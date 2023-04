5 cuốn sách dành cho tín đồ skincare

Những tựa sách được viết bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc da có thể giúp chúng ta nâng tầm chu trình skincare lên một trình độ cao hơn.

Chăm sóc da (skincare) đóng một vai trò quan trọng đối với mỗi người, không chỉ về ngoại hình mà còn sức khỏe tổng thể, bởi làn da là cơ quan lớn nhất của cơ thể con người. Do đó, chuyện chăm sóc da sao cho đúng nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ trẻ.

Trong bối cảnh vô số mẹo skincare tràn ngập Internet, được giới thiệu và quảng bá bởi các ngôi sao, người nổi tiếng hay blogger, đôi khi cách tốt nhất để tìm hiểu về phương thức làm đẹp là "đào sâu" vào một cuốn sách do chính các chuyên gia viết.

Dưới đây, Zing Lifestyle và SCMP giới thiệu 5 tựa sách giúp độc giả có góc nhìn sâu hơn về lĩnh vực chăm sóc da, từ phong cách skincare Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến giải mã về làn da một cách khoa học.

Let’s Face It

Rio Viera-Newton

Tác phẩm được viết bởi Rio Viera-Newton, người phụ trách chuyên mục làm đẹp The Strategist của tạp chí New York Magazine.

Cuốn sách sẽ giúp độc giả tìm ra chu trình chăm sóc da phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân giữa muôn vàn kiến thức về skincare.

Từ việc hiểu các thành phần sản phẩm đến xây dựng một chu trình phù hợp với loại da của bạn, từ các mẹo thoa và tạo lớp các sản phẩm đến cách nhận biết liệu chúng có hiệu quả hay không, Let’s Face It là cuốn sách cần có nếu bạn muốn bắt đầu từ những bước cơ bản.

Bí quyết dưỡng da kiểu Hàn Quốc (The Little Book of Skin Care)

Charlotte Cho

Charlotte Cho là chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc da theo phong cách Hàn Quốc. Cô cho biết thay vì cố che đậy khuyết điểm bằng các lớp trang điểm, người dân xứ kim chi có xu hướng tập trung chăm sóc da từ bên trong và điều trị các vấn đề về da.

Trong cuốn sách này, tác giả sẽ hướng dẫn cách thực hiện chu trình chăm sóc da 10 bước nổi tiếng của người Hàn Quốc, giúp người đọc có làn da trong trẻo và rạng rỡ nhất. Đương nhiên, không có chu trình nào thích hợp với tất cả, nhưng độc giả có thể tham khảo để xây dựng lối skincare cho riêng mình.

Thánh Kinh Dưỡng Da (The Japanese Skincare Revolution)

Chizu Saeki

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, tác giả Chizu Saeki được mệnh danh là “lão bà” trong giới làm đẹp.

Với mục tiêu hướng dẫn những người phụ nữ bình thường trở nên đẹp hơn, bà thường xuyên viết sách, giảng dạy, đi tour khắp Nhật Bản để trình diễn các kỹ thuật làm đẹp. Sách của bà đã bán được hơn 3 triệu bản ở xứ hoa anh đào.

Thánh Kinh Dưỡng Da còn là tựa sách đầu tiên được dịch sang tiếng Anh nhằm chia sẻ cho bạn đọc bên ngoài Nhật Bản, và nhanh chóng trở thành cuốn bán chạy nhất trong sự nghiệp của bà Saeki.

Xuyên suốt cuốn sách, chuyên gia thẩm mỹ kêu gọi độc giả sử dụng chính đôi tay của mình để chạm vào và điều trị khuôn mặt, cũng như dùng đôi mắt để đánh giá nhu cầu của làn da. Nhờ đó, phụ nữ có thể sở hữu làn da đẹp mà không tốn quá nhiều chi phí.

Skincare Decoded

Victoria Fu và Gloria Lu

Mọi câu hỏi về những sản phẩm chăm sóc da, chẳng hạn “Tôi có thực sự cần chu trình skincare 10 bước không?” hay “Kem dưỡng da nổi tiếng đó có phù hợp da mặt tôi không?”, đã được giải đáp trong 240 trang sách của cuốn Skincare Decoded (Giải mã chu trình chăm sóc da).

Trong cuốn sách này, các nhà hóa mỹ phẩm Victoria Fu and Gloria Lu - những người đã giải mã danh sách thành phần các sản phẩm skincare trên mạng xã hội từ năm 2017 - sẽ giải thích một cách dễ hiểu về khoa học đằng sau các công thức và thành phần.

Được chia thành 3 phần, tựa sách sẽ đưa người đọc qua các nguyên tắc cơ bản về chăm sóc da, hướng dẫn chi tiết về các thành phần phổ biến trong sản phẩm skincare và cách xây dựng quy trình đúng cách chỉ trong 4 bước.

Từ đó, độc giả có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt về những sản phẩm dùng trên làn da của mình.

Clean: The New Science of Skin

James Hamblin

Đây là cuốn sách dành cho những độc giả muốn tìm hiểu vì sao làm sạch da lại là nền tảng cho một làn da khỏe mạnh.

Trong Clean: The New Science of Skin (Làm sạch: Khoa học mới về Làn da), James Hamblin, bác sĩ y tế dự phòng và cựu cây viết cho The Atlantic, sẽ đưa người đọc đi sâu vào thế giới của lý thuyết vi trùng, cách chúng ta thực hành vệ sinh ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật trên da và ý nghĩa thực sự của từ “sạch” trong chăm sóc da.

Để thực hiện cuốn sách này, Hamblin đã trò chuyện với các bác sĩ da liễu, nhà vi trùng học, nhà dị ứng học, nhà miễn dịch học, nhà thẩm mỹ, những người đam mê cái đẹp và nhà thần học, từ đó khám phá khoa học và văn hóa về cách chúng ta chăm sóc làn da của mình trong thời đại ngày nay.