5 cặp sao 'gương vỡ lại lành'

Theo Cosmopolitan, Trịnh Tú Văn gặp Hứa Chí An gặp nhau lần đầu khi cô mới 17 tuổi. Thời điểm đó, "nữ hoàng Cantopop" vừa ký hợp đồng với công ty thu âm Capital Artists. Hai ngôi sao chính thức hẹn hò sau khi thể hiện thành công bản song ca Really Have Me in Your Heart? (1991). Dù chưa từng công khai thông tin hẹn hò, truyền thông Hong Kong liên tục ghi lại hình ảnh thân thiết của hai ngôi sao. Họ hẹn hò đến năm 2004 thì chia tay. Ảnh: Apple Daily.