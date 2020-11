5 cách khắc phục tác hại của ánh nắng

Làm dịu da mẩn đỏ bằng trà hoa cúc: Trà hoa cúc có đặc tính chống viêm. Nó làm giảm tình trạng da mẩn đỏ, kích ứng do nhiệt độ cao từ ánh nắng. Khi bị bỏng nắng, bạn có thể kết hợp trà hoa cúc với lô hội để làm dịu vết bỏng, giảm đau. Ảnh: Gardening Know How.