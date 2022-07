5 điểm đến ở châu Âu dưới 15 độ C giữa mùa hè

Châu Âu vừa trải qua đợt nắng nóng gay gắt do sóng nhiệt. Tuy nhiên, vẫn có những vùng đất tại châu lục này duy trì nhiệt độ mát mẻ vào mùa hè.

Những tuần qua, các bản đồ thời tiết châu Âu gần như đỏ rực. Giới khoa học nhận định biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây sóng nhiệt cực đoan và dự đoán các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng hay hạn hán sẽ xảy ra thường xuyên hơn.

Trong lúc một số nước Tây Âu và Nam Âu vật lộn với nắng nóng, nhiều quốc gia khác ở phía bắc châu lục này vẫn duy trì nhiệt độ mát mẻ.

Quần đảo Shetland, Scotland

Các hòn đảo phía bắc Scotland vẫn duy trì mức nhiệt độ mát mẻ, ôn hòa trong tuần qua. Theo dữ liệu từ trạm thời tiết bên ngoài Lerwick (Scotland, Vương quốc Anh), nhiệt độ tại quần đảo Shetland chỉ ở mức 15 độ C, tờ Euro News đưa tin.

Đảo Shetland vào mùa hè. Ảnh: a.johnsto.73.

Bob Kerr, nhân viên truyền thông tại Hội đồng quần đảo Shetland, chia sẻ với Euro News: “Thời tiết trên đảo không quá nóng, nhiệt độ ở mức dễ chịu. Ít khi nhiệt độ lên tới 20 độ C nhưng trời vẫn có nắng, thích hợp cho các hoạt động khám phá của du khách. Shetland mát mẻ vào mùa hè và không quá lạnh vào mùa đông".

Trong khi miền Nam nước Anh liên tục ghi nhận những mức nhiệt kỷ lục, Ủy ban du lịch địa phương đảo Shetland quảng bá hòn đảo là "nơi mát mẻ nhất ở Vương quốc Anh".

Reykjavik và Akuryeri, Iceland

Hòn đảo phía bắc Đại Tây Dương của Iceland đang trải qua mùa hè mát lạnh đúng như tên gọi "miền đất băng giá".

Cực quang ở Iceland. Ảnh: patrycjamakowska.

Theo Euro News, nhiệt độ tuần qua ở thủ đô Reykjavik (Iceland) dao động quanh mức 11 độ C. Trong khi đó, ở Akureyri, thị trấn lớn thứ hai của đất nước, cư dân địa phương tận hưởng nhiệt độ ở mức 8 độ C vào buổi sáng. Buổi chiều chỉ tăng thêm 1-2 độ C.

Phòng du lịch địa phương Akureyri cho biết: “Buổi chiều ở đây đôi khi có mưa nhỏ. Nhìn chung thời tiết tốt, có nắng và nhiệt độ trung bình ở mức 18 độ C vào ban ngày".

Theo thống kê, tháng 7 là tháng ấm nhất trong năm ở phía bắc Iceland, với nhiệt độ trung bình ở Akureyri vào khoảng 15 độ C, trời tạnh ráo, ít mưa.

"Thời tiết ở Iceland rất thú vị, người Iceland thích nói về thời tiết. Nhiệt độ tại vùng đất này thay đổi liên tục trong một ngày. Riêng ở Akureyri, thời tiết luôn dễ chịu", đại diện văn phòng du lịch Akureyri chia sẻ.

Jokkmokk (Thụy Điển) và Tromso (Na Uy)

Di chuyển về phía bắc của Vòng Bắc Cực gần Lapland (Phần Lan), du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí mát lạnh, khác hẳn với phía tây và phía nam châu Âu vào mùa hè.

Tromso sáng sớm mùa hè. Ảnh: tromsolove.

Tuần qua, Jokkmokk (Thụy Điển) có mức nhiệt khoảng 13 độ C, đôi khi có mưa nhẹ trong ngày. Ở Tromso (Na Uy), nhiệt độ nhỉnh hơn một độ C.

Zillah Bugeja, đại diện văn phòng du lịch Visit Tromso, chia sẻ với Euro News: “Những ngày này trời nhiều mây và nhiệt độ vào khoảng 14 độ C. Mặc dù có nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy do nhu cầu du lịch tăng cao, du khách vẫn cảm thấy thoải mái vì không phải chờ đợi dưới cái nóng gần 40 độ C".

Theo Euro News, còn nhiều địa điểm khác tại phía bắc châu Âu duy trì mức nhiệt mát mẻ dưới 20 độ C, có thể kể đến:

- Stornoway, Scotland: Nhiệt độ khoảng 17 độ C, đôi khi có mưa nhẹ trong ngày

- Torshavn, thủ phủ quần đảo Faroe: Nhiệt độ khoảng 12 độ C, có sương mù

- Kilpisjarvi, Lapland (Phần Lan): Nhiệt độ khoảng 13 độ C, có mây vài nơi

- Longyearbyen, Svalbard: Nhiệt độ khoảng 13 độ C, trời u ám

- Tasiilaq, Đông Greenland: Nhiệt độ khoảng 8 độ C