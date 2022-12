5 cuốn sách đem tới động lực cho năm mới

Cuối năm cũ, đầu năm mới là thời điểm chúng ta có xu hướng nhìn lại bản thân và tìm kiếm động lực để phát triển trong tương lai. Mọi người hy vọng có thể sửa chữa những lỗi lầm, tìm cách thực hiện những kế hoạch để hướng tới mục tiêu mong muốn.

Tuy nhiên, đôi khi ta thiếu đi động lực và cái nhìn đúng đắn để phát triển bản thân. Dưới đây là 5 cuốn sách có thể đem đến cho bạn phương pháp đúng về cách xây dựng thói quen, rèn luyện tâm trí lạc quan bền vững khi bước sang năm mới.

Bất kể kế hoạch và mục tiêu trong năm 2023 là gì, bạn sẽ bắt đầu chúng bằng những hành động nhỏ. "Atomic Habits" của tác giả James Clear cung cấp phương pháp đã được chứng minh để bạn xây dựng được thói quen tốt, phá vỡ thói quen xấu và làm chủ hành vi nhỏ để dẫn tới thay đổi lớn.

Cuốn sách còn giúp bạn tìm hiểu về cơ chế khắc phục tình trạng thiếu động lực, quay lại đúng hướng khi bạn chệch khỏi quỹ đạo xây dựng thành công.

Nếu luôn trong tình trạng thiếu năng lượng hoặc thời gian để làm những gì mình muốn, bạn có thể tìm kiếm giải pháp trong cuốn "Are You Fully Charged?" (Bạn đã được sạc đầy chưa?).

Dựa trên nghiên cứu rất thiết thực về kinh doanh, tâm lý học và kinh tế học, tác giả Tom Rath tập trung vào các thay đổi chúng ta có thể thực hiện để tạo nên những ngày tươi đẹp.

Tác phẩm gợi ý bạn nên ngừng theo đuổi mục tiêu hạnh phúc, thay vào đó là xây dựng ý nghĩa từng ngày, suy ngẫm về cách mình tương tác với mọi người xung quanh cũng như đặt sức khỏe tinh thần lên hàng đầu.

Như tựa đề cuốn sách, tác giả Brené Brown khuyên độc giả "dám dẫn đầu", không trốn tránh những cuộc trò chuyện hay tình huống khó khăn. Dẫn đầu không phải về chức danh, địa vị hay quyền lực, nó nói về cách ta nhận ra tiềm năng bên trong mình và phát triển chúng.

Brown đã sử dụng nghiên cứu, những câu chuyện và ví dụ để trả lời các câu hỏi theo phong cách khiến hàng triệu độc giả đã mong đợi và yêu thích.

"Dare to Lead" hướng dẫn bạn thành thật với chính mình, đặt ra những câu hỏi khó và chấp nhận rằng bản thân có lỗ hổng, từ đó tìm thấy tiềm năng bên trong mình cũng như ở người khác.

Dám dẫn đầu không phải giả vờ mình biết mọi câu trả lời đúng, mà chúng ta luôn tò mò và thắc mắc về điều gì là đúng. Người dẫn đầu không coi sức mạnh là thứ hữu hạn và cố nắm giữ chúng, ngược lại họ hiểu rằng sức mạnh trở nên vô hạn khi ta biết san sẻ với mọi người.

Những kỳ vọng không được đáp ứng có thể khiến ta nhìn nhận lại về mọi thứ. Nhưng có lẽ nhìn lại giấc mơ của mình liệu có đúng đắn không phải điều tồi tệ.

Cuộc sống đầy rẫy những mong muốn không được đáp ứng, giấc mơ dang dở và cảm giác tồi tệ. Dù trải nghiệm ấy khó khăn tới đâu, chúng đều đem đến một cú hích để chúng ta sắp xếp lại điều quan trọng nhất.

Đôi khi thứ quan trọng không phải là quyết tâm thay đổi cuộc sống mà chính là cần thay đổi cách ta nhìn cuộc sống.

Thông qua "Embrace Your Almost", tác giả Jordan Lee Dooley đưa kim chỉ nam giúp bạn sắp xếp ước mơ, mục tiêu và những gì quan trọng nhất ngay cả khi những kỳ vọng không được đáp ứng, ước mơ bị gián đoạn và sự biến động của cuộc đời.

Cuốn sách của Alexandra Elle đem đến con đường để chữa lành vết thương bên trong bạn. Từ kinh nghiệm bản thân, Elle đưa ra những biện pháp thực tế và mạnh mẽ để chữa lành như thiền định phục hồi, viết nhật ký.

Tràn ngập sự khích lệ và truyền đạt bằng sự ấm áp và thẳng thắn đặc trưng của Elle, "How We Heal" là người bạn đồng hành không thể thiếu đối với bất kỳ ai muốn khai phá trí tuệ bên trong để tự tin chữa lành vết thương.

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.