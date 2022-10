5 điểm du lịch không thể đi một mình

Động ATM (Belize): Sâu trong khu rừng rậm nơi bờ biển phía đông Trung Mỹ, du khách sẽ thấy động Actun Tunichil Muknal (động ATM). Đây là địa điểm khảo cổ nổi tiếng vì vẻ đẹp ngoạn mục và những dấu ấn cổ xưa. Mỗi ngày, chỉ 125 người được phép tham quan động ATM qua một số công ty được chỉ định như MayaWalk Tours hoặc Pacz Tours... Mỗi chuyến đi bộ băng qua khu rừng sẽ kéo dài khoảng một giờ. Sau khi vượt rừng, bạn sẽ thấy lối vào hang động. Ảnh: Get To Know Belize.