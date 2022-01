5 điểm nhấn trong chuỗi sự kiện đón Giáng sinh, năm mới của Novaland

Kéo dài hơn 3 tuần, chuỗi sự kiện chào đón Giáng sinh và năm mới mang đến không gian trải nghiệm thú vị, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân khi đến Novaland Gallery.

Với mong muốn tạo nên không gian thoải mái cho khách hàng cùng đối tác trải nghiệm, thư giãn dịp cuối năm, Novaland tổ chức chuỗi sự kiện chào đón Giáng sinh và năm mới 2022 tại Novaland Gallery từ 10/12/2021 đến 2/1/2022.

Quy mô hoành tráng, kéo dài trong 3 tuần

Đến sự kiện, khán giả được đắm chìm trong không gian sắc màu của mùa lễ hội, chiêm ngưỡng những bộ sưu tập thời trang mới đến từ nhà thiết kế danh tiếng, cũng như thưởng thức các tiết mục âm nhạc đặc sắc của dàn nghệ sĩ tên tuổi.

Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật diễn ra trong 3 tuần tại Novaland Gallery.

"Tôi không nghĩ Novaland tổ chức hoành tráng, từng bừng như vậy, giúp mọi người hòa cùng không khí đón Noel, năm mới bên gia đình. Nhờ Novaland, tôi có thể gắn kết hơn với nhiều người khách hàng, bạn bè", chị Lan Ngọc (TP.HCM) chia sẻ khi đến Novaland Gallery dịp cuối năm.

Chuỗi sự kiện còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội thảo “Tập luyện thể thao khoa học và hiệu quả”, tọa đàm chăm sóc sức khoẻ sắc đẹp... cùng sự tham gia các diễn giả, chuyên gia, cung cấp kiến thức bổ ích cho người tham dự.

Sân khấu ngoài trời với thiết kế hiện đại

Tọa lạc giữa trung tâm TP.HCM, Novaland Gallery không chỉ là không gian trưng bày dự án bất động sản, mà còn tích hợp các tiện ích từ hệ sinh thái Novagroup, đem đến trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng.

Tại đây, khán giả không khỏi choáng ngợp với sân khấu ngoài trời được thiết kế hoành tráng, kết nối cây thông khổng lồ cao 25 m tạo nên sàn catwalk ấn tượng.

Sân khấu ngoài trời lung linh ánh đèn tại Novaland Gallery.

Trong đêm diễn, ca sĩ Mỹ Linh bày tỏ sự bất ngờ với sân khấu ngoài trời đặt trong không gian rộng rãi ngay tại trung tâm thành phố. Còn ca sĩ Phương Thanh đánh giá đây là địa điểm đẹp, thoáng, sân khấu lớn, âm thanh hay. Cô “Chanh” gửi lời cảm ơn Novaland đã tạo ra sân khấu mới cho các nghệ sĩ giao lưu, gặp gỡ khán giả sau thời gian giãn cách.

Đặc biệt, sân khấu được thiết kế gần gũi với khán giả, tạo nên không gian ấm cúng, gắn kết nghệ sĩ và người hâm mộ.

Hội tụ những tài năng thời trang

Sân khấu lễ hội thời trang được đầu tư với dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng sàn catwalk độc đáo, giúp người xem thưởng thức trọn vẹn những màn trình diễn đa sắc.

Những bộ sưu tập mới được trình diễn trong tuần thứ hai của chuỗi sự kiện gồm: Day dreams (Adrian Anh Tuấn và Novaworld Phan Thiet), Radiance - Hào quang (Nguyễn Minh Tuấn), Mellow - Chuếnh choáng (Hoàng Minh Hà), The lady in red - Xmas is coming (Hà Linh Thư), Red holiday (Võ Công Khanh), Christmas gift (Elice Nguyễn), I am… yours (Đức Duy), The royal banquet (Devon Nguyễn và Aqua City), Night of glory (Phan Quốc An), Novaworld Ho Tram (Lê Lâm), Emotional circuit (Vương Khang và N'Joy)...

Các bộ sưu tập mới được trình diễn tại sân khấu ngoài trời.

Góp mặt trình diễn những bộ sưu tập này là dàn người mẫu chuyên nghiệp cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Thành Lộc, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Á hậu Hoàng Thùy, Ngọc Châu - Hoa hậu siêu quốc gia châu Á 2019...

Đặc biệt, khán giả bị cuốn hút bởi bộ sưu tập Day dreams của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, lấy cảm hứng từ dự án Novaworld Phan Thiet trong một ngày đầu hè, mang tinh thần phóng khoáng, tự do của những giấc mơ.

Các mẫu thiết kế theo phong cách streetstyle được thiết kế hoà trộn trên nền chất liệu đặc biệt từ sợi vải cà phê. Họa tiết được thêu kết thủ công cùng công nghệ in đặc tả mang đến bộ sưu tập ấn tượng.

Quy tụ dàn ca sĩ tên tuổi

Chuỗi sự kiện chào đón sự xuất hiện của nhiều ca sĩ được yêu thích như: Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Nguyễn Hưng, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Ưng Hoàng Phúc, Phương Thanh, Thảo Trang, Lê Hiếu, Văn Mai Hương, Bùi Anh Tuấn, Phương Vy, Uyên Linh... Các ca sĩ đã cống hiến cho khán giả những bản hit làm nên tên tuổi và nhiều bài hát theo yêu cầu.

Tóc Tiên (trái) và Mỹ Tâm cháy hết mình trên sân khấu.

Tối 31/12/2021, Mỹ Tâm "đốt cháy" sân khấu với nhiều bản hit, trong đó có Hào quang. Cuối phần biểu diễn, cô hát "chay" ca khúc Ước gì tặng khán giả kèm lời chúc năm mới sức khỏe, bình an.

Lan tỏa niềm hứng khởi đón năm mới

Chuỗi sự kiện đón chào Giáng sinh và năm mới 2022 tiếp tục khẳng định Novaland Gallery là điểm hẹn đầu tư bất động sản và không gian trải nghiệm phong cách sống độc đáo. Nơi đây không chỉ giúp khách hàng và đối tác trải nghiệm hệ sinh thái toàn diện của Novagroup, mà còn có thể thưởng lãm nghệ thuật, thời trang, âm nhạc xứng tầm.

Novaland mang đến bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc đón Giáng sinh và năm mới.

Khép lại 3 tuần tổ chức, chương trình đã mang đến phút giây thư giãn, tạo sự gắn kết cho mọi người sau thời gian dài giãn cách, đồng thời lan tỏa tinh thần sống tích cực, lạc quan, biết quý trọng những khoảnh khắc bên nhau.