5 địa chỉ bán đồ nội thất phong cách Minimalism ở TP.HCM

Lựa chọn những món đồ nội thất đơn giản sẽ giúp bạn tối ưu hóa được không gian sống của mình.

Lựa chọn những món đồ nội thất đơn giản sẽ giúp bạn tối ưu hóa được không gian sống của mình.

Bạn có thể tận dụng thời gian thực hiện giãn cách xã hội để thử decor lại ngôi nhà của mình theo một phong cách mới.

Phong cách Minmalism được thực hành theo quan điểm "Less is more" nên thường sử dụng những món đồ nội thất đơn giản và chỉ tập trung vào các vật dụng cần thiết.

Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh, bạn có thể mua sắm online qua các trang thương mại điện tử hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà của cửa hàng.



Make My Home cung cấp gần như tất cả các món đồ decor. Bạn có thể tha hồ lựa chọn những item đẹp và phù hợp nhất để trang trí cho căn nhà của mình, từ ghế sofa cho phòng khách, bàn ăn ở phòng bếp, tủ quần áo trong phòng ngủ cho đến cả những món đồ cho khu vực sân vườn.

Nội thất tại đây có kiểu dáng và màu sắc trung tính, cơ bản. Họ cũng có một số vật dụng theo tiêu chí bảo vệ môi trường.

Các món đồ trang trí đơn giản ở Make My Home dao động từ 200.000 đồng đến 900.000 đồng. Còn với các sản phẩm cao cấp hơn như sofa, bàn học, kệ trang điểm,... sẽ có mức giá từ 1.000.000 đồng trở lên.

Sản phẩm ban đầu của 1988homeup.vn là những bộ drap giường đơn màu, theo tinh thần tối giản. Cho đến bây giờ, cửa hàng đã có thêm nhiều mặt hàng khác như: bàn làm việc, kệ, tủ,...

Sản phẩm chủ lực của cửa hàng vẫn là drap giường nên những món đồ trang trí khác chưa được đa dạng.

Đồ nội thất và trang trí mẫu mã thiết kế khá phổ biến so với mặt bằng chung. 1988homeup.vn chưa tạo ra điểm nổi bật riêng cho mình về ngành hàng này.

Các sản phẩm của cửa hàng có giá từ 200.000 đồng đến 2.500.000 đồng, tùy vào chất liệu bạn lựa chọn.



Tiemtaphoamuahe.decor không chỉ cung cấp các sản phẩm thiết kế sẵn mà còn nhận thiết kế, sản xuất các đơn đặt hàng với mẫu mã theo yêu cầu như: tủ, kệ, bàn ăn,...

Một vài sản phẩm không có sẵn mà phải order từ 10-12 ngày. Người dùng nên tính toán thời gian cần sản phẩm để đặt trước.

Bên cạnh đó, fanpage và website của cửa hàng không được cập nhật thường xuyên, gây đôi chút khó khăn khi khách hàng muốn mua sắm online.

Ở BLANC Vietnam, bạn có tìm thấy những món phụ kiện trang trí nhỏ xinh, đơn giản cho ngôi nhà của mình.

Tiệm có nhiều sản phẩm tối ưu công năng như những chiếc kệ gọn gàng và nhiều ngăn, phù hợp cho việc "giấu bớt" những vật dụng trong phòng.

Ngoài ra, tiệm cũng có nhiều sản phẩm giá rẻ, từ 30.000 đến 500.000 đồng.

BEYOURS tập trung nhiều sản phẩm theo phong cách Hàn Quốc, hướng tới phong cách "smart" với các loại nội thất nhiều công năng, hoặc có thể gấp gọn.

Nội thất của cửa hàng có nhiều sản phẩm tối ưu hơn cho nữ giới. Bạn có thể tự mình phối các sản phẩm, hoặc sử dụng những gói combo. Giá cả các món hàng dao động ở mức 500.000 - 2.500.000 đồng.