5 diễn viên từ chối đóng bom tấn truyền hình 'Penthouse'

Oh Man Suk: Theo bài đăng của Insight Korea, Oh Man Suk được nhắm cho vai bác sĩ Ha Yoon Chul - chồng Chun Seo Jin (Kim So Yeon đóng). Nam diễn viên 46 tuổi đã nhận kịch bản, nhưng đột ngột rút lui trước ngày dàn diễn viên gặp gỡ, đọc kịch bản.