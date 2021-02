5 cách chọn đồng hồ cho nam giới

Theo chuyên gia Alan Chung, một người đàn ông phải có ít nhất 3 chiếc đồng hồ để đeo hàng ngày, lúc chơi thể thao và trong những dịp trang trọng.

Trang Sina đưa ra những gợi ý chủ yếu từ 5 khía cạnh như kích thước, kiểu dáng, chất liệu vỏ, dây đeo và màu sắc mặt số nhằm giúp phái mạnh có thể chọn ra mẫu phụ kiện phù hợp.

Kích thước

Đồng hồ trang trọng nên có đường kính 36-39 mm. Dù không phải tuyệt đối, đây là cách chính xác và an toàn nhất để xác định độ vừa vặn. Ngoài ra, các mẫu đồng hồ phải mỏng, có thể giấu trong cổ tay áo mà không gây khó chịu.

Đường kính cho đồng hồ trang trọng nên trong khoảng 36-39 mm. Ảnh: Men's Journal.

Đồng hồ đeo tay hàng ngày cho phép bạn tham gia các bữa tiệc cuối tuần, hoạt động giải trí. Do vậy, món phụ kiện không nên quá mỏng và nhỏ. Đường kính phù hợp cho dáng đồng hồ này là 38-44 mm.

Thông thường, đồng hồ thể thao không có kích thước nhỏ. Mẫu cao cấp đầu tiên trên thế giới Audemars Piguet Royal Oak có đường kính 39 mm khi vừa mới ra mắt. Trong khi lúc bấy giờ, nam giới thường đeo khoảng 33 mm.

Theo Sina, kích thước cho phụ kiện thể thao này ít nhất là 39 mm, nên ở trong khoảng 40-46 mm.

Chất liệu

Có những quy luật "bất thành văn" dành cho đồng hồ trang trọng như thiết kế cổ điển, chất liệu quý phái... Thậm chí, một số sản phẩm còn được yêu cầu sử dụng kim loại quý cho vỏ.

Vàng hồng mang đến cảm giác sang trọng cho người trải nghiệm. Ảnh: Pinterest.

So với vàng, vàng hồng là lựa chọn mang lại vẻ sang trọng hơn. Ngoài ra, bạch kim cũng là sự lựa chọn không tồi.

Với mục đích dùng hàng ngày hay thể thao, chất liệu của đồng hồ không nên là kim loại quý. Kim loại phi quý phổ biến nhất là thép không gỉ (bền), gốm sứ (rẻ, dễ vỡ), titan (đắt, nhẹ hơn thép không gỉ)...

Kiểu dáng

Dù mặt tròn phổ biến, mặt vuông cũng có thể được sử dụng, mang đến vẻ ngoài lịch sự cho người trải nghiệm.

2 kiểu dáng trên cũng phổ biến với đồng hồ thông thường. Ngoài ra, còn có đồng hồ mặt hình thùng.

Patek Philippe Golden Ellipse không phải hình tròn, bầu dục hay hình vuông nhưng vẫn là mẫu đồng hồ trang trọng. Ảnh: The Watch Club.

Đồng hồ thể thao có rất nhiều kiểu dáng nhưng chúng cũng tuân theo một quy luật - mang phong cách khỏe khoắn.

Nếu bạn là người bạn yêu thích các môn thể thao ngoài trời, đồng hồ cơ không nên là sự lựa chọn. Bởi nó có giá trị và không đủ cứng cáp, dễ hư hỏng nếu bị va đập. Thay vào đó, bạn có thể dùng đồng hồ thạch anh với các đặc điểm như phong phú về chức năng, bền và rẻ.

Dây đeo

Dây của những chiếc đồng hồ trang trọng hầu hết là dây da đắt tiền. Phổ biến nhất là dây da cá sấu với những màu tối như đen hoặc nâu giúp bạn trở nên lịch lãm và điềm đạm hơn. Song dây đeo kim loại (kim loại bện là tốt nhất) với vẻ ngoài cổ điển là gợi ý khác từ Sina.

Dây da không thích hợp cho hoạt động thể thao vì mồ hôi sẽ ăn mòn chất liệu. Ảnh: Watch Style.

Trong khi đó, dây đeo của đồng hồ hàng ngày không quá cứng nhắc, có thể lựa chọn tùy thích. Dây thép tạo cho người đeo sự cứng cáp. Dây dệt có thể dễ dàng thay đổi. Dây đeo cao su mang đến cảm giác năng động và thoải mái nhưng dễ "lão hóa".

Nếu bạn chơi thể thao, dây da không được khuyến khích vì mồ hôi sẽ ăn mòn chất liệu. Giống như đồng hồ hàng ngày, bạn nên chú ý đến các ưu và nhược điểm để chọn dây dây thép, cao su, dây bện... cho phù hợp.

Mặt số

Đối với những chiếc đồng hồ trang trọng, mặt số màu trắng là tiêu chuẩn. Điều này là do trong những dịp trang trọng, màu sắc trang phục thường chỉ có 2 màu đen và trắng. Do vậy, đây là sự lựa chọn an toàn nhất.

Bạn có thể chọn màu mặt đồng hồ thể thao theo sở thích. Ảnh: GQ.

Những màu mặt số phổ biến nhất của đồng hồ thông thường là đen, trắng, bạc, xanh lam, xám, vàng. Nếu không chạy theo xu hướng và phong cách thời trang, bạn nên chọn mặt số có màu cơ bản hoặc theo sở thích.