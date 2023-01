5 cuốn sách giúp bạn tìm thấy chính mình

Đôi khi chúng ta mơ hồ không biết mình là ai, không biết bản thân muốn gì, cần gì. Dưới đây là 5 cuốn sách hay giúp bạn hiểu được những gì bên trong mình đang khao khát.

Đọc sách giúp bạn cải thiện cuộc sống, tìm thấy bản thân mình. Ảnh: Mikhail Nilov/Pexels.

Theo The Every Girl, câu nói "Hãy tìm lại chính mình" là một trong những lời khuyên sáo rỗng nhất.

Việc tìm ra bạn là ai và điều gì khiến bạn trở nên đặc biệt chỉ là bề nổi. Việc chúng ta khám phá được điều gì khiến mình hạnh phúc, kiểu người mà mình muốn đồng hành, bản thân sẽ trở thành người thế nào… Những điều đó mới thực sự quan trọng.

The Every Girl giới thiệu 5 cuốn sách hay sẽ giúp bạn cải thiện cuộc sống và khám phá ra những khía cạnh khác của bản thân.

Untamed

Tác giả: Glennon Doyle

Nếu bạn là người luôn muốn làm hài lòng người khác, đây là cuốn sách bạn phải đọc. Untamed là một hồi ký, giúp chúng ta khám phá tiếng nói, con người thật bên trong mình.

Tác giả Glennon Doyle đưa người đọc qua từng hành trình của cô ấy, từ đó giúp họ gạt bỏ việc bị phụ thuộc vào sự mong đợi của người khác.

Thay vào đó, những câu chuyện của nữ nhà văn sẽ giúp bạn tin tưởng hơn vào bản thân mình.

Things No One Will Tell Fat Girls

Tác giả: Jes Baker

Nhiều cô gái cảm thấy khó khăn khi bị đánh giá bởi hình thể. Họ ngại mặc áo cộc tay, quần đùi, bikini ngay cả vào mùa hè vì sợ sự soi xét, đánh giá.

Things No One Will Tell Fat Girls không phải là một cuốn sách vui vẻ. Những điều Banker đề cập trong cuốn sách đều rất thực tế, đây là những nghiên cứu, lời khuyên được hỗ trợ từ các chuyên gia.

Cô ấy cũng đưa ra nhiều chia sẻ về lối sống không hối lỗi với bản thân, từ đó, bạn có thể học cách hài lòng với những gì mình có.

The Self-Love Experiment

Tác giả: Shannon Kaiser

Có một vài người tự nhận mình là người cầu toàn và mắc chứng sợ thất bại. The Self-Love Experiment là hành trình Kaiser đưa người đọc đến với quá trình học cách yêu thương và chấp nhận bản thân.

Thông qua những chia sẻ của nữ tác giả, bạn có thể bắt đầu nhận ra nhiều hơn về chính mình.

Cô ấy cũng giúp bạn hiểu thất bại không tệ như chúng ta vẫn nghĩ. Đồng thời Kaiser cũng chỉ ra việc tự ái sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề.

Speak

Tác giả: Tunde Oyeneyin

Tunde Oyeneyin là một nghệ sĩ trang điểm người Mỹ và là huấn luyện viên đạp xe Peloton nổi tiếng với loạt bài SPEAK trên Instagram.

Giờ đây, cô ấy mở rộng và thúc đẩy động lực cho những người hâm mộ đạp xe thông qua cuốn sách này.

Cô ấy hướng dẫn người đọc từng bước tiếp cận với S-P-E-A-K: Surrender, Power, Empathy, Authenticity, and Knowledge (Đầu hàng, Quyền lực, Đồng cảm, Tính xác thực và Kiến thức).

Đồng thời, nữ tác giả cũng truyền đạt những gì cô ấy đã học được về sự mất mát, tình yêu và cách cô ấy tạo ra một cuộc sống vui vẻ, có chủ đích.

Super Attractor: Methods for Manifesting a Life Beyond Your Wildest Dreams

Tác giả: Gabby Bernstein

Nếu bạn cảm thấy mình không có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hành luật hấp dẫn, Gabby Bernstein sẽ làm cho mọi thứ trở nên dễ hiểu, đơn giản và hiệu quả hơn.

Chúng ta cần hiểu rõ, luật hấp dẫn không chỉ nói về những chiếc xe sang, trang sức kim cương hay biệt thự nghìn tỷ. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận ra quy luật đến từ những điều đơn giản như việc thay đổi suy nghĩ của bạn theo hướng tích cực.

Gabby Bernstein cũng chỉ ra các phương pháp thiết yếu để bạn tự tin thu hút những gì mình muốn trong cuộc sống.