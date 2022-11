5 cách tiết kiệm thức ăn thừa khi nhà có trẻ em

Trẻ em thường có xu hướng kén ăn và bỏ bữa. Các bà mẹ có thể áp dụng những cách sau để không lãng phí thức ăn thừa.

Có nhiều cách hạn chế thức ăn thừa. Ảnh: American Organic Energy.

1. Tận dụng thức ăn thừa để làm món khác

Thông thường, trẻ em thường bỏ lại một phần nhỏ bông cải xanh, dâu tây bị dập hoặc một nửa ức gà vì chúng ngán. Việc tận dụng thức ăn thừa giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí lớn. Bạn có thể cho bất kỳ trái cây còn thừa nào trong tủ lạnh làm sinh tố để tạo nên một nước giải khát thơm ngon.

Theo bà Alison Tozzi Liu, biên tập viên của tổ chức James Beard, và là một bà mẹ hai con, cơm chiên là một món hoàn hảo để sử dụng triệt để những thức ăn thừa. Những đứa trẻ thường ăn bất cứ thứ gì có trong cơm chiên. Bà cũng cho tất cả mọi thứ từ rau diếp, thịt, gừng và tỏi có trong tủ lạnh.

2. Cho thức ăn thừa vào tủ đông

Tất cả chúng ta đều có thể sử dụng tủ đông để tiết kiệm thức ăn thừa. Những thức ăn và rau xanh đều có thể cho vào tủ đông để giữ cho thực phẩm được tươi và tránh bị hư hỏng.

Bà Lindsay-Jean Hard, tác giả của cuốn Cooking with Scraps: Turn Your Peels, Cores, Rinds, and Stems into Delicious Meals, cho biết bạn có thể lập kế hoạch ăn uống và mua thực phẩm trước cho cả tuần miễn là bạn có một tủ đông để bảo quản chúng.

3. Chế biến thành gia vị

Việc tiết kiệm những thức ăn bỏ sót không chỉ giúp ích cho môi trường mà còn tạo dựng nhiều hương vị. Trong sách dạy nấu ăn của Lindsay-Jean Hard, bà đã khai thác những tiềm năng của hương vị khi nấu ăn. Bà đã sử dụng phần vỏ của cà chua để tạo ra một loại muối. Hơn nữa, bà còn sử dụng aquafaba (chất lỏng sót lại từ đậu đã được nấu chín) thay cho lòng trắng trứng nhưng vẫn giữ nguyên hương vị.

Bạn có thể sử dụng các loại vỏ của trái cây để chế biến những gia vị khác nhau. Ảnh: Food Tank.

4. Sử dụng lại đồ ăn nhẹ

Những món snack có thể tái sử dụng. Bạn có thể đổ chúng vào một thùng chứa lớn. Một khi đã lắp đầy nó, bạn có thể trộn chúng lại với nhau và tạo nên hỗn hợp đồ ăn nhẹ mới. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chúng với ngũ cốc hoặc trái cây khô.

5. Mở rộng sự lựa chọn

Theo một nghiên cứu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), khoảng một phần ba tổng số lương thực được sản xuất trên toàn thế giới bị lãng phí. Phần lớn trong số đó là những thực phẩm có hình dạng không đẹp khi đặt trên kệ trưng bày siêu thị, tiệm tạp hóa mặc dù chúng vẫn có vị ngon.

Bạn vẫn có thể chọn những trái cây và rau quả có vẻ ngoài không được đẹp mắt nhưng hoàn toàn tươi ngon ở các chợ, cửa hàng khác. Nếu những cửa hàng không phân phối những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn về ngoại hình, bạn có thể ra cửa hàng chợ nông sản và hỏi xem có bất kỳ loại rau củ nào trông có vẻ lạ mắt nhưng vẫn muốn bán không. Ngoài ra, đây là còn là một cách để dạy con cách tiết kiệm thức ăn thừa.