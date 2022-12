5 cuốn sách chắc chắn đọc lại của blogger Vi Trần

Vi Trần (sinh năm 1997) gắn bó với thói quen đọc sách từ rất lâu. Cô khám phá đa dạng thể loại và nội dung, từ chủ đề tôn giáo, tư tưởng cho đến blockchain.

“Nếu không duy trì, thói quen sẽ biến mất”, Vi Trần khẳng định.

Đó là động lực khiến blogger 25 tuổi này luôn cố gắng đọc ít nhất 20 trang sách hàng ngày trước khi đi ngủ.

Vi Trần cho biết cô có 2 tủ sách nhỏ, một chiếc ở quê nhà Đà Lạt và một chiếc trên bàn làm việc của cô tại căn hộ gia đình ở TP.HCM. Cô gần như chỉ giữ lại những tựa sách yêu thích nhất. Còn với những cuốn sẽ “chắc chắn không đọc lại”, blogger sẽ tặng cho người khác hoặc quyên góp từ thiện.

Bên cạnh đó, cô cho biết gần đây, cô sử dụng máy đọc sách nhiều hơn vì sự thuận tiện mà thiết bị này đem lại.

Trong cuộc trò chuyện với Zing Lifestyle, Vi Trần giới thiệu những tựa sách ưa thích, đem lại nguồn cảm hứng hoặc giúp định hình lối sống của cô.



Nghệ thuật sống (The Art of Living)

Vi Trần tìm thấy cuốn sách tiếng Anh này tại thư viện trường đại học nơi cô đang theo đuổi bằng thạc sĩ.

Cô ấn tượng cách sử dụng ngôn từ của thiền sư Thích Nhất Hạnh - rất đơn giản và chắt lọc nhưng mang năng lượng chữa lành cao. Qua cuốn sách, blogger vừa học được cách thực hành chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày, vừa có cảm giác được xoa dịu tâm hồn.



Dấn Thân: Phụ nữ, Công việc và Quyết tâm Lãnh đạo (Lean In: Women, Work, and the Will to Lead)

Blogger thừa nhận tựa sách này của bà Sheryl Sandberg, cựu COO của tập đoàn Meta, đã gây ảnh hưởng lớn tới lối suy nghĩ của cô về nữ quyền.

Nội dung cuốn sách khắc họa thực trạng bất bình đẳng giới trong công việc, ngay cả tại những tập đoàn lớn và khi người phụ nữ làm việc ở vị trí cấp cao.

Qua đó, tác giả không chỉ muốn phụ nữ thách thức giả định phổ biến tại nơi làm việc rằng “nam giới điều hành mọi thứ”, mà còn yêu cầu đàn ông hãy thực sự là những đối tác chia sẻ việc nhà với người bạn đời của họ - vốn là nguyên nhân dẫn đến quyết định nghỉ làm, ở nhà của phụ nữ.

Bên cạnh đó, dù đã đọc từ lâu, Vi Trần vẫn tâm đắc một câu hỏi được đề cập trong cuốn sách rằng: “Nếu như bạn không sợ hãi, bạn đã làm gì?”. Mỗi khi phải đối diện áp lực, cô cho biết câu hỏi giúp trấn an và thôi thúc cô đưa ra quyết định quan trọng trong tình huống đó.



Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Cuốn nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã lấy đi nhiều nước mắt của blogger. Cô nhớ rõ lần đầu đọc tác phẩm cách đây 7 năm, khi cô mới 18 tuổi.

Bằng lối diễn đạt trong trẻo và mang đầy lý tưởng, khát vọng, cuốn sách dễ dàng làm lay động nhiều trái tim người đọc, đặc biệt thế hệ trẻ sinh ra trong thời bình như Vi Trần.

Qua những trang nhật ký ghi chép cuộc sống hàng ngày của nữ bác sĩ nơi chiến tuyến, Vi Trần cảm nhận được sức mạnh, ý chí kiên cường và lòng yêu nước, cùng sự hy sinh cao cả của người trẻ.

Bên cạnh đó, mối tình day dứt, bị ngăn cách bởi bom đạn của bác sĩ Đặng Thùy Trâm và hành trình trở về Việt Nam từ Mỹ của cuốn nhật ký cũng khiến blogger ấn tượng khó quên.



Luật Hấp dẫn (Law of Attraction)

Bộ 3 sách về luật hấp dẫn, bao gồm Bí mật (The Secret), Phép màu (The Magic) và Sức mạnh (The Power), không thể thiếu trong danh sách những cuốn yêu thích của Vi Trần.

Cô cho rằng hầu như những người quan tâm đến quy luật phổ quát và mạnh mẽ nhất của vũ trụ sẽ tìm đọc bộ sách do tác giả Rhonda Byrne biên soạn.

Về phần mình, Vi Trần bắt đầu áp dụng luật hấp dẫn vào cuộc sống của mình từ năm 2019, sau khi đọc xong bộ sách.

Luật hấp dẫn không phải điều gì quá xa vời. Theo blogger, quy luật này có thể được tóm gọn qua tục ngữ phổ biến “Gió tầng nào gặp mây tầng đó”.

Khi nắm vững bản chất và cách vận dụng luật hấp dẫn, con người sẽ thu hút được những điều tốt đẹp vào cuộc sống. Ví dụ, khi bạn “gieo mầm” một suy nghĩ tích cực, những điều may mắn sẽ dần đến với bạn.



Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài

Vi Trần đánh giá đây là tựa sách tương đối nhẹ nhàng, phù hợp cho những độc giả đang cần được chữa lành tâm hồn và động viên sau tổn thương.

Cuốn tản văn này của tác giả Kotoha Yao muốn hướng người đọc đến đích đến cuối cùng là yêu bản thân hơn, sẵn sàng đón nhận và sống hòa hợp với những gì cuộc sống mang lại.