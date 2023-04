5 cách đốt mỡ đơn giản trong khi ngủ

Ngay cả khi ngủ, cơ thể vẫn có thể đốt cháy mỡ nếu bạn làm thay đổi một số thói quen như tắm nước lạnh, vận động.

Giấc ngủ chất lượng sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn. Ảnh: Help Guide.

Theo Sleep Foundation, giấc ngủ là một yếu tố quan trọng và không ngủ đủ giấc có thể cản trở quá trình giảm cân của bạn.

Eat This Not That đã trò chuyện với chuyên gia dinh dưỡng Trista Best để tìm ra một số mẹo nhỏ nhưng hiệu quả giúp đốt cháy mỡ khi ngủ.

Nhịn ăn gián đoạn

Sau bữa tối hôm trước, bạn hãy thử nhịn ăn cho đến bữa sáng, thậm chí là bữa trưa hôm sau. Nghiên cứu đăng tải trên Nutrients chứng minh việc này giúp cơ thể đốt cháy mỡ thay vì glucose để lấy năng lượng trong lúc ngủ.

"Nhịn ăn gián đoạn là phương pháp ăn kiêng xen kẽ thời gian ăn uống và nhịn ăn. Trong thời gian nhịn ăn, cơ thể sử dụng chất béo dự trữ làm nguồn năng lượng, giúp bạn giảm béo. Khi chúng ta ngủ, cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái nhịn ăn một cách tự nhiên", chuyên gia Best phân tích.

Nhịn ăn gián đoạn thúc đẩy cơ thể đốt mỡ để lấy năng lượng. Ảnh: Shutterstock.

Ngoài ra, việc nhịn ăn gián đoạn có thể điều chỉnh các hormone ảnh hưởng việc giảm cân, như insulin và hormone tăng trưởng.

Nhìn chung, việc kết hợp việc nhịn ăn gián đoạn vào một lối sống lành mạnh có thúc đẩy quá trình giảm mỡ trong khi ngủ.

Giữ nhiệt độ phòng mát mẻ khi ngủ

Theo Viện Y tế Quốc gia (Mỹ), ngủ trong phòng mát có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và kích hoạt chất béo nâu, loại chất béo đốt cháy calo để tạo nhiệt. Vì vậy, bạn nên cân nhắc tắt máy điều nhiệt khi ngủ.

Bà Best cho biết: “Khi chúng ta ngủ trong môi trường mát mẻ, cơ thể sẽ làm việc chăm chỉ hơn để giữ ấm, dẫn đến calo bị đốt cháy nhiều hơn”.

Ngủ ở phòng mát mẻ khiến cơ thể sản xuất nhiều chất béo nâu hơn để giữ ấm. Ảnh: Shutterstock.

Chuyên gia nói thêm một phòng mát có thể giúp bạn cải thiện chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ kém khiến bạn mất cân bằng nội tiết tố, dẫn đến tăng cân.

Tập kháng lực vào buổi tối

Theo Mayo Clinic, tập kháng lực giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. Ngay cả khi nghỉ ngơi hoặc ngủ, cơ thể vẫn tiếp tục đốt cháy calo vì trước đó bạn đã tập luyện.

Dành ít phút tập kháng lực vào buổi tối giúp bạn đốt cháy calo kể cả khi ngủ. Ảnh: Victor Freitas/Unsplash.

Bà Best giải thích: "Tập kháng lực làm tăng khối lượng cơ bắp, dẫn đến tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể và đốt cháy nhiều calo hơn, ngay cả khi nghỉ ngơi, từ đó giúp bạn giảm mỡ và phát triển cơ bắp. Tập thể dục cũng cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm căng thẳng, giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn".

Tắm nước lạnh

Cleveland Clinic cho biết tắm nước lạnh và ngâm nước đá được chứng minh là có hiệu quả kích thích chất béo nâu, loại chất béo đốt cháy calo để tạo nhiệt. Khi cơ thể tiếp xúc với nước lạnh, quá trình trao đổi chất được thúc đẩy khiến cơ thể đốt nhiều calo hơn.

Tắm nước lạnh cũng kích thích cơ thể tạo ra chất béo nâu. Ảnh: Shutterstock.

Bà Best nói thêm tắm nước lạnh giúp nâng cao khả năng sản xuất chất béo nâu của cơ thể, tương tự việc ngủ trong phòng mát mẻ. Nó cũng có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ giấc ngủ.

Tránh ăn sát giờ ngủ

Nghiên cứu trên Thư viện Y học Quốc gia (Mỹ) cho thấy ăn ngay trước giờ đi ngủ khiến cơ thể tích trữ calo thừa thành chất béo thay vì đốt cháy chất béo để lấy năng lượng.

Do đó, bạn nên tránh ăn trong vòng 2-3 giờ trước khi đi ngủ để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi.

Chuyên gia Best nói: "Ăn nhiều sát giờ ngủ khiến bạn khó ngủ hơn và điều này ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Bạn chỉ nên ăn nhẹ trước lúc đi ngủ vài giờ để cơ thể tiêu hóa đồ ăn hiệu quả và ngăn calo dư chuyển hóa thành mỡ".