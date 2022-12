5 cuốn sách giúp tăng trí thông minh tài chính

Không phải ngẫu nhiên mà phần lớn trong nhóm người giàu nhất thế giới cũng là những độc giả tận tâm với sách.

Warren Buffet, ông trùm kinh doanh và nhà đầu tư nổi tiếng, cho biết ông dành rất nhiều thời gian trong ngày để nghiền ngẫm sách. Vị tỷ phú nói rằng đọc và suy nghĩ nhiều hơn đồng nghĩa với việc ông ít có khả năng đưa ra những quyết định ngu ngốc và bồng bột.

Buffet không phải là người duy nhất tin vào giá trị của sách. Những tỷ phú hàng đầu như Elon Musk, Bill Gates và Mark Cuban đều khuyên chúng ta đọc sách như một phương pháp tạo nên thành công.

Dưới đây là gợi ý của trang Oberlo về những cuốn sách giúp bạn nâng cao trí thông minh tài chính.

Tác phẩm của Ben Graham - nhà kinh tế học, doanh nhân và nhà đầu tư nổi tiếng - là một trong những cuốn sách hàng đầu về đầu tư và kinh doanh bạn nên đọc.

Warren Buffet mô tả đây là "cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết".

Xuất bản năm 1949, "The Intelligent Investor" chia sẻ những bí mật và suy nghĩ của người cố vấn vĩ đại nhất thế kỷ 20. Với cuốn sách này, bạn sẽ tìm hiểu được sức mạnh của "đầu tư giá trị", tất cả về cách giảm mức độ rủi ro và các chiến lược dài hạn để làm giàu.

Dù đã hơn 70 năm kể từ khi Graham viết nên kiệt tác này, nội dung của nó vẫn còn phù hợp trong thời đại ngày nay. Đây là cuốn sách "cần phải có" của bất kỳ nhà đầu tư mới bắt đầu nào.

Nếu là người có niềm đam mê mãnh liệt với ngành công nghệ, và muốn biết bằng cách nào các ông lớn công nghệ kiếm hàng tỷ USD, "The Four" của tác giả Scott Galloway là cuốn sách dành cho bạn.

"The Four" sẽ đem đến cho bạn hiểu biết về tư duy kinh doanh của 4 ông lớn công nghệ. Ảnh: AooSekho.

Trong đó, Galloway nói về cách các công ty lớn hòa vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đây cũng là một trong những cuốn sách nên đọc nếu bạn muốn tìm hiểu về các kiểu tư duy khác nhau.

Sự so sánh của Galloway về "tư duy kinh doanh của Amazon" và tư duy kinh doanh thông thường chắc chắn sẽ mở rộng tầm nhìn của bạn.

Tác giả Burton Malkiel hứa hẹn đưa đến độc giả một chiến lược đầu tư thành công đã được thử nghiệm qua thời gian trong cuốn sách của mình.

Trong "A Random Walk Down Wall Street" - như cái tên của nó - đề cập đến một giả thuyết quan trọng trong bối cảnh đầu tư được gọi là "bước đi ngẫu nhiên". Thuyết này gợi ý rằng không ai có thể thực sự dự đoán được những thay đổi của thị trường chứng khoán - bởi vì chúng luôn ngẫu nhiên.

Câu hỏi đặt ra là nếu không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra, làm sao bạn có lãi?

Malkiel đã tiên phong đưa ra câu trả lời. Bước đi ngẫu nhiên giải thích tầm quan trọng của việc phát triển một chiến lược dài hạn trong khi vẫn lưu ý đến tính ngẫu nhiên của không gian đầu tư.

Trong cuốn sách của mình, Malcolm Gladwell đề cập đến "quá trình suy nghĩ" là thiết yếu trong đầu tư.

Cách bạn suy nghĩ quyết định mức độ rủi ro mà bạn sẽ chấp nhận, những kết nối nào bạn muốn tạo ra và những cơ hội nào bạn sẽ nhận thấy (trước khi chúng biến mất).

Malcolm Gladwell, một biểu tượng về chuyên môn tài chính, đã viết "Blink" để thảo luận về tầm quan trọng của quá trình suy nghĩ và trực giác trong các quyết định đầu tư.

Gladwell đề cập đến những điều quan trọng xảy ra bên trong não khi bạn đọc về một công ty và biết mình cần phải đầu tư. Thông qua các nghiên cứu điển hình và hiểu biết sâu sắc, tác giả vén bức màn trực giác để cho độc giả thấy điều gì đang xảy ra dưới cái gọi là "linh cảm".

Được mô tả là một trong những cuốn sách cơ bản nhất về kiến ​​thức của nhà đầu tư, "Rule #1" của Phil Town xứng đáng có một vị trí trên bất kỳ kệ sách của nhà đầu tư nào.

Độc giả sẽ khám phá ra tại sao tài khoản tiết kiệm không thực sự là cách tốt nhất để bảo vệ tiền của bạn, từ một người đàn ông biết việc bắt đầu đầu tư có thể đáng sợ như thế nào.

Town đưa đến một chương trình giáo dục hấp dẫn về các quy tắc đầu tư thực sự, bắt đầu với "Quy tắc số 1": không để mất tiền.

Bây giờ ông là một người rất giàu có, nhưng ban đầu Town chỉ sống với 4.000 USD /năm trước khi nhận được một số lời khuyên giúp thay đổi cuộc đời.

Nếu bạn cũng muốn tìm hiểu thêm về cách có thể đưa ra các quyết định đầu tư tự tin với tư cách là một người mới, thì "Rule #1" sẽ mang đến khởi đầu thuận lợi mà bạn cần.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.