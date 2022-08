5 cán bộ ở Sơn La bị cáo buộc biển thủ hơn 1,7 tỷ đồng

Cơ quan điều tra cho rằng trong 2 năm, các bị can đã lập khống 18 hồ sơ thanh toán bốc vác với đơn giá không đúng thực tế. Mục đích để hưởng lợi bất chính tiền tỷ.

Chiều 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 5 cán bộ thuộc Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La và Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu.

Các bị can gồm Trần Việt Anh (Chi cục phó phụ trách Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La), Nguyễn Thị Huyền Trang (kế toán), Ngô Thị Hiền Lương (thủ quỹ), Nguyễn Thị Bình (cán bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc, cựu Chi cục trưởng Dự trữ Nhà nước Mộc Châu.

Bị can còn lại là Nguyễn Quang Ngọc (Trưởng bộ phận Tài vụ quản trị kiêm Kế toán trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu). Nhóm này bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an đọc lệnh tố tụng đối với bà Trần Việt Anh (dấu X).

Nhà chức trách cho rằng từ năm 2020 đến năm 2022, các bị can trên đã tổ chức thực hiện việc thuê bốc vác gạo nhập, xuất kho. Họ lập khống 18 hồ sơ thanh toán bốc vác với đơn giá không đúng thực tế. Mục đích để rút tiền công bốc vác chênh lệnh giữa định mức so với thực tế chi trả để hưởng lợi.

Theo Công an Sơn La, có 9 hợp đồng, đơn giá thực tế bốc vác từ 34.000 đồng đến 37.000 đồng mỗi tấn gạo. Tuy nhiên, các bị can thanh toán với đơn giá bốc vác từ 95.000 đồng đến 100.000 đồng/tấn gạo. Ngoài ra, 9 hợp đồng khác có đơn giá thực tế bốc vác là 30.000 đồng/tấn gạo, nhưng được thanh toán với đơn giá bốc vác là 105.000 đồng/tấn gạo.