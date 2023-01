5 cuốn sách nên đọc để thấu hiểu Gen Z hơn

Gen Z, nhóm trẻ nhất trong lực lượng lao động toàn cầu, được đánh giá là có lối quan sát, đánh giá và hành động khác so với những thế hệ đi trước.

Thế hệ sinh năm 1996-2012 đóng vai trò quan trọng trong lực lượng lao động và cả nhóm người tiêu dùng trên thế giới. Ảnh: cottonbro/Pexels.

Gen Z (sinh năm 1996-2012) có tư duy và cái nhìn về thế giới rất khác so với thế hệ trước.

Một mặt, họ có nhiều cơ hội tiếp xúc với công nghệ, lớn lên cùng với Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng. Mặt khác, họ trưởng thành trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử hiện đại, từ đại dịch, chiến tranh cho đến biến đổi khí hậu.

Để có thể hiểu thêm về Gen Z, Zing News giới thiệu một số cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn sâu hơn vào suy nghĩ, tư duy và hành động của thế hệ này.



Generation Z in the Workplace: Helping the Newest Generation in the Workforce Build Successful Working Relationships and Career Paths

Cuốn sách, tạm dịch tiêu đề là Thế hệ Z tại nơi làm việc: Giúp thế hệ mới nhất trong lực lượng lao động xây dựng thành công các mối quan hệ làm việc và con đường sự nghiệp, hướng đến hai đối tượng độc giả, gồm các chủ lao động hy vọng có thể tuyển dụng hoặc tiếp thị cho Gen Z và chính các Gen Z.

Trong đó, độc giả thuộc thế hệ Z được cung cấp các mẹo giúp kết nối vòng xã hội và cách đối phó với phương pháp tuyển dụng “truyền thống”. Còn các nhà tuyển dụng nhận được thông tin chi tiết về những đặc điểm làm cho Gen Z trở nên độc đáo.

Tiến sĩ Candace Steele Flippin, tác giả cuốn sách, hy vọng sự kết hợp giữa hai cách tiếp cận này có thể giúp thu hẹp khoảng cách thế hệ tại nơi làm việc.



Engaging Gen Z: Lessons To Effectively Engage Generation Z Via Marketing, Social Media, Retail, Work & School

Như tiêu đề đã đề cập, tạm dịch là Cách thu hút thế hệ Z: Những bài học nhằm thu hút Gen Z một cách hiệu quả thông qua tiếp thị, mạng xã hội, bán lẻ, nơi làm việc và trường học, cuốn sách này dành cho các công ty kỳ vọng có thể kết nối với người tiêu dùng thuộc thế hệ Z.

Thông qua những phân tích chuyên môn sâu sắc của hai tác giả Mark Beal và Michael Pankowski, tựa sách giúp doanh nghiệp xác định tư duy của Gen Z, đồng thời giới thiệu một số cách thu hút người trẻ trực tiếp qua các kênh quen thuộc của nhóm khách hàng này, chẳng hạn như mạng xã hội.



Gen Z @ Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace

David Stillman, chuyên gia về thế hệ, đã hợp tác với con trai 17 tuổi của mình, một Gen Z “chính hiệu”, để tạo ra tác phẩm quan trọng này.

Đây cũng là một trong những công trình đầu tiên thực sự phân tích tác động của Gen Z đối với những “nơi làm việc truyền thống”. Cuốn sách dựa trên các cuộc khảo sát quốc gia đầu tiên về Gen Z tại Mỹ, cùng với dữ liệu từ hàng trăm CEO.

Xuyên suốt 320 trang sách, Gen Z tại nơi làm việc: Thế hệ tiếp theo đang thay đổi nơi làm việc như thế nào giúp cung cấp những điều cần thiết để độc giả, đặc biệt là những chủ lao động, hiểu thêm về thế hệ trẻ nhất trong lực lượng lao động toàn cầu.

Cuốn sách cũng thể hiện sự kết nối uyển chuyển giữa hai thế hệ thông qua cách hai bố con nhà Stillman kết hợp.



Generation Z Unfiltered: Facing Nine Hidden Challenges of the Most Anxious Population

Giới trẻ lớn lên trong thế kỷ 21 này là thế hệ thanh niên được trao quyền và kết nối rộng khắp nhất, nhưng đồng thời là thế hệ lo âu, thường xuyên phải đối mặt với vô số tác nhân gây căng thẳng.

Tuy nhiên, dựa trên nhiều nghiên cứu, tác giả Tim Elmore và đồng tác giả Andrew McPeak đi đến kết luận đáng ngạc nhiên rằng sự thành công của Gen Z lại không phụ thuộc hoàn toàn vào họ hay những thách thức họ gặp phải.

Thay vào đó, cơ hội thành công lớn nhất của giới trẻ bắt đầu với việc người lớn tin tưởng, thử thách và đồng hành với họ qua 9 thách thức lớn nhất mà Gen Z ngày nay phải đối mặt.

Nội dung được chia làm hai phần, phân tích Gen Z và hội thảo trao quyền. Qua đó, cuốn sách cung cấp cái nhìn sâu sắc về thế hệ trẻ - điều gì thúc đẩy họ và cách kết nối với họ với tư cách là đồng nghiệp, người tiêu dùng hoặc đơn giản là người lớn tuổi thuộc thế hệ khác.



Instabrain: The New Rules for Marketing to Generation Z

Nhà nghiên cứu quốc tế nổi tiếng Sarah Weise chỉ ra Gen Z hiện chiếm 40% người tiêu dùng Mỹ, đồng thời tham gia hoạt động mua sắm và tạo sức ảnh hưởng trị giá hơn 650 tỷ USD .

Với tiền đề này, tác giả lập luận rằng tiếp cận phân khúc người tiêu dùng thuộc thế hệ Z là điều cần thiết cho sự phát triển kinh doanh trong tương lai.

Vượt ra ngoài những hiểu biết và phân tích đơn giản, Instabrain: Quy tắc tiếp thị mới để tiếp cận Gen Z chia sẻ câu chuyện về những thương hiệu quảng bá thành công đến nhóm người tiêu dùng trẻ này, và giới thiệu các cách mà doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược tiếp thị của mình nhằm thu hút Gen Z.