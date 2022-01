5 điểm đến cũ, trải nghiệm mới dịp đầu năm

Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ dài, cũng là cơ hội để các tín đồ mê xê dịch sắp xếp chuyến đi xa cùng gia đình, bạn bè sau một năm làm việc chăm chỉ.

Điểm đến an toàn, kỳ nghỉ khác biệt là những trải nghiệm du lịch mà người trẻ Việt tìm kiếm sau thời gian dài chôn chân ở nhà vì dịch bệnh. Kinh nghiệm du lịch Đà Lạt, Măng Đen, Hà Giang, Côn Đảo hay Mù Cang Chải mùa Tết hy vọng có thể giúp ích cho bạn trong hành trình đầu năm mới.

Đà Lạt (Lâm Đồng)

Dịp Tết Dương lịch vừa qua (30/12/2021-3/1/2022), thành phố hoa đón 55.650 lượt khách. Trong đó, có 46.400 lượt khách đăng ký lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố. So với mùa lễ năm 2021, lượng người tham quan đến thành phố giảm khoảng 11,7%, một phần do tác động của đại dịch.

Con số trên chứng tỏ sức hút của Đà Lạt với nhiều đối tượng du khách. Thành phố sương mù vẫn luôn là điểm đến được người dân yêu thích nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan tuyệt đẹp.

Hà Nội và TP.HCM đều khai thác chặng đến sân bay Liên Khương. Vì thế, đường hàng không là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tối ưu thời gian chuyến đi của mình. Giá vé máy bay từ TP.HCM đi Đà Lạt dịp Tết Nguyên đán dao động 1-3,6 triệu đồng, thời gian di chuyển khoảng 55 phút. Từ Hà Nội, bạn mất 2 tiếng bay, giá vé khoảng 680.000-4 triệu đồng. Sân bay cách trung tâm thành phố 30 km, du khách cần thêm 45 phút di chuyển.

Tìm đến các địa điểm ít người biết là cách bạn làm mới trải nghiệm của mình. Ảnh: Traveloka.

Trong chuyến đi sắp tới, thay vì ghé thăm các khu check-in nổi tiếng, ăn món thân quen mà lần nào cũng thử, bạn có thể khám phá một Đà Lạt mới mẻ với nhiều trải nghiệm lạ và ấn tượng hơn.

Cứ độ xuân về, mai anh đào lại có dịp bung nở rực rỡ khắp nơi trên phố núi. Mộng Đào Nguyên được biết đến là một trong những khu vực đẹp nhất để tận hưởng khung cảnh lãng mạn, rừng hoa xen giữa rừng thông. Điểm đến nằm trong khu vực Lạc Dương, đường xấu, nhiều sỏi đá. Thế nhưng, vẻ đẹp nơi đây đủ để bạn cảm thấy mọi khó khăn đều xứng đáng.

Đà Lạt không chỉ có cà phê mà còn nhiều hoạt động về đêm để bạn khám phá. Thư giãn, tận hưởng ly cocktail trong tiết trời 14-15 độ C là trải nghiệm khác lạ nhưng thú vị nếu bạn có dịp ghé phố núi. Ở đây, mỗi quán bar mang một phong cách riêng nhưng nhìn chung đều tạo không khí sôi động, nhộn nhịp trong đời sống giới trẻ về đêm. Bạn có thể tìm đến No Mercy Pub, Léon, The Balcony Speakeasy Bar, Dalat CAVA… để trọn vẹn chuyến đi.

Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Thời tiết Côn Đảo chia thành hai mùa rõ rệt. Dịp Tết Âm lịch rơi vào mùa khô, nắng ráo, lượng mưa ít nhất trong năm. Du khách chỉ cần chuẩn bị trang phục gọn nhẹ, cùng mũ vành hoặc mũ lưỡi trai để tránh nắng.

Bạn có thể di chuyển đến Côn Đảo bằng đường hàng không hoặc đường thủy (cao tốc, tàu thường). Các chặng bay từ TP.HCM, Hà Nội hoặc Cần Thơ dài khoảng 1-2 giờ giúp việc di chuyển đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn.

Theo khảo sát của Zing trên trang Traveloka, giá vé máy bay đến Côn Đảo từ Hà Nội và TP.HCM có sự chênh lệch, nằm trong khoảng 2,5-3,5 triệu đồng tùy thời điểm đặt. Du khách khởi hành ngày 1/2 từ TP.HCM và Hà Nội sẽ chi lần lượt 1,2 triệu đồng và 2,7 triệu đồng. Giá vé lượt về ngày 4/2 ở mức 1,5-2,6 triệu đồng.

Một Côn Đảo yên bình, ít xô bồ luôn chờ đón du khách. Ảnh: Thảo Ly.

Côn Đảo ít khi xảy ra tình trạng quá tải, đông đúc như các địa danh khác. Vì thế, nơi đây vẫn giữ vẻ đẹp hoang sơ, yên bình, phù hợp cho các chuyến nghỉ dưỡng riêng tư, an toàn.

Đến đây, bạn có thể thuê ván chèo, cano, ống thở... để tham gia các hoạt động tại bãi Đầm Trầu. Thiên nhiên nơi đây khá hoang sơ, được ví như "nàng tiên ngủ say". Bãi biển chưa có cơ sở lưu trú qua đêm, du khách nên tự chuẩn bị lều trại và tận hưởng vẻ đẹp biển đêm yên bình.

Bãi Ông Đụng cũng là gợi ý bạn có thể tham khảo. Muốn tới nơi, du khách phải đi theo đường mòn xuyên vườn quốc gia Côn Đảo khoảng một giờ. Hành trình khá dài nhưng rất xứng đáng khi bạn sẽ được tận hưởng không khí trong lành và tham gia các hoạt động câu cá chim, lặn ngắm san hô… thú vị.

Măng Đen (Kon Tum)

Măng Đen, thuộc huyện Kon Plong, nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển, được nhiều người ví như Đà Lạt thứ hai. Nơi đây níu chân lữ khách bởi nhiều điểm hoang sơ và yên bình. Nếu ngại nơi đông đúc, trải nghiệm mới mẻ tại Măng Đen sẽ khiến bạn thích thú. Mùa này, không khí nơi đây se lạnh, dễ chịu, hoa mai anh đào phủ sắc hồng khắp các cung đường.

Từ TP.HCM, bạn có thể lựa chọn đường hàng không đến sân bay Pleiku (Gia Lai). Giá vé khứ hồi dịp Tết Nguyên đán khoảng 2 triệu đồng/người. Sau đó, du khách thuê xe máy, ôtô tiếp tục di chuyển trong 3 giờ đồng hồ.

Vùng đất được ví như Đà Lạt thứ hai. Ảnh: Trần Lê Tấn Hiếu.

Cùng với sự chuyển dịch về hình thức du lịch, nhiều homestay ở Măng Đen được dựng lên để phục vụ nhóm đối tượng khách hàng trẻ, thích tìm tòi, khám phá địa điểm mới. Các không gian này thường được trang trí mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên.

Hồ Đắc Ke là nằm trong truyền thuyết 7 hồ 3 thác của Măng Đen. Du khách có thể dạo chơi quanh hồ dưới tiết trời mát mẻ và chụp vài kiểu ảnh.

So với Đà Lạt, rừng thông Măng Đen có diện tích nhỏ hơn nhưng cũng xứng đáng để bạn ghé trải nghiệm. Du khách có thể băng qua những con đường nhỏ quanh co và ngắm trọn vẻ đẹp của khu rừng.

Mù Cang Chải (Yên Bái)

Là huyện miền núi Tây Bắc thuộc tỉnh Yên Bái, Mù Cang Chải đang thu hút khách du lịch ghé thăm bởi khung cảnh ruộng lúa bậc thang mênh mông.

Nhờ khí hậu dễ ​​chịu, Mù Cang Chải đẹp vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Từ Hà Nội, bạn có thể tới đây bằng xe máy hoặc ôtô. Cung đường đi qua Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Khau Phạ và Mù Cang Chải hiện lên với khung cảnh hoang sơ, tuyệt đẹp. Hai ngày một đêm là khoảng thời gian đủ để khám phá các địa điểm nổi tiếng ở đây.

Nếu may mắn, bạn có thể săn được biển mây ở Lùng Cúng. Ảnh: Traveloka.

Nếu không thể chụp ảnh cùng ruộng bậc thang vàng rực khi vào mùa gặt, bạn có thể thử trải nghiệm leo núi, săn mây tại Lùng Cúng. Khu vực này cao 2.913 m với mây trắng bao phủ quanh năm, cảnh quan đa dạng từ đồng cỏ, rừng nguyên sinh đến rừng trúc.

Ngoài ra, Mù Cang Chải còn được đánh giá là một trong những địa điểm chơi dù lượn đẹp nhất Việt Nam. Du khách tham gia trải nghiệm mới này thường xuất phát từ đỉnh đèo Khau Phạ, ở độ cao khoảng 1.200 m so với mặt nước biển. Mỗi người sẽ bay cùng một phi công hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

Hà Giang

Hà Giang thuộc vùng Đông Bắc, phía đông giáp Cao Bằng, phía tây giáp Yên Bái và Lào Cai, phía nam giáp Tuyên Quang. Thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất cảnh quan hoang sơ với hệ thống sông, núi, cao nguyên đá hùng vĩ và cung đường đèo uốn lượn.

Đến Hà Giang vào mùa xuân, du khách dễ dàng chiêm ngưỡng cảnh sắc núi rừng khoác lên mình lớp áp mới tràn đầy sức sống. Ở đó, những nhành hoa lê, hoa đào, hoa mận... đua nhau nở rộ.

Hà Giang chưa có sân bay, du khách thường chọn phương tiện cá nhân hoặc mua vé xe khách từ Hà Nội.

Các cung đường khá khó đi, nhỏ, hẹp và gồ ghề, bạn cần chắc tay lái, đi với tốc độ vừa phải.

Bên cạnh những cung đường tuyệt đẹp, Hà Giang cũng chinh phục du khách nhờ người dân hiếu khách, thân thiện. Ảnh: Tasting the Atlas.

Đồi thông nằm ở thị trấn Yên Minh, cách thành phố Hà Giang khoảng 100 km là điểm đến bạn có thể lưu vào danh sách trải nghiệm. Những hàng thông xanh rì, cao vút vươn lên tận trời mây dễ dàng chinh phục bất cứ ai.

Thắng cố là món ăn gợi sự tò mò cho du khách đến với Hà Giang. Nguyên liệu truyền thống của món này là thịt ngựa. Tuy nhiên, ngày nay, để thay đổi khẩu vị và phục vụ du khách, người dân biến tấu thành phần gồm thịt bò, trâu hay lợn, gà…

Những điểm đến cũ vẫn có thể mang lại cho ta nhiều trải nghiệm mới dịp đầu năm, chỉ cần bạn thử áp dụng lịch trình mới, chỗ ở mới, món ăn mới, người bạn mới... Trong chuyến du xuân sắp tới, đừng quên khám phá thật nhiều điểm đến mới lạ dọc dải đất hình chữ S và lưu lại thật nhiều hình kỷ niệm tuổi trẻ.

