác. Việc sàng lọc làm tăng cơ hội phát hiện ung thư đại tràng ở giai đoạn đầu, trước khi nó đã lan rộng, khả năng chữa khỏi cao.

Việc sàng lọc kết hợp cùng các liệu pháp mới giúp cho bệnh ung thư đại tràng được phát hiện sớm. Ung thư đại tràng là một trong những bệnh ung thư có thể chữa khỏi nhất.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy hàng chục triệu người đang bỏ qua việc khám sàng lọc. Họ lo sợ việc đại tiện, xét nghiệm và nhận kết quả. Vì thế, bạn không nên để sự lo lắng về nội soi khiến bạn không được khám sàng lọc. Mỗi cuộc kiểm tra sẽ được gây mê, kéo dài khoảng 30 phút. Sàng lọc ung thư đại tràng giúp cứu sống nhiều người.