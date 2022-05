5 chấn thương dễ gặp phải khi chơi thể thao

1. Chuột rút: Chuột rút là tình trạng cơ bắp tự động co thắt đột ngột, xuất hiện khi đang vận động, thường gặp ở cẳng chân, đùi, bàn tay, bàn chân và cơ bụng. VĐV bóng đá hay điền kinh rất dễ gặp tình trạng này. Nguyên nhân bị chuột rút thường gặp nhất là do khởi động không kỹ trước khi tập luyện, khiến cơ dễ bị co rút. Ngoài ra, cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân do chơi thể thao nhiều và liên tục; vận động mạnh quá sức, cơ thể yếu do thiếu chất... Ảnh: Muscleandfitness.