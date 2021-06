5 địa chỉ eat clean giao tận nhà tại TP.HCM

Bạn có thể tăng cường sức khỏe mùa dịch khi áp dụng chế độ eat clean. Những phần ăn ít dầu mỡ, giàu dưỡng chất, được ship tận nơi, là gợi ý lý tưởng.

Eat clean, trào lưu ẩm thực hút giới trẻ gần đây, là lối sống hiện đại mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe. Ngoài ăn sạch, chế độ này còn hướng đến phương pháp chế biến tối giản, ít sử dụng gia vị, giữ lại tối đa dưỡng chất trong thực phẩm.

Một phần eat clean kết hợp nhiều nguyên liệu tươi ngon, hấp dẫn, đặc trưng bởi màu xanh từ salad, rau củ quả và trái cây tươi. Bên cạnh đó là những chất béo lành mạnh từ quả bơ, hạt khô cùng protein từ cá hồi, ức gà... Tinh bột chuyển hóa chậm được sử dụng gồm gạo lứt, yến mạch...

Dưới đây là những địa chỉ đặt đồ eat clean giúp bạn xây dựng chế độ ăn lành mạnh tại nhà mùa dịch.

Từ những năm 1970, poke đã có mặt trong thực đơn ở Hawaii và ngày càng phổ biến khắp mọi miền thế giới.

Emmanuel Tieu, chàng trai người Pháp gốc Việt, nhà sáng lập Poke Saigon, đã mang ẩm thực đảo Hawaii về TP.HCM. Anh chia sẻ: “Mục đích là để người Việt có thêm sự lựa chọn lành mạnh cho thực đơn của họ, nhưng vẫn phải ngon và đủ chất”.

Size thường 180.000 đồng, được chọn 2 scoops (2 muỗng đạm như cá hồi, cá ngừ...), là món ăn yêu thích của tôi. Poke tại đây khiến tôi gợi nhớ đến món salad và cơm trộn, giao hòa nhiều tầng hương vị của nguyên liệu tươi sống.

Nguyên liệu poke khá đa dạng nên lần đầu order tại quán, tôi khá lúng túng trong việc lựa chọn topping ăn kèm. Khẩu phần khá nhiều với tôi, đủ cho 2 người ăn, gồm salad, trái cây nhiệt đới, gạo nâu, cá hồi, tôm, sốt mè rang.

Quán chỉ nhận ship tận nhà từ 10h. The Californian, The Charles, The Savory, The Vegaterian... là một số gợi ý cho thực khách mua mang về. Ngoài poke, nước ép tại đây có mức giá khá cao so với những ai muốn "eat clean" lâu dài.

Là tín đồ salad, tôi thường order những phần eat clean đúng điệu tại địa chỉ online này. Các nguyên liệu tươi sạch, được chế biến trong ngày, kết hợp với 14 vị sốt độc quyền.

Tôi thường tìm đến website quán để đặt đồ ăn "healthy". Cá ngừ duyên dáng, bò lực lưỡng, ức gà ngất ngây, tôm tung tăng là những món ăn lạ tai thu hút sự chú ý của tôi khi lần đầu đặt món. Giao diện web bắt mắt, khẩu phần ăn có thể điều chỉnh tùy thích là điểm cộng khi đặt hàng online tại đây.

Salad poke là món ăn mùa hè tôi thường gọi mang về. Salad tươi mát, khơi dậy vị giác với các topping hấp dẫn như rong biển tươi, bơ sáp, củ cải đỏ, tép bưởi, thanh cua tẩm mè.

Với mức giá không rẻ, chất lượng đồ ăn tại đây khiến tôi khá hài lòng. Khẩu phần salad dao động từ 300 đến 350 calo, giúp tôi đủ no nhưng vẫn nhẹ bụng.

Thỉnh thoảng, tôi cũng order gói full ngày, khoảng 59.000 đồng/set để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, quán còn có thực đơn tuần cũng như suất ăn doanh nghiệp, phù hợp với người làm việc tại văn phòng, ít có thời gian nấu nướng.

Ngoài salad, quán cũng bán nhiều đồ ăn sạch khác như gà nướng rau củ, cơm gạo lứt, bánh tacos, sinh tố...

Đây là địa chỉ đặt món salad tôi thường tìm đến mỗi khi lên kế hoạch giảm cân hay thanh lọc cơ thể. Món ăn tại đây ghi điểm bởi phương pháp chế biến đơn giản, ít dầu mỡ, dầu dùng trong nấu nướng là olive, tốt cho sức khỏe.

Điểm khiến tôi ưng ý nhất là quán sử dụng hộp từ bã mía, thân thiện với môi trường. Hũ sốt bằng thuỷ tinh và bao bì giấy sẽ được thu hồi và hoàn tiền 2.000 đồng/cái cho lần order tiếp theo.

Trong thời điểm giãn cách xã hội, quán phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6 (9-20h), chủ nhật (9-18h), nghỉ thứ 7. Quán có 6 combo đủ loại, từ salad, cơm đến nước uống, snack.

Trong lần order gần nhất cho bữa trưa, tôi đã đặt combo Smooth your mood giá 135.000 đồng. Phần ăn "cải thiện tâm trạng" gồm cơm (gạo lứt, bò lúc lắc, bông cải xanh), súp miso, sinh tố (chuối, dâu, phúc bồn tử, việt quất). Đồ ăn khá vừa miệng song khẩu phần 866 calo khá nhiều khiến tôi hơi đầy bụng.

Sau những bữa tiệc ngập ngụa dầu mỡ từ đồ chiên, xào, nướng, tôi thường cùng bạn bè đổi vị khi đặt đồ chuẩn eat clean tại đây. Ngoài salad, quán cũng phục vụ pasta salad hoặc mì nui đủ vị như tôm bơ, bí ngô, ceasar gà...

Những ngày "work from home" này, tôi thường gọi ceasar salad mang về. Phần ăn ship tận nơi được đựng trong hộp giấy khá chỉn chu. Salad tươi mát, cộng hưởng chút đậm đà, béo ngậy từ thịt hun khói, phô mai, thêm bánh mì nướng giòn tan, cùng sốt ceasar chua dịu, giúp cân bằng vị giác.

Các món bánh mì baguette tôi từng thử như gà nướng, cá ngừ có vị ổn nhưng ăn dễ ngấy. Đây cũng không phải lựa chọn lý tưởng cho thực khách đang ăn low carb.

Gói salad tuần giúp thực khách tiết kiệm 25% so với mua lẻ. Gói từ 5 ngày 75.000 đồng/suất, gói từ 20 ngày 72.000 đồng/suất.

Địa chỉ có mặt trên trên nhiều ứng dụng đặt hàng online, giúp thực khách dễ dàng order đồ ăn lành mạnh trong ngày. Menu gồm salad, hộp ăn trưa, các món sợi và tráng miệng.

Những ngày chưa giãn cách xã hội, tôi thường đặt Deluxe Fit & Tasty Dish, để nạp năng lượng sau buổi tập gym. Phần ăn yêu thích của tôi gồm ức gà nướng, tinh bột, bông cải xanh, cà rốt, đậu bắp, trái olive trái, thanh long, bơ và dâu tươi.

Đồ ăn mang về được đóng hộp sạch sẽ, có khăn giấy đi kèm. Món ăn khá nhạt, không thực sự ngon miệng với tôi, đổi lại cách chế biến đơn giản này giúp thực phẩm giữ được dinh dưỡng tối đa.

Phần ăn trưa có phần cầu kỳ hơn với cơm gạo lứt, món mặn (gà kho sả ớt/thịt kho trứng/cật heo cháy tỏi), súp nấm hải vị. Nếu đang cắt giảm tinh bột, bạn có thể lựa chọn salad rau củ cùng ức gà nướng, cá ngừ áp chảo hay thăn bò Mỹ.