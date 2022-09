5 câu hỏi quan trọng cho kế hoạch tài chính khi nghỉ hưu

Tình trạng sức khỏe, thời gian nghỉ hưu hay việc để lại thừa kế ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tài chính cho việc nghỉ hưu.

Khi chuẩn bị cho việc nghỉ hưu, nhiều người nghĩ việc quan trọng là phải có số tiền tiết kiệm nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, chúng ta thường xuyên quên rằng mọi người không chỉ tích lũy tiền tiết kiệm theo thời gian, họ còn có rất nhiều nhu cầu khác biệt.

Vào thời điểm sắp nghỉ hưu, một số người có sức khỏe tốt trong khi những người khác có nhiều yếu tố nguy cơ. Một số muốn lấy tiền an sinh xã hội ngay lập tức, một vài người muốn trì hoãn việc này cho một lợi ích lớn hơn. Một số người muốn dùng tiền thực hiện những điều mình mong muốn như đi du lịch, người khác muốn chỉ mong dành tiền cho con cháu.

Những khác biệt cá nhân này và nhiều yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiết kiệm cho việc nghỉ hưu. Kết hợp lại, chúng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.

Dưới đây là một số yếu tố bạn có thể cân nhắc cho kế hoạch nghỉ hưu được hoàn thiện, theo Wall Street Journal. Giả sử, người được đề cập đến là một người đàn ông 60 tuổi, có thu nhập hàng năm là 150.000 USD trước khi nghỉ hưu và số tài khoản hưu trí là 750.000 USD .

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính cho việc nghỉ hưu. Ảnh: Unsplash.

Sức khỏe

Bạn mô tả tình trạng sức khỏe hiện tại của mình như thế nào?

• Tệ

• Khá ổn

• Tốt

• Rất tốt

• Xuất sắc

Khi nói đến lập kế hoạch cho việc nghỉ hưu, điều quan trọng nhất là bạn sẽ cần tiền để tồn tại trong bao lâu. Điều này có liên quan nhiều đến sức khỏe của bạn.

Nếu người đàn ông 60 tuổi có sức khỏe tuyệt vời, ông ta có khoảng 30% cơ hội sống đến năm 90 tuổi. Để nghỉ hưu trong 30 năm, ước tính rằng ông ấy có thể rút 2.014 USD hàng tháng nếu bắt đầu tham gia an sinh xã hội ở tuổi 65, chọn chiến lược rút tiền rủi ro vừa phải, chia đều thu nhập hàng tháng theo thời gian và không chọn để lại một khoản thừa kế.

Nếu tình trạng sức khỏe tốt, ông ấy có thể rút 2,166 USD hàng tháng từ khoản tiết kiệm hưu trí của mình, hoặc hơn 8% mà không bị hết tiền. Bởi vì, ông ấy cần số tiền để sinh hoạt trong thời gian ngắn hơn. Nếu sức khỏe kém, ông ta có thể rút 2,546 USD hàng tháng, hoặc nhiều hơn 26% so với nếu sức khỏe tốt.

Tất nhiên, sức khỏe kém khi nghỉ hưu đồng nghĩa với việc chi phí y tế của ông ta sẽ cao hơn so với khi có sức khỏe tốt. Nhưng điều đó sẽ không làm thay đổi số tiền có thể rút từ khoản tiết kiệm mỗi tháng mà không làm tăng khả năng hết tiền. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là phần nhiều số tiền đó sẽ được dành cho chăm sóc sức khỏe.

Thời gian nghỉ hưu

Bạn đang nghĩ đến việc nghỉ hưu ở độ tuổi nào?

• 60 hoặc sớm hơn

• 62

• 65

• 67

• 70 trở lên

Như đã lưu ý trong câu hỏi đầu tiên, một người đàn ông 60 tuổi có sức khỏe tốt có thể rút 2,166 USD một tháng từ khoản tiết kiệm hưu trí nếu ông ta nghỉ hưu ở tuổi 65. Nhưng nếu chọn nghỉ hưu ở tuổi 62, người này chỉ có thể rút 1,846 đôla hàng tháng để đảm bảo rằng ông ta không hết tiền trước khi chết.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy yêu công việc của mình và muốn làm việc cho đến năm 70 tuổi? Bằng cách làm việc lâu hơn, người này có thể nhận được 2.892 USD hàng tháng từ khoản tiết kiệm của mình.

An sinh xã hội

Khi nào bạn dự định yêu cầu an sinh xã hội?

• 62, hoặc ngay khi tôi có thể lấy nó

• 63-64

• 65-67

• 68-69

• 70, khi tôi có thể nhận được lợi ích lớn nhất

Yêu cầu an sinh xã hội là một quyết định phức tạp và mang tính hệ quả rất cao.

Nếu người đàn ông 60 tuổi bắt đầu nhận an sinh xã hội ở tuổi 62, tiền trợ cấp hàng tháng của ông ta sẽ là 2,129 USD . Nếu nhận sau đó 1 năm, ở tuổi 63, nó sẽ tăng lên 2,281 USD .

Nhưng nếu ông ta có kế hoạch làm việc cho đến khi 70 tuổi và không bắt đầu yêu cầu an sinh xã hội cho đến lúc đó, ông ta sẽ nhận được quyền lợi tối đa có thể là 3.772 USD một tháng, tăng 77% so với số tiền sẽ nhận được nếu bắt đầu nhận trợ cấp ở tuổi 62 .

Sức khỏe cũng phát huy tác dụng ở đây. Nếu người đàn ông 60 tuổi đang trong tình trạng sức khỏe kém, việc trì hoãn an sinh xã hội có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Vì khoản trợ cấp hàng tháng lớn hơn được bù đắp bằng số năm sống của ông ta bị giảm đi. Người này có thể sẽ nhận được số tiền lớn hơn nếu bắt đầu nhận an sinh xã hội sớm hơn. Ngược lại, một người có sức khỏe tốt nên cân nhắc việc trì hoãn yêu cầu an sinh xã hội.

Yêu cầu an sinh xã hội là một quyết định phức tạp và có thể ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính của bạn khi nghỉ hưu. Ảnh: Unsplash.

Chi tiêu theo thời gian

Bạn thích kế hoạch chi tiêu nào hơn?

• Tôi muốn chi tiêu nhiều hơn khi mới nghỉ hưu

• Tôi muốn để dành nhiều hơn cho sau này

• Tôi muốn chi tiêu đều đặn

Một số người muốn chi tiêu sớm hơn khi nghỉ hưu vì họ háo hức đi du lịch trong khi vẫn còn khỏe mạnh. Những người khác muốn chi tiêu nhiều hơn cho quãng thời gian khi tuổi tác đã cao. Họ muốn thu nhập tăng lên theo thời gian, có lẽ để đảm bảo đủ tiền cho các chi phí y tế có thể có trong tương lai.

Nếu người nghỉ hưu 65 tuổi muốn chi tiêu sớm hơn, một con đường khả thi là bắt đầu rút tiền ở mức 2.809 USD và giảm dần xuống 1.818 USD vào thời điểm 85 tuổi. Mặt khác, muốn chi tiêu nhiều khi tuổi càng cao, một con đường khả thi khác là bắt đầu ở mức 1.564 USD và dần dần tăng lên 2.489 USD vào thời điểm 85 tuổi.

Thừa kế

Bạn quan tâm đến việc để lại một khoản thừa kế?

• Không quan tâm chút nào

• Hơi quan tâm

• Quan tâm vừa phải

• Rất quan tâm

• Cực kỳ quan tâm

Trong trường hợp giả sử một người đàn ông có sức khỏe tốt, nghỉ hưu và yêu cầu an sinh xã hội ở tuổi 65 và có mức độ chấp nhận rủi ro trung bình có thể nhận được 2.166 USD hàng tháng từ khoản tiết kiệm 750.000 USD của mình nếu ông ta không muốn để lại di chúc.

Nếu ông ta chọn để lại một khoản thừa kế tương đối nhỏ, giả sử 75.000 USD hoặc 10% tài sản hưu trí, số tiền rút hàng tháng giảm khoảng 10%, xuống còn 1.936 USD .