5 cách khiến căn phòng màu trung tính hết nhàm chán

Gam màu trung tính là lựa chọn an toàn, khó lỗi mốt nhưng có thể mang lại cảm giác nhàm chán, thiếu sự độc đáo cho căn phòng.

Cây cối và một vài đồ trang trí mang màu sắc rực rỡ sẽ làm nổi bật căn phòng trung tính. Ảnh minh họa: Sam Frost.

Màu trung tính đa dạng từ màu be, sữa, trắng cho đến nâu, xám, đen, và không có sắc độ (undertone). Do đó, chúng là lựa chọn an toàn khi thiết kế nhà cửa.

Gam màu này giúp làm nổi bật các món nội thất, dễ kết hợp và khó lỗi mốt. Gần đây, màu sắc cổ điển này lại được nhiều người chú ý với xu hướng vanilla girl.

Một số người thích vẻ dịu dàng, ấm cúng của gam trung tính, nhưng số khác lại cho rằng các màu trắng, be quá phổ biến và có phần nhàm chán.

Tuy nhiên, nếu biết cách phối hợp, bạn vẫn có thể làm mới căn phòng màu be bằng những gợi ý sau của House and Garden.

Thử và kiểm tra sẽ giúp bạn chọn được các màu sắc phù hợp với nhau. Ảnh minh họa: Ollie Tomlinson.

Phân biệt đúng tông màu

Trước khi phối hợp màu sắc và đồ nội thất, bạn cần phân biệt được bảng màu vàng cát và màu nâu xám (taupe). Màu vàng cát thiên về vàng nhạt, còn taupe gồm các màu trung gian giữa nâu sẫm và xám.

Vì vậy, để tránh phối hợp sai, bạn nên thử màu sơn, mẫu vải và lớp hoàn thiện bề mặt thuộc hai bảng màu này càng nhiều càng tốt.

Ngoài ra, hãy xem màu sắc của chúng ở các thời điểm khác nhau trong ngày, bởi cả ánh sáng tự nhiên và nhân tạo đều ảnh hưởng đến màu thực tế.

Sơn tường màu trắng sẽ làm nổi bật màu sắc và chất liệu của các món nội thất. Ảnh minh họa: Lucas Allen.

Tạo kết cấu

Để tạo chiều sâu cho căn phòng trung tính, bạn nên phối hợp nhiều loại kết cấu với nhau.

Ví dụ, bạn có thể sơn tường và trần có độ bóng nhẹ để làm nổi bật chiếc sofa trắng làm từ vải lanh.

Thêm đó, một tấm thảm dệt dày sẽ giúp mang lại cảm giác ấm áp. Một số loại vải len cũng có thể làm nổi bật các màu nhạt của nội thất.

Gối sofa, hoa, tranh ảnh nên có màu sắc khác biệt để tạo điểm nhấn cho căn phòng. Ảnh minh họa: Run For The Hills.

Thêm đồ trang trí

Những món đồ trang trí như hoa hay tác phẩm nghệ thuật sẽ giúp không gian màu trung tính sống động hơn.

Những phụ kiện này không nhất thiết cũng phải có màu trung tính, hoặc cùng một tông màu giống hệt nhau.

Ví dụ về gối sofa, bạn có thể chọn khoảng 3-5 chiếc với màu sắc và chất liệu khác nhau để tạo điểm nhấn cho ghế.

Về sắc màu của đồ trang trí, các màu rực rỡ như cam cháy, đỏ thường dễ phối hợp với màu trung tính có tông ấm.

Trong khi đó, xanh lam và xanh lá cây sẽ làm nổi bật một không gian có tông lạnh chủ đạo.

Cây xanh khiến không gian thêm sinh động, ấm cúng. Ảnh minh họa: Nuno Nascimento Arquitectos.

Thêm cây xanh

Cây xanh được xem là những món đồ trang trí linh hoạt vì bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí của chúng.

Những loại cây với lá lớn, tán rộng có thể thêm điểm nhấn cho không gian trung tính, khiến căn phòng trở nên ấm cúng, sống động hơn.

Ngoài việc đặt một cây cao ở góc nhà, bạn có thể cân nhắc thiết kế một bức tường xanh, với nhiều loại cây nhỏ treo rải rác trên tường.

Các chất liệu như gỗ, đá sẽ tạo thêm chiều sâu và sự đa dạng cho căn phòng. Ảnh minh họa: Mary Wadswort.

Kết hợp vật liệu tự nhiên

Không gian màu trung tính sẽ trở nên thú vị hơn nếu bạn kết hợp các vật liệu tự nhiên như gỗ hay đá nhằm tạo điểm nhấn.

Ví dụ, bạn có thể chọn một tấm bình phong bằng gỗ để phân chia các phòng.

Các loại đá tự nhiên như cẩm thạch cũng thường được dùng cho bàn trà và bàn bếp. Với đường vân và màu sắc đậm, vật liệu này sẽ tạo cảm giác thanh lịch, sang trọng khi kết hợp với tủ bếp gỗ và các bức tường có màu trung tính.