5 địa điểm không nên bỏ lỡ khi du lịch miền Bắc

Với chuyến du lịch khám phá miền Bắc, tín đồ yêu thích xê dịch có thể lựa chọn vi vu đến Sa Pa, vịnh Hạ Long, Bắc Ninh, Tràng An - Tam Cốc - Bích Động hoặc Điện Biên.

Sở hữu những nét văn hóa đặc trưng, các lễ hội truyền thống, đền thờ lịch sử và phong cảnh non nước hữu tình…, 5 điểm đến này hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Sa Pa

Sa Pa là một điểm đến quen thuộc với những tín đồ yêu trải nghiệm du lịch gần gũi thiên nhiên. Nếu Hạ Long nổi tiếng với khung cảnh non nước hữu tình, thì Sa Pa khiến du khách choáng ngợp trước bức tranh núi rừng Tây Bắc. Vào mùa hoa Sa Pa, du khách có cơ hội “sống ảo” trên những cung đường phủ đầy sắc hồng hoa đào, sắc trắng hoa mận, hoa lê hay màu vàng ươm của lúa chín… Đây cũng là một trong những địa điểm hiếm hoi tại Việt Nam mà bạn có thể trải nghiệm cảm giác đi “săn tuyết”.

Sa Pa phủ đầy sắc hoa rực rỡ theo mùa.

Khi đến Sa Pa, du khách đừng bỏ lỡ các lễ hội địa phương như lễ Tết Nhảy, lễ hội xuống đồng, hội Gầu Tào…; ghé thăm bản Tả Phìn, bản Cát Cát; đi chợ tình họp cuối tuần; leo núi Hàm Rồng, đỉnh Fansipan, thung lũng Mường Hoa; ngắm toàn cảnh Sa Pa từ đèo Ô Quy Hồ... Bên cạnh các điểm đến hấp dẫn này, người dân Sa Pa sẽ chiêu đãi du khách những món ăn địa phương hấp dẫn như thịt trâu gác bếp, cơm lam, cá suối, thịt heo cắp nách...

Vịnh Hạ Long

Với tổ hợp gần 2.000 đảo nhỏ, hang động, đền chùa…, Hạ Long thường được du khách ví von giống như bức tranh thủy mặc chân thực và sống động.

Hạ Long có hơn 2.000 hòn đảo nhỏ với phong cảnh hữu tình.

Đặt chân đến Hạ Long, du khách có thể khám phá các hang động nhũ thạch, trầm tích độc đáo. Hoặc du khách cũng có thể đi du thuyền dạo quanh các đảo, ghé thăm làng chài địa phương, câu cá cùng ngư dân hay đón bình minh và hoàng hôn từ vùng vịnh Bắc Bộ.

Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh sẽ giúp du khách tiết kiệm thời gian di chuyển khi vi vu đến Hạ Long. Độc giả có thể tìm chuyến bay và đặt vé máy bay đi Quảng Ninh trên ứng dụng Traveloka.

Bắc Ninh

Với những du khách muốn dâng hương lễ Phật, cầu an và vãn cảnh chùa thì Bắc Ninh là một trong những địa điểm nên lựa chọn. Nơi đây hội tụ loạt công trình đền chùa cổ với lịch sử hàng nghìn năm tuổi như chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, đền Đô, đình Bảng… Khi đặt chân đến “xứ quan họ” dịp đầu năm, bạn có cơ hội hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống đầy sắc màu như hội Lim, hội chùa Phật Tích, lễ hội đền Đô, lễ hội đền Bà Chúa Kho, lễ rước pháo làng Đồng Kỵ…

Bắc Ninh là điểm đến văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng nổi bật của khu vực miền Bắc.

Để trải nghiệm nét đẹp văn hoá ở Bắc Ninh, du khách có thể thưởng thức các làn điệu từ những ca nương vùng Kinh Bắc. Ngoài ra, những làng nghề truyền thống như làng gốm Phù Lãng và làng tranh Đông Hồ sẽ là những điểm nên ghé thăm. Du khách cũng đừng quên thưởng thức các món ăn đặc sắc tại Bắc Ninh như cháo thái Đình Tổ, bánh phu thê, bánh khúc làng Diềm, nem làng Bùi, cháo cá Tích Nghi...

Tràng An - Tam Cốc - Bích Động

Bộ ba danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động thuộc tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 100 km. Đây là ba điểm đến được mệnh danh là “vịnh Hạ Long trên cạn”, trong đó Tràng An sở hữu hệ sinh thái rừng ngập nước, hang xuyên thủy, hồ đầm, thung lũng, các dãy núi đá vôi với tuổi đời lên đến 250 triệu năm. Đến với Tràng An, bạn có cơ hội trải nghiệm hoạt động đi thuyền dọc sông và khám phá các hang động, núi đá vôi.

Cảnh sắc Tam Cốc mùa lúa chín.

Nằm trong quần thể di sản thế giới Tràng An, Tam Cốc - Bích Động là tổ hợp của những cánh đồng lúa, hang động trầm tích, núi đá vôi và những ngôi chùa cổ. Bên cạnh việc khám phá các điểm đến nổi tiếng bằng đường thủy, bạn cũng có thể leo núi, đi bộ hoặc đi xe đạp để thăm thú hang Múa, động Tiên, chùa Bích Động…

Tương tự Bắc Ninh, Ninh Bình mang vẻ đẹp giao thoa giữa thiên nhiên và tín ngưỡng. Nếu bạn chọn Tràng An - Tam Cốc - Bích Động làm điểm dừng đến cho chuyến du lịch sắp tới, đừng bỏ lỡ các sự kiện văn hóa truyền thống như lễ hội chùa Bái Đính, lễ hội đền Thái Vi…

Điện Biên

Trong những điểm đến du lịch miền Bắc, Điện Biên mang vẻ đẹp khác biệt. Vào mùa xuân, Điện Biên khoác lên mình vẻ đẹp tinh khôi của hoa ban vừa bung nở, hoa mận và hoa đào khoe sắc khắp triền đồi, thung lũng. Lên Điện Biên, khi vượt qua một trong tứ đại đỉnh đèo Pha Đin, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn sắc hoa giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ.

Để tới Điện Biên, bạn có cơ hội chinh phục Pha Đin - một trong tứ đại đỉnh đèo.

Là vùng đất gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử, Điện Biên sở hữu các danh thắng như Khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ, cánh đồng Mường Thanh, đồi A1, hồ Pá Khoang... Đến đây, du khách có thể ghé thăm các bản người dân tộc như bản Mển, Co Mỵ, Ten, Phiêng Lơi để tận hưởng không khí ấm cúng trong không gian bếp lửa nhà sàn, nhâm nhi ly rượu của người dân địa phương đôn hậu. Cuối hành trình, bạn có thể dành thời gian check in tại cầu Hàng Tôm động Pa Thơm - Xá Nhè hoặc thư giãn ở suối nước nóng Uva.

Để có chuyến đi tiết kiệm chi phí, độc giả truy cập ứng dụng du lịch trực tuyến Traveloka để cập nhật thông tin vé máy bay, chỗ ở cũng như nhận nhiều ưu đãi.