5 cách để trẻ trung như Gong Hyo Jin

Ở độ tuổi 42, nhiều người phải nhờ đến biện pháp thẩm mỹ xâm lấn, nữ diễn viên vẫn chuộng các bước làm đẹp đơn giản, đề cao sự thư giãn cho làn da và tâm hồn.

Đóng vai chính trong các bộ phim đình đám như Crush and Blush (2008), Pasta (2010) và gần đây nhất là When the Camellia Blooms (2019), Gong Hyo Jin là nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc.

Mặc dù đã 42 tuổi, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng cùng gu thời trang đời thường lẫn thảm đỏ đều khác biệt.

Gong Hyo Jin rạng rỡ ở tuổi 42. Ảnh: Harper's Bazaar.

Hạn chế trang điểm

Vào những ngày nghỉ, Gong Hyo Jin cố gắng không trang điểm để làn da được thư giãn. Điều này là rất cần thiết nếu bạn luôn phải trang điểm vào các ngày trong tuần. Theo nữ diễn viên nên dành những ngày cuối tuần để làn da được thở.

Bên cạnh đó, chúng ta hầu hết dành phần lớn thời gian làm việc trong môi trường kín. Tuy nhiên, việc được ra ngoài và hít thở không khí trong lành đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Làn da sẽ thu nạp được nhiều vitamin D hơn từ ánh sáng mặt trời, có khả năng miễn dịch mạnh hơn và giảm lo lắng.

Gong Hyo Jin ưu tiên để mặt mộc tạo điều kiện cho da được "thở". Ảnh: rovxhyo, Elle.

Chăm sóc da lão hóa

Ở độ tuổi 40, đã đến lúc bạn nên chú ý thói quen chăm sóc da của mình và thực sự đầu tư vào các sản phẩm phù hợp.

Sự nhạy cảm xung quanh vùng mắt có thể gây ra vô số vấn đề từ mẩn đỏ đến sưng tấy. Gong Hyo Jin sử dụng miếng bông thấm nước được làm mát trong tủ lạnh và đặt chúng dưới mắt. Cách làm này giúp làm dịu sự nhạy cảm và se khít lỗ chân lông.

Sau 25 tuổi, bạn nên chăm sóc da kỹ lưỡng để làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: Harper's Bazaar.

Xây dựng thói quen chăm sóc da dựa trên nhu cầu và mối quan tâm của bạn. Nếu bạn đang đối phó với sắc tố da và sự đổi màu, hãy tìm các hoạt chất như axit kojic và axit tranexamic. Ngoài ra, vitamin C có thể giúp sáng da và mờ nếp nhăn, trong khi vitamin B3 (niacinamide) làm trẻ hóa da và hồi sinh toàn diện.

Hoạt chất chăm sóc da khác cần bổ sung vào quy trình dưỡng da chống chống lão hóa là vitamin A hoặc retinol. Hoạt chất này giúp làm mờ nếp nhăn và ngăn ngừa sự hình thành của các nếp nhăn mới.

Thêm nữa, tia cực tím là nguyên nhân lớn nhất gây lão hóa da. Vì vậy, hãy thoa kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ và đeo kính râm khi ra ngoài trời.

Đừng bỏ bê cơ thể của bạn

Cổ, mu bàn tay và bàn chân là những vùng khác trên cơ thể có thể tiết lộ tuổi tác do quá trình lão hóa. Dành thời gian thoa kem dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết bằng các dụng cụ như xơ mướp, găng tay tẩy tế bào chết để làm sạch da nhẹ nhàng.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp sản phẩm chăm sóc cơ thể chứa các thành phần hoạt tính như niacinamide và retinol để làn da mịn màng, làm chậm quá trình lão hóa.

Tập thể dục

Với chiều cao 1,73m, thân hình cân đối, Gong Hyo Jin cho rằng đó là kết quả của việc nữ diễn viên chăm chỉ tập thể dục.

Nữ diễn viên tiết lộ bí quyết để có được cơ bụng là tập pilate. Ngoài ra, nữ diễn viên còn thực hiện TRX (Bài tập sức đề kháng toàn thân) với đĩa điện và kết hợp các bài tập khác để làm săn chắc cơ bụng.

Nhờ luyện tập chăm chỉ kết hợp chế độ ăn khoa học, nữ diễn viên luôn giữ được hình thể săn chắc. Ảnh: Hellopop, Elle.

Dành thời gian thư giãn

Với lịch trình dày đặc, khắt khe, có thể khó để chúng ta có được thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Bất cứ khi nào có thể, Gong Hyo Jin luôn dành thời gian cho những người thân yêu hoặc thậm chí là thú cưng để giải tỏa tinh thần.

Nghiên cứu chỉ ra rằng nuôi thú cưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần và thể chất, bao gồm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim, giảm đau và mức độ căng thẳng.