5 cơ sở y tế nhận thiếu sót vụ từ chối cấp cứu khiến bệnh nhân tử vong

5 cơ sở y tế liên quan đến vụ từ chối cấp cứu khiến người đàn ông ở Bình Dương tử vong đã thừa nhận thiếu sót, xin lỗi gia đình nạn nhân.

Chiều tối 15/8, Phó chủ tịch UBND TP Dĩ An (Bình Dương) Phạm Văn Bảy đã chủ trì cuộc họp khẩn với các cơ sở y tế liên quan đến vụ bệnh nhân tử vong sau khi 5 cơ sở y tế không tiếp nhận điều trị.

Trường hợp tử vong là ông N.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh), tạm trú phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Bệnh nhân bị đột quỵ nhưng khi được chở đến 5 cơ sở y tế cấp cứu thì không nơi nào tiếp nhận với lý do quá tải trong phòng, chống dịch Covid-19. Sau đó, ông D. được đưa về và tử vong tại nhà trọ.

Tại cuộc họp, UBND TP Dĩ An yêu cầu 5 cơ sở gồm Trung tâm Y tế TP Dĩ An, Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện đa khoa An Phú, phòng khám Ngọc Hồng và phòng khám đa khoa tư nhân Nam Anh chấn chỉnh việc tiếp nhận bệnh nhân, không để sự việc tái diễn.

Các bệnh viện này đã thừa nhận thiếu sót, xin lỗi gia đình ông D., kiên quyết khắc phục chấn chỉnh, không để tái diễn sự việc tương tự.

Lãnh đạo TP Dĩ An yêu cầu các cơ sở y tế phải mở cửa 24/24h, tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân với tất cả các bệnh khác nhau, không được từ chối bệnh nhân. Ngoài ra, địa phương sẽ có kế hoạch đưa thêm các cơ sở y tế tư nhân vào việc tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân.

Theo ông Bảy, thành phố đã giao cơ quan công an phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm các cá nhân và tổ chức liên quan.