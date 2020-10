5 điểm săn biển mây khi tới Sa Pa dịp cuối năm

Săn mây ở Sa Pa hay bất kỳ đâu cũng cần tính toán về thời tiết. Bên cạnh đó, việc xuất hiện mây chùm to hay những đám nhỏ còn phụ thuộc nhiều vào sự may mắn của bạn. Tuy nhiên, khi tới Sa Pa dịp từ tháng 10 tới tháng 3, cơ hội săn mây thành công là khá lớn. Do đó, bạn nên tự tin chuẩn bị những bộ đồ đẹp và tìm hiểu cách cài đặt thông số máy để có các bức ảnh tuyệt nhất. Ảnh: Kritsada Petchuay.